शेअर बाजार : फ्रंटियर स्प्रिंग्ज (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. १४०६)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकभारताच्या अर्थव्यवस्थेत रेल्वेचे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असून, गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वेच्या मूल्यसाखळीतील काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. फ्रंटियर स्प्रिंग्ज ही अशाच महत्त्वाच्या कंपन्यांपैकी एक आहे. ही कंपनी १९८१ मध्ये स्थापन झाली. ती रेल्वे डबे आणि मालवाहतूक वॅगन्ससाठी कॉइल स्प्रिंग्ज, एअर स्प्रिंग्ज, विविध फोर्ज्ड सुटे भाग तयार करते. यापैकी उच्च नफा देणाऱ्या एअर स्प्रिंग सस्पेन्शन विभागात कंपनीने २०२२ मध्ये जर्मनीच्या ‘कॉन्टिटेक’ आणि क्वांट-टेक्निक जीएमबीएच यांच्या तांत्रिक सहकार्याने प्रवेश केला. याशिवाय, कंपनीने स्वतः विकसित केलेल्या ‘फेल्युअर इंडिकेशन अँड ब्रेक ॲप्लिकेशन’ (फिबा) प्रणालीचे पेटंट मिळवले असून, फोर्जिंग उत्पादनासाठी सहा टन क्षमतेचा नवा हॅमरही कार्यान्वित केला आहे. या गुंतवणुकीमुळे आगामी काळात कंपनीसाठी नवे उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीचे व्यवसाय मॉडेल तीन प्रमुख तांत्रिक स्तंभांवर आधारित असून, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे..१. कॉइल स्प्रिंग्ज : कंपनीच्या स्थिर महसूल देणाऱ्या या विभागात इंजिने, रेल्वे डबे आणि मालवाहतूक वॅगन्ससाठी प्राथमिक सस्पेन्शन पुरवणाऱ्या स्प्रिंग्जचे उत्पादन केले जाते.२. एअर स्प्रिंग्ज : एलएचबी आणि वंदे भारत कोचेससाठी दुय्यम सस्पेन्शन पुरवणारी ही उच्च-वाढीची आणि तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन श्रेणी आहे. या उत्पादनामध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक स्वदेशीकरण झाले असून, केवळ जर्मनीच्या कॉन्टिटेक कंपनीकडून रबर बेलोज आयात केले जातात.३. प्रिसिजन फोर्जिंग्स : स्क्रू कपलिंग, अँटी-रोल बार असेंब्ली यांसारखे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे भाग तयार करणारा हा बहुपयोगी विभाग आहे.कंपनीच्या एकूण महसुलात कॉइल स्प्रिंग्ज आणि एअर स्प्रिंग्जचा वाटा सुमारे ७८ टक्के आहे; तसेच भारतीय रेल्वेला होणाऱ्या संबंधित उत्पादनांच्या पुरवठ्यात कंपनीचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे..व्यवसायाला चालना देणारे घटकआर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये २०० हून अधिक वंदे भारत गाड्या सुरू करण्याचे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे. या गाड्यांसाठी अधिक भारवहन क्षमता असलेल्या स्प्रिंग्जची आवश्यकता असून, कंपनीच्या उत्पादनांना त्यासाठी यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. याशिवाय, वंदे भारत गाड्यांसाठी आवश्यक असलेल्या ‘फिबा’ प्रणालीमधून पहिल्याच वर्षात ४० ते ५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट कंपनीचे आहे. एल अँड टी, जेसीबी आणि कॅटरपिलरसारख्या कंपन्यांना जड फोर्जिंग उत्पादनांचा पुरवठा करण्यासाठी नव्या सहा टन क्षमतेच्या हॅमरचा मोठा उपयोग होणार आहे..व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शनआर्थिक वर्ष २०२७ साठी कंपनीकडे सुमारे ३७० कोटी रुपयांचे मजबूत ऑर्डर बुक आहे, जे सुमारे अडीच तिमाहीत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे ३० टक्के महसूल वाढीसह ५०० कोटी रुपयांच्या विक्रीचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले असून, २३ ते २४ टक्के कार्यचालन मार्जिन कायम राखण्याचाही प्रयत्न आहे.संभाव्य जोखीम आणि आव्हानेएकच मोठा ग्राहक, पुरवठा साखळीतील अडथळे, कमोडिटीच्या किमती या कंपनीच्या व्यवसायासाठी काही प्रमुख जोखमी आहेत..आर्थिक आकडेवारी (७ ऑगस्ट २०२६)सुमारे १,६६१ कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांत अनुक्रमे ३३ टक्के आणि ५१ टक्के चक्रवाढ वार्षिक दराने वाढले आहेत. कंपनीचा आरओसीई ५०.९ टक्के आणि आरओई ३९.९ टक्के असे उत्तम असून, रोख आवकही चांगली आहे. कंपनीच्या २१८ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदामध्ये ३८ कोटी रुपये रोख व गुंतवणुकीच्या स्वरूपात उपलब्ध आहेत. कोणतेही कर्ज नाही. आर्थिक आकडे उत्तम आहेत.मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या २७.१ पीई गुणोत्तरावर व्यवहार करत आहे. पीईजी ०.५३ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर १९ आणि पिट्रोस्की स्कोअर सात, असे उत्तम आकडे आहेत.निष्कर्षस्वदेशी वित्तसंस्थांनी जून २०२५ पासून कंपनीत गुंतवणूक सुरू केली आहे. परदेशी वित्तसंस्था आणि अर्थविश्लेषकांचे अद्याप या कंपनीकडे लक्ष गेलेले नाही; पण ते लवकरच जाईल आणि मग मूल्यांकन वाढेल. सध्या कंपनीचा शेअर वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. गुंतवणूकदारांनी याचा जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.