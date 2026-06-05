Gautam Adani: गौतम अदाणींनी रचला इतिहास; दिवसाला कमावतात तब्बल 'इतके' कोटी, चालू वर्षाची आकडेवारी आली समोर

Reliance Hit by Middle East Crisis: भारतातील दिग्गज उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यासाठी २०२६ हे वर्ष प्रचंड नफ्याचं ठरलं आहे. दुसरीकडे रिलायन्स समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांना या वर्षात मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. 'ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्स'च्या ताज्या अहवालानुसार, या वर्षात जानेवारी महिन्यापासून ते ४ जून २०२६ पर्यंत गौतम अदाणी यांच्या संपत्तीत तब्बल ३०.७ अब्ज डॉलर्सची बंपर वाढ झाली आहे. .गौतम अदाणी यांच्या संपत्ती झालेली वाढ तर लक्षणीय आहेच, पण दररोज सरासरी १८९७ कोटी रुपयांची कमाई करत त्यांनी एक नवा इतिहास रचला आहे. याउलट, हाच काळ मुकेश अंबानी यांच्यासाठी अत्यंत कठीण ठरला असून त्यांना या वर्षात आतापर्यंत त्यांचे २१.९ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे, म्हणजेच त्यांनी दररोज सरासरी १३५२ कोटी रुपये गमावले आहेत..याच रोजच्या कमाईच्या जोरावर गौतम अदाणी यांनी पुन्हा एकदा मुकेश अंबानी यांना मागे टाकत आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनण्याचा बहुमान पटकावला आहे. ब्लूमबर्ग इंडेक्सच्या जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत गौतम अदाणी आता १९व्या स्थानावर पोहोचले आहेत. तर मुकेश अंबानी त्यांच्यापेक्षा एक पायरी खाली घसरून २०व्या क्रमांकावर आले आहेत..Mumbai Crime: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल, महिलेची १५ लाखांना फसवणूक.ताजी आकडेवारी काय सांगते?जून २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, अदाणी पोर्टफोलिओचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ९४,८३४ कोटी रुपयांच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचला आहे. अदाणी ग्रुपने पायाभूत सुविधा आणि ग्रीन एनर्जी या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, समूहाची वार्षिक गुंतवणूक १.५३ लाख कोटी रुपये आहे. ही गुंतवणूक कोणत्याही भारतीय कंपनीच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे..खान सर यांना अटक होणार? आर्म्स अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल, बिहार पोलीस करणार चौकशी.मुंकेश अंबानींच्या संपत्तीत घसरण का?मुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीत मोठी घसरण होण्यामागे जागतिक घडामोडी कारणीभूत ठरल्या आहेत. अंबानी यांच्या कमाईचा एक मोठा हिस्सा रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधून येतो, ही कंपनी जगातील सर्वात मोठा ऑइल रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स चालवते. परंतु, सध्या मध्य पूर्व आशियामध्ये सुरू असलेल्या वाढत्या तणावामुळे रिलायन्सच्या या मुख्य तेल व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. या जागतिक अस्थिरतेमुळे परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार रिलायन्ससारख्या मोठ्या निफ्टी-वेटेज असलेल्या कंपनीमधून आपले पैसे काढून इतर सुरक्षित शेअर बाजारांकडे वळवत आहेत. यामुळे रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.