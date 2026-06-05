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Gautam Adani: गौतम अदाणींनी रचला इतिहास; दिवसाला कमावतात तब्बल 'इतके' कोटी, चालू वर्षाची आकडेवारी आली समोर

Gautam Adani Per Day Earning: रोजच्या कमाईच्या जोरावर गौतम अदाणी यांनी पुन्हा एकदा मुकेश अंबानी यांना मागे टाकत आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनण्याचा बहुमान पटकावला आहे.
Gautam Adani records

Gautam Adani records

esakal

संतोष कानडे
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Reliance Hit by Middle East Crisis: भारतातील दिग्गज उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यासाठी २०२६ हे वर्ष प्रचंड नफ्याचं ठरलं आहे. दुसरीकडे रिलायन्स समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांना या वर्षात मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. 'ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्स'च्या ताज्या अहवालानुसार, या वर्षात जानेवारी महिन्यापासून ते ४ जून २०२६ पर्यंत गौतम अदाणी यांच्या संपत्तीत तब्बल ३०.७ अब्ज डॉलर्सची बंपर वाढ झाली आहे.

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