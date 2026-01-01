Sakal Money

Tobacco Excise Duty: सिगारेट आणि पान मसाला खाणाऱ्यांना मोठा झटका! नवा कर लागू होणार; पण कधीपासून? तारीख आली समोर

Tobacco Excise Duty Hike: ही बातमी सिगारेट ओढणाऱ्या आणि पान मसाला चघळणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का ठरू शकते. केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारी २०२६ पासून सिगारेटवर उत्पादन शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Tobacco Excise Duty Hike

Tobacco Excise Duty Hike

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

१ फेब्रुवारीपासून तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि पान मसाल्यावरील आरोग्य उपकर लागू होईल. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील नवीन कर जीएसटी व्यतिरिक्त असतील. हे अशा हानिकारक उत्पादनांवर सध्या आकारल्या जाणाऱ्या भरपाई उपकराची जागा घेतील. सरकारी अधिसूचनेनुसार, १ फेब्रुवारीपासून, पान मसाला, सिगारेट, तंबाखू आणि तत्सम उत्पादनांवर ४० टक्के दराने जीएसटी आकारला जाईल. तर बिड्यांवर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाईल.

Loading content, please wait...
tobacco
Cigarette
tax
Maharashtra State Excise Duty Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com