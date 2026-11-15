Solar Stock To Buy : ६ महिन्यांत ३३% परतावा! आता थेट ₹५०० पर्यंत झेप घेणार 'हा' सोलार शेअर; ब्रोकरेज फर्मचा मोठा सल्ला

शेअर बाजारात सध्या हरित ऊर्जेच्या (Green Energy) कंपन्यांचा दबदबा वाढत असून, रूफटॉप सोलार क्षेत्रातील फुजियामा पॉवर सिस्टीम्स लिमिटेड (Fujiyama Power Systems Ltd. / NSE: UTLSOLAR) या कंपनीने गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. गेल्या अवघ्या सहा महिन्यांत या शेअरने ३३.९० टक्के परतावा दिला असून, आता देशांतर्गत आघाडीची ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस (MOFSL) या स्टॉकवर कमालीची बुलिश झाली आहे..₹५०० चे टार्गेट आणि ४०% संभाव्य वाढमोतीलाल ओसवालच्या ताज्या अहवालानुसार, कंपनीच्या शेअरवर 'बाय' (BUY) रेटिंग कायम ठेवण्यात आले आहे. ब्रोकरेजने या शेअरसाठी प्रति शेअर ₹५०० ची टार्गेट प्राईस निश्चित केली आहे (FY28E EPS च्या २० पट मूल्यांकनावर आधारित). सध्याच्या पातळीवरून या शेअरमध्ये सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..Bollywood Sad News : "ती जाणार नाही असं वाटलं होतं..."; लाडक्या मुलीच्या कॅन्सर निधनानंतर प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा अश्रूंचा बांध फुटला!.शुक्रवारी बीएसईवर हा शेअर सुमारे २.०५ टक्क्यांच्या घसरणीसह ₹३४६.९५ वर बंद झाला. मात्र, २०२६ या वर्षात (YTD) या शेअरने पोझिशनल गुंतवणूकदारांना तब्बल ५५.३७ टक्के परतावा दिला आहे. कंपनीचे बाजार भांडवल (Market Cap) ₹१०,६६२ कोटी असून, ५२ आठवड्यांचा उच्चांक ₹४९४ (NSE वर ₹४९४.२५) आणि नीचांक ₹१७०.५५ (NSE वर ₹१७२) इतका राहिला आहे, अशी माहिती बाजारविषयक आकडेवारीतून समोर आली आहे..नफा १११ टक्क्यांनी वधारलाकंपनीने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) दमदार आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीच्या तिमाही निकालांनुसार:निव्वळ नफा (Net Profit): वार्षिक आधारावर (YoY) १११.२१ टक्क्यांनी वाढून ₹१३२.८६ कोटी झाला आहे (मागील वर्षी याच तिमाहीत नफा ₹६२.९० कोटी होता).महसूल (Operational Revenue): वार्षिक आधारावर १३०.११ टक्क्यांच्या झेपेसह ₹१,३०६.८२ कोटींवर पोहोचला आहे (मागील वर्षी ₹५६७.९१ कोटी). मात्र, तिमाही आधारावर (QoQ) महसुलात २.८९ टक्क्यांची किरकोळ घट नोंदवली गेली.EBITDA: कंपनीचा ऑपरेटिंग नफा वार्षिक आधारावर २.२ पटीने (2.2x) वाढला आहे..भगवान बिरसा मुंडांनी स्थापन केलेला 'बिरसैल धर्म' नेमका काय आहे? आदिवासींच्या या गूढ धर्माचे सत्य अंगावर काटा आणेल!.'पीएम सूर्य घर' योजनेचा मोठा फायदासोलार इन्व्हर्टर, पॅनेल्स आणि बॅटरी निर्मितीमध्ये आघाडीवर असलेल्या फुजियामा पॉवर सिस्टीम्सला केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेचा (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) मोठा फायदा होत आहे. ट्रेंडलाईनवरील रिसर्च रिपोर्टनुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत (2HFY27) कंपनीची कामगिरी अधिक भक्कम राहण्याची अपेक्षा आहे. दक्षिण, पूर्व आणि ईशान्य भारतातील बाजारपेठेत वाढणारे जाळे, डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्कचा विस्तार आणि नवीन उत्पादन प्रकल्पांचा वाढता वेग यामुळे कंपनीची कमाई आगामी काळात आणखी वाढेल, असा विश्वास विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे..(टीप: ही माहिती कंपनीची बाजारातील कामगिरी आणि ब्रोकरेज फर्मच्या अहवालावर आधारित आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीच्या अधीन असते; कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.