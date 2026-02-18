FMCG Price: स्वयंपाकघरावर महागाईचा तडाखा! साबणापासून बिस्किटांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू महाग होणार; किंमती किती वाढणार?

FMCG Price Hike: सप्टेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा करामध्ये कपात केल्यानंतर अनेक महिन्यांच्या संयमानंतर भारतातील ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादक वाढत्या खर्चामुळे आणि कमकुवत रुपयामुळे नफा कमी होत असल्याने किमती ५% पर्यंत वाढवत आहेत. डिटर्जंट आणि केसांच्या तेलांपासून ते चॉकलेट, नूडल्स आणि तृणधान्यांपर्यंत दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे काही पॅकेजेस या तिमाहीत वाढलेल्या किमतींसह दुकानांमध्ये येऊ लागले आहेत, असे वितरकांनी सांगितले..डाबर इंडियाचे सीईओ मोहित मल्होत्रा म्हणाले की, रिअल ज्यूस आणि वाटिका हेअर ऑइलचे निर्माता चालू चौथ्या तिमाहीत किमती २ टक्क्यांनी वाढवत आहेत आणि या वाढलेल्या किमती पुढील वर्षासाठी लागू राहतील. नफाविरोधी नियमांमुळे किंमत वाढ रद्द करावी लागली. विविध ग्राहक श्रेणींमध्ये जीएसटी दरांमध्ये कपात केल्यानंतर, कंपन्यांनी नफाविरोधी नियमांनुसार नियामक तपासणीच्या भीतीने ग्राहकांना कर लाभ देण्यास तत्परता दाखवली. आता किमती हळूहळू नियंत्रणात येत आहेत..Post Office Scheme: या सरकारी योजनेत पैसे दुप्पट! FD पेक्षा कशी वेगळी? कोण करू शकतो गुंतवणूक? जाणून घ्या सर्व माहिती .वस्तूंच्या किमतीत वाढ आणि रुपयावरील दबाव यामुळे किमती वाढल्या आहेत. अलिकडच्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किमती मजबूत झाल्या आहेत. ज्यामुळे सल्फर आणि एन-पॅराफिन सारख्या संबंधित वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. तर गेल्या वर्षी नारळ तेलाच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात खर्चात आणखी वाढ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चलनाची घसरण सुरू आहे. ३० जानेवारी रोजी डॉलरच्या तुलनेत ९२.०२ रुपयांचा नीचांकी नीचांकी दर गाठला आहे. जो व्यापार तूट आणि जागतिक असंतुलनामुळे प्रभावित झाला आहे..ओट्स आणि बदाम यासारख्या मुख्य नाश्त्याच्या अन्नपदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक घटकांची आयात केली जाते. रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आम्ही या तिमाहीत निवडक पॅकेटच्या किमतीत किरकोळ वाढ करण्याचा विचार करत आहोत, असे नाश्त्याचे धान्य, मुस्ली आणि ओट्स बनवणाऱ्या बागरीजचे गट संचालक आदित्य बागरी यांनी सांगितले. साबण, शाम्पू, डिटर्जंट्स आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादने बनवणारे कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. ज्याचा परिणाम द्रव पॅराफिन आणि सर्फॅक्टंट्स सारख्या संबंधित वस्तूंवर देखील होतो..मुंबईत मोदी-मॅक्रॉन चर्चा, फ्रान्सशी आता खास मैत्री; २१ करारांवर स्वाक्षऱ्या.हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे सीएफओ निरंजन गुप्ता यांनी गेल्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांसोबत झालेल्या बैठकीत सांगितले की, होम केअर उत्पादनांच्या किमती लवकरच वाढतील. काही आधीच जारी केले गेले आहेत आणि काही लवकरच येणार आहेत. कंपनी सर्फ एक्सेल, रिन, विम आणि डोमेक्ससह त्यांच्या सर्व होम केअर उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याच्या प्रक्रियेत आहे..टाटा कंझ्युमर प्रोडक्ट्सचे एमडी सुनील डिसोझा यांनी तिसऱ्या तिमाहीनंतर कंपनीच्या कमाईच्या कॉलमध्ये सांगितले की डिसेंबर तिमाहीच्या अखेरीस चहाच्या किमतीत थोडीशी वाढ झाली आहे. "पण लक्षात ठेवा, सुरुवातीच्या किमती जानेवारी ते एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत निश्चित केल्या जातील. हंगाम सुरू होताच चहाच्या किमतीतील चढउतारांवर आधारित आम्ही किमती वाढवण्यास किंवा कमी करण्यास लवचिक राहू. आम्ही या तिमाहीत आधीच बहुतेक वाढ ग्राहकांना दिली आहे.".Gold Rate Today : तीन दिवसांत सोनं ₹6,500 तर चांदी ₹20,000 ने स्वस्त! भाव घसरले तरीही दागिने खरेदीत मंदी; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.वित्तीय सेवा फर्म सिस्टमॅटिक्स ग्रुपने मंगळवारी एका अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत वार्षिक ९% महसूल वाढ असूनही, एफएमसीजी कंपन्यांना मार्जिन विस्तारात मर्यादा येत आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, बिस्किटे, नूडल्स आणि स्नॅक फूड्सवरील जीएसटीशी संबंधित सूटमुळे, विक्रीच्या प्रमाणात सरासरी वार्षिक ६% वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.