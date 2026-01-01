Tobacco Excise Duty: सिगारेट आणि पान मसाला खाणाऱ्यांना मोठा झटका! नवा कर लागू होणार; पण कधीपासून? तारीख आली समोर

१ फेब्रुवारीपासून तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि पान मसाल्यावरील आरोग्य उपकर लागू होईल. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील नवीन कर जीएसटी व्यतिरिक्त असतील. हे अशा हानिकारक उत्पादनांवर सध्या आकारल्या जाणाऱ्या भरपाई उपकराची जागा घेतील. सरकारी अधिसूचनेनुसार, १ फेब्रुवारीपासून, पान मसाला, सिगारेट, तंबाखू आणि तत्सम उत्पादनांवर ४० टक्के दराने जीएसटी आकारला जाईल. तर बिड्यांवर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाईल..याव्यतिरिक्त, पान मसाल्यावर आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर आकारला जाईल, तर तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारला जाईल. अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी च्युइंग तंबाखू, जर्दा सुगंधित तंबाखू आणि गुटखा पॅकिंग मशीन्स (क्षमता निर्धारण आणि शुल्क संकलन) नियम, २०२६ अधिसूचित केले. संसदेने डिसेंबरमध्ये दोन विधेयकांना मंजुरी दिली जी पान मसाल्याच्या उत्पादनावर तंबाखूवर नवीन आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर आणि उत्पादन शुल्क लादण्याची परवानगी देतात. .8th Pay Commission : आठवा वेतन आजपासून लागू,सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? जाणून घ्या .सरकारने बुधवारी जाहीर केले की, हे उपकर १ फेब्रुवारीपासून लागू होतील. वेगवेगळ्या दरांनी आकारला जाणारा विद्यमान जीएसटी भरपाई उपकर १ फेब्रुवारीपासून बंद होईल. या बदलाचा एक भाग म्हणून, तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील सध्याचा जीएसटी भरपाई उपकर १ फेब्रुवारीपासून रद्द केला जाईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना झालेल्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हा भरपाई उपकर मूळतः लागू करण्यात आला होता. .त्याऐवजी उपकर आणि उत्पादन शुल्काचे संयोजन करून, केंद्र सरकार तंबाखू आणि पान मसाल्यासाठीच्या कर रचनेत सुधारणा करत आहे. तर सार्वजनिक आरोग्यासाठी हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर जड कर लादत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला लागू झालेल्या या बदलांमुळे उत्पादक, किंमती आणि वापराच्या पद्धतींवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे..Gold Silver Price Drop : नववर्षाची सुरुवात गोड! सोने-चांदी दरात घसरण, सोन्या चांदीचे जाणून घ्या भाव.गोल्ड फ्लेकची निर्मिती करणारी आणि बाजारपेठेतील सर्वात मोठी सिगारेट उत्पादक कंपनी आयटीसीच्या शेअर्समध्ये जवळपास १० टक्क्यांनी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे कंपनीचा स्टॉक ३६५ रुपयांवर पोहोचला आहे. हा १८ महिन्यांहून अधिक काळातील सर्वात कमी स्तर आहे. दरम्यान, मार्लबोरोचे वितरक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाचे शेअर्स १५ टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत, ज्यामुळे कंपनीचा स्टॉक २,३३५ रुपयांवर पोहोचला आहे, जो बुधवारच्या २,७६१.५५ च्या किमतीच्या तुलनेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.