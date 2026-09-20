Garden Reach Shipbuilders: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स; (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. २४१३)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकसध्याची जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती अतिशय अस्थिर आहे, त्यामुळे सर्वच देश संरक्षणसज्जतेवर भर देत आहेत. जगाचा ९० टक्के व्यापार समुद्रातून चालतो कारण जमीन आणि हवेच्या मार्गापेक्षा समुद्री मार्ग व्यापारासाठी अत्यंत स्वस्त आणि म्हणून महत्त्वाचे आहेत. भविष्यातील युद्धतंत्रांमध्ये सागरी युद्धतंत्राचा प्रभाव निर्णायक ठरेल आणि थोडक्यात, सागरावर जो राज्य करेल तोच जगावर राज्य करेल. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.भारतीय नौदलासाठी माझगाव डॉक्स आणि कोचीन शिपयार्ड या महत्त्वाच्या कंपन्या आहेतच; पण त्याचबरोबर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लि. (जीआरएसई) ही नवरत्न दर्जाची सरकारी मालकीची कंपनी तितकीच महत्त्वपूर्ण आहे.कंपनी संरक्षण नौकानिर्माण क्षेत्रात कार्यरत असून, कंपनीने आजपर्यंत ११८ युद्धनौकांची निर्मिती केली आहे. यात मुख्यतः नौदलासाठी आणि तटरक्षक दलासाठी प्रगत फ्रिगेट्स, कॉर्व्हेटस (फ्रिगेट्सहून छोटे लढाऊ गलबत), पाणबुडीविरोधी नौका, सर्वेक्षण नौका आणि गस्ती नौकांचा समावेश आहे. याचबरोबर कंपनी विद्युत फेरीबोटी, ड्रेजर्स, सागरी संशोधन नौका, काही शस्त्रास्त्रे यांचे निर्माण आणि इंजिनिअरिंग आणि दुरुस्तीची कामेही घेते..भांडवली खर्च योजना : कोलकता आणि गुजरातमध्ये उत्पादन क्षमतेच्या विस्तारासाठी कंपनीची पुढील दोन वर्षांमध्ये ५००-६०० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची योजना आहे. त्याचबरोबर बंगालमधील रायचक येथे २२०० कोटी रुपये खर्चून नवे बांधणी यार्ड उभारण्याचीही योजना आहे. याचे काम २०२७ मध्ये सुरू होईल आणि याला तीन ते पाच वर्षे लागतील असा अंदाज आहे.ऑर्डरबुक : कंपनीजवळ सध्या १३,६०० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर आहेत (२०२६ उत्पन्न ७००० कोटी रुपये) आणि ३३,००० कोटी रुपयांच्या नव्या टेंडरमध्ये (नौदलाचा एनजीसी कॉर्व्हेटस प्रकल्प) कंपनी ‘एल१’ स्थानावर आहे..व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन : आर्थिक वर्ष २०२८ मध्ये मोठे प्रकल्प संपल्याने उत्पन्नात थोडी घट दिसू शकेल. एनजीसी कॉर्व्हेटस प्रकल्पातून महसूल २०२८ पासून सुरू होईल, त्यामुळे १० टक्क्यांच्या वर कार्यचालन मार्जिन राखण्याचा कंपनीला विश्वास आहे.संभाव्य जोखमी : नौकाबांधणी व्यवसायात खेळत्या भांडवलाची जास्त गरज असते. यासाठी कंपनी मोठी रक्कम रोखीत बाळगून असते. कंपनीच्या ७६ टक्के ऑर्डर नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या आहेत आणि कंपनीचे त्यावर खूप अवलंबित्व आहे; तसेच बहुतेक कंत्रांटे फिक्स्ड कॉस्ट प्रकारची असल्याने कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतारांमुळे कंपनीच्या मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो..आर्थिक आकडेवारी : (१८ सप्टेंबर २०२६) कंपनीचे बाजारमूल्य २७,६४० कोटी रुपयांचे असून, विक्री व निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे ४० टक्के व ५० टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई ४२.८ व ३१.६ असे उत्तम आहेत. कंपनीची रोख आवक कमी आहे. कंपनीचा ताळेबंद १०,६४५ कोटी रुपयांचा असून, कर्ज नगण्य आहे आणि कंपनी ३३८८ कोटी रुपयांची रोकड बाळगून आहे. आर्थिक आकडे उत्तम आहेत; पण खेळत्या भांडवलाच्या सक्षम नियोजनावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मूल्यांकन : हा शेअर सध्या ३४.६ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे पाच वर्षांच्या सरासरी ३६.२ या गुणोत्तरापेक्षा कमी आहे. पीईजी ०.६९ व ईव्हीईबीटा गुणोत्तर २१.४, पिट्रोस्की स्कोअर सात आणि ॲसेट टर्नओव्हर ०.६७ असे उत्तम आकडे आहेत. निष्कर्ष :कंपनीचे आर्थिक आकडे उत्तम आहेत. येत्या कमीतकमी पाच वर्षांच्या काळात संरक्षण क्षेत्र आणि विशेषतः नौदल हे सरकारचे प्राधान्य क्षेत्र राहील आणि मोठे प्रकल्प या क्षेत्रात राबवले जातील. त्याचबरोबर देशांतर्गत जलमार्ग वाहतुकीवरही सरकारचा बराच भर आहे. या सर्व प्रकल्पांचा कंपनीच्या व्यवसायाला निश्चित फायदा होईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीसाठी जरूर अभ्यास करावा.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.