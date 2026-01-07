Sakal Money

KCC Loan: शेतकऱ्यांना ५ लाखांपर्यंतचे किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज कधीपासून मिळणार? मोठी अपडेट आली समोर

Kisan Credit Card Loan News: किसान क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी अल्पकालीन कर्ज मर्यादा वाढवण्यात आली होती. मात्र हा सरकारी आदेश अद्याप लागू झालेला नाही. याबाबत अपडेट समोर आले आहे.
Kisan Credit Card Loan: १ फेब्रुवारी रोजी २०२५ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांसाठी अल्पकालीन कर्ज मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. ज्यामुळे ७७.५ दशलक्ष शेतकऱ्यांना फायदा झाला. पुढील आर्थिक वर्षापासून हा सरकारी आदेश लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

