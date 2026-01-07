KCC Loan: शेतकऱ्यांना ५ लाखांपर्यंतचे किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज कधीपासून मिळणार? मोठी अपडेट आली समोर

Kisan Credit Card Loan: १ फेब्रुवारी रोजी २०२५ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांसाठी अल्पकालीन कर्ज मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. ज्यामुळे ७७.५ दशलक्ष शेतकऱ्यांना फायदा झाला. पुढील आर्थिक वर्षापासून हा सरकारी आदेश लागू होण्याची अपेक्षा आहे. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, शेतकऱ्यांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने कृषी कर्जासाठी व्याज सवलत योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना १.५ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळेल. कृषी क्षेत्राला पुरेसा कर्जपुरवठा सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "व्यय वित्त समिती व्याज अनुदान योजनेच्या मूल्यांकन अहवालावर विचार करत आहे. आम्हाला आशा आहे की केसीसी धारकांसाठी अल्पकालीन कर्जात वाढ पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू केली जाईल.".LIC Policy : तुम्ही सिंगल आहात? आता तुमच्यासाठी Single Premium Policy देखील आली...आयुष्यभर विमा आणि सुरक्षित बचत! LIC ची भन्नाट ऑफर.सूत्रांनी सांगितले की, प्रति केसीसी धारक सध्या सरासरी अल्पकालीन कर्ज प्रवाह सुमारे ₹१.६ लाख आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक केसीसी धारक सध्या सरासरी ₹१.६ लाख कर्ज घेतो. देशात सध्या सक्रिय केसीसीची संख्या ७७.१ दशलक्ष आहे, ज्यात मत्स्यपालन आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. शिवाय गेल्या वर्षी जानेवारीपासून आरबीआयने केसीसी अंतर्गत असुरक्षित कर्जाची मर्यादा ₹१.६ लाखांवरून ₹२ लाख केली आहे..अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, "केसीसी ७७ दशलक्ष शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना अल्पकालीन कर्ज प्रदान करते. सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत (एमआयएसएस) केसीसीद्वारे घेतलेल्या कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली जाईल." कृषी मंत्रालयाच्या सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत (MISS) केसीसी धारकांना खेळत्या भांडवलाच्या गरजांसाठी ₹३ लाखांपर्यंतचे कर्ज ७% व्याजदराने मिळू शकते. वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३% सूट मिळते. ज्यामुळे प्रभावी व्याजदर ४% पर्यंत कमी होतो..Passenger Vehicles : प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ! ग्रामीण भागातील मागणीमुळे चालना; ‘फाडा’चा अहवाल.किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज कसा करावा? तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन किंवा तुमच्या जवळच्या कोणत्याही शाखेला भेट देऊन त्यासाठी अर्ज करू शकता. येथून तुम्हाला प्रथम किसान कार्डसाठी फॉर्म घ्यावा लागेल. यानंतर, ते आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड यासारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह भरून सबमिट करावे लागेल. बँकेच्या पडताळणीनंतर कार्ड जारी केले जाईल. सहसा अर्ज केल्यानंतर १५-२० दिवसांच्या आत कार्ड मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.