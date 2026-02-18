Sakal Money

FMCG Price: स्वयंपाकघरावर महागाईचा तडाखा! साबणापासून बिस्किटांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू महाग होणार; किंमती किती वाढणार?

FMCG Price Hike: केंद्र सरकारने दिलेल्या GST कर सवलतीचे फायदे आता हळूहळू कमी होत आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सरकारने GST दर कमी केले. ज्यामुळे अनेक दैनंदिन वस्तूंवर परिणाम झाला.
Vrushal Karmarkar
FMCG Price Hike: सप्टेंबरमध्ये वस्तू आणि सेवा करामध्ये कपात केल्यानंतर अनेक महिन्यांच्या संयमानंतर भारतातील ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादक वाढत्या खर्चामुळे आणि कमकुवत रुपयामुळे नफा कमी होत असल्याने किमती ५% पर्यंत वाढवत आहेत. डिटर्जंट आणि केसांच्या तेलांपासून ते चॉकलेट, नूडल्स आणि तृणधान्यांपर्यंत दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचे काही पॅकेजेस या तिमाहीत वाढलेल्या किमतींसह दुकानांमध्ये येऊ लागले आहेत, असे वितरकांनी सांगितले.

