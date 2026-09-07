अर्थबोध : ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीचे वास्तव काय?

मुकुंद अभ्यंकर, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएचालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील देशाचे वास्तविक एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढ अर्थात ‘जीडीपी’ ७.८ टक्क्यांनी वाढला, अशी आकडेवारी सरकारने नुकतीच जाहीर केली. मात्र, या आकडेवारीबाबत दोन आक्षेप घेण्यात आले आहेत. एक म्हणजे हा आकडा चुकीचा आहे आणि दुसरा आक्षेप म्हणजे प्रत्यक्षात अशी वाढ झाली असेल, तर सर्वसामान्य माणसाला रोजच्या जगण्यात ती कशी जाणवत नाही? त्यामुळे ‘जीडीपी’च्या या आकडेवारीमागचे नेमके वास्तव काय, हे जाणून घेणे सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहे..‘जीडीपी’ची फूटपट्टी चुकीची?माजी अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या मते, मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा चालू किमतीवरील ‘जीडीपी’ नव्या मालिकेत सुमारे ८६ लाख कोटी रुपयांवरून ८० लाख कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे. जुन्या ८६ लाख कोटी रुपयांच्या आकड्याशी चालू वर्षातील ८८.२७ लाख कोटी रुपयांची तुलना केली, तर वाढ अवघी सुमारे २.६ टक्के ठरते. त्यामुळे ७.८ टक्के वाढीचा दावा हा फुगवलेला आहे, असा गर्ग यांचा आक्षेप आहे. मात्र, येथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे ,की ‘जीडीपी’ मोजण्यासाठीचे आधार वर्ष २०११-१२ ऐवजी २०२२-२३ असे बदलण्यात आले आहे. नव्या आधार वर्षानुसार मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ‘जीडीपी’ सुमारे ८० लाख कोटी रुपये येतो आणि त्याच आधारावर यंदाच्या पहिल्या तिमाहीतील ‘जीडीपी’ ८८.२७ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच चालू किमतींवरील ‘जीडीपी’मध्ये सुमारे १०.३ टक्क्यांची वाढ दिसते. महागाईचा या वाढीमधील परिणाम वजा केला, तर ‘जीडीपी’मधील वास्तविक वाढ सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे ७.८ टक्क्यांएवढी येतेच..अर्थात, महागाईचा परिणाम मोजण्याची फुटपट्टी चुकलेली आहे, असा आक्षेपही घेतला जातो आहे. म्हणजे महागाईचा दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरकारने लावलेल्या दोन ते तीन टक्के दरापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. म्हणजे प्रत्यक्षातील महागाईचा दर चालू किमतीत झालेल्या वाढीवर लागू केला, तर ‘जीडीपी’मधील वास्तविक वाढ आठ टक्क्यांइतकी न येता बरीच कमी दिसेल. मात्र, या आक्षेपाचे योग्य निराकरण सरकारकडून अद्याप झाल्याचे दिसत नाही..एक उदाहरणआकड्यांचा हा घोळ समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण घेऊ. समजा, एखाद्या कारखान्यात तयार होणारा सर्व माल त्याच दिवशी विकला जातो. एप्रिल ते जून २०२५ मध्ये कारखान्यात शंभर रुपयांच्या मालाची विक्री झाली आणि चालू आर्थिक वर्षाच्या त्याच कालावधीत ११० रुपयांची विक्री झाली, तर विक्रीतील वाढ १० टक्के आहे. परंतु, विक्री मोजण्याची पद्धत गेल्या वर्षापर्यंत ‘जीएसटी’सहित असेल आणि या वर्षी ती बदलून ‘जीएसटी’ वगळून केली असेल, तर ही तुलना चुकीची ठरेल..समजा, ‘जीएसटी’ वगळून गेल्या वर्षीची विक्री ९० रुपये असेल, तर विक्रीत झालेली वाढ दहा टक्के नाही, तर २२ टक्के होईल. अर्थात, ही वाढ विक्रीच्या नाममात्र किमतीनुसार झालेली असेल. त्यामुळे चालू वर्षात किमती वाढल्या असतील, तर प्रत्यक्ष उत्पादनातील वाढ मोजण्यासाठी वाढलेल्या किमतीमुळे विक्रीत झालेली वाढ बाजूला करावी लागेल. समजा, चालू वर्षात विक्रीची किंमत पाच टक्क्यांनी वाढवलेली असेल, तर विक्री व उत्पादनात झालेली वास्तविक वाढ १६ टक्के एवढीच येईल. आता विक्रीची किंमत किती टक्क्यांनी वाढली, हे तपासायला हवे. तरच विक्रीतील वाढ १६ टक्के झाली, असे म्हणता येईल. त्यामुळेच महागाईचा परिणाम मोजण्याची सरकारची फुटपट्टी चुकलेली आहे, हा आक्षेप महत्त्वाचा ठरतो..वाढ का दिसत नाही?‘जीडीपी’ आठ टक्क्यांनी वाढला असेल, तर सर्वसामान्य माणसाला आपल्या रोजच्या जगण्यात ती वाढ का दिसून येत नाही, असा आक्षेपही घेण्यात आला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर ‘जीडीपी’मधील वाढ कुठे आणि कोणासाठी होते आहे, यात आहे..भारतीय अर्थव्यवस्थेतील दोन मोठ्या क्षेत्रांमधील वाढीचे दर दोन प्रकारचे आहेत. पायाभूत सुविधा, मोठ्या कंपन्या, वाहने आणि उच्च उत्पन्नाच्या सेवाक्षेत्रात वाढ खूप होते आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील मजुरी, छोटे दुकानदार, घरगुती उद्योग क्षेत्रामधील वाढीचा दर तितकासा जास्त नाही. अर्थव्यवस्थेतील वाढ वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये असमान गतीने होत आहे आणि म्हणूनच कदाचित सर्वसामान्य माणसाला ही वाढ म्हणावी तशी दिसून येत नाही..अर्थात, ‘जीडीपी’ ७.८ टक्के की २.६ टक्के, एवढाच प्रश्न नाही. देशांतर्गत उत्पन्न किती वाढले आणि ती वाढ कोणाच्या ताटात गेली, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच ‘जीडीपी’मधील वाढ जास्तीत जास्त प्रमाणात व्यापक समाजापर्यंत कशी पोहोचेल, याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.