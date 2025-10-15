Premium|H1b visa:‘जेन झी’चा प्रश्न, परदेशात शिकायचं की भारतातच भविष्य घडवायचं?

नेहा लिमये, कंपनी सेक्रेटरीneha.a.limaye@gmail.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत नोकरीसाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या एच वन बी व्हिसासाठीचे शुल्क जबरदस्त वाढविले आहे. हे प्रचंड शुल्क भरून कंपन्या आता भारतीयांना अमेरिकेत पाठवतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, भारताला याचा फायदाच होईल, असे म्हटले जाते. भारतातील हुशार तरुणवर्ग आता देशातच राहील, असे म्हटले जात आहे. या निर्णयाच्या परिणामांचा वेध...अनिकेत : विहानचं हे अकरावीचं वर्ष. पुढच्या वर्षी बारावी. परवा घरी आल्यापासून एकच हट्ट घेऊन बसलाय... बारावीनंतर अमेरिकेला जायचं शिकायला आणि आम्ही दोघे त्याला केव्हाचे समजावतो आहोत की अरे, तुला जो कोर्स हवा आहे तो इथेही मिळतो आहे, आधी ग्रॅज्युएशन पूर्ण कर आणि मग कुठे जायचं तिथे जा. पण ही ‘जेन झी’ म्हणजे... यांना सगळं इन्स्टंट आणि ‘इन’, ‘ट्रेंड’मध्ये असलेलंच हवं असतं. म्हणजे तशी तयारी आहेच आमची. त्यानं परदेशात शिक्षण घ्यावं असं आम्हालाही वाटतं; पण सध्या सगळीकडून ज्या बातम्या येत आहेत... परदेशी शिक्षण म्हणजे काय खाऊ राहिलाय का? शिवाय आता आपलाही देश काही पूर्वीसारखा नाही. इथं कोणत्याही क्षेत्रात करियरला वाव नाही असं नाही, सगळ्या परदेशी शिक्षणसंस्था इथे येतायत आणि आपण मात्र तिकडे जायचं खूळ घेऊन बसतोय... आमचे राजे ऐकतच नाहीत... त्यावरून खडाजंगी झाली आणि विहान तिकडे जाणार म्हणून मनीषा आत्तापासूनच डोळ्यांना टिश्यू लावून बसली आहे! काय विचारू नको... इतका स्ट्रेस आलाय सगळ्याचा... काय करतील हे दोघं? समजून घेण्यासाठी वाचा....सचिन आणि अनिकेत एकमेकांचे जिगरी दोस्त. दर शनिवारी टेकडी चढून आल्यानंतर ‘नमस्कार’मध्ये कट्टा टाकायचा, इडली-डोसा, कॉफी वगैरे घेऊन इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत वीकेंडची झक्कास सुरुवात करायची, हा कित्येक वर्षांचा शिरस्ता. आजचा शनिवार काही त्याला अपवाद नव्हता; पण टेकडी चढून ‘नमस्कार’ला पोहोचेपर्यंत अनिकेत तसा गप्प गप्पच होता. याचं काहीतरी बिनसलं आहे, हे जाणवूनही सचिननं काही दाखवलं नाही. त्याने नेहमीची ऑर्डर दिली, दोन-चार इतर मित्रांना हाय-हॅलो केलं, तरीही अनिकेत स्वतःतच गुंग होता. मग मात्र न राहवून सचिनने विचारलं...सचिन : अरे, अनिकेत, काय झालंय काय, तुझ्या चेहऱ्यावर बारा का वाजलेत? सगळं ठीक ना? अनिकेत : अरे, बोलणारच होतो पण... माझाच गोंधळ उडाला आहे... सचिन : माझ्याशी बोलायला तुला काळवेळ कधीपासून लागते? पंचांग आणून देऊ? मुहूर्त बघायचा आहे का काय? चल, चल, मुद्द्यावर ये पटकन... .अनिकेत : अरे, काही नाही रे, विहानचं हे अकरावीचं वर्ष. पुढच्या वर्षी बारावी. परवा घरी आल्यापासून एकच हट्ट घेऊन बसलाय... बारावीनंतर अमेरिकेला जायचं शिकायला आणि आम्ही दोघे त्याला केव्हाचे समजावतो आहोत की अरे, तुला जो कोर्स हवा आहे तो इथेही मिळतो आहे, आधी ग्रॅज्युएशन पूर्ण कर आणि मग कुठे जायचं तिथे जा. पण ही ‘जेन झी’ म्हणजे... यांना सगळं इन्स्टंट आणि ‘इन’, ‘ट्रेंड’मध्ये असलेलंच हवं असतं. म्हणजे तशी तयारी आहेच आमची. त्यानं परदेशात शिक्षण घ्यावं असं आम्हालाही वाटतं; पण सध्या सगळीकडून ज्या बातम्या येत आहेत... परदेशी शिक्षण म्हणजे काय खाऊ राहिलाय का? शिवाय आता आपलाही देश काही पूर्वीसारखा नाही. इथं कोणत्याही क्षेत्रात करियरला वाव नाही असं नाही, सगळ्या परदेशी शिक्षणसंस्था इथे येतायत आणि आपण मात्र तिकडे जायचं खूळ घेऊन बसतोय... आमचे राजे ऐकतच नाहीत... त्यावरून खडाजंगी झाली आणि विहान तिकडे जाणार म्हणून मनीषा आत्तापासूनच डोळ्यांना टिश्यू लावून बसली आहे! काय विचारू नको... इतका स्ट्रेस आलाय सगळ्याचा... सचिन : अरे, एवढंच ना..! अनिकेत : एवढंच? आणि काल ट्रम्पतात्यांनी जो बॉम्ब टाकलाय त्याचं काय? एच वन बी चा? त्याचं काय करायचं? डोकं फिरायची वेळ आली राव... सचिन : अरे हो, हो... तू आधी शांत हो... एक काम का करत नाहीस, विहानला माझ्याकडे घेऊन ये बरं... मी बोलतो त्याच्याशी... .Premium|EPFO 3.0: पीएफमधून पैसे काढण्यासाठीच्या नव्या नियमांवर तज्ज्ञ का नाराज?.अनिकेत : आता तू आणि काय वेगळं बोलणार आहेस त्याच्याशी? मी बाप आहे त्याचा, मी त्याच्या भल्याचाच विचार करतो आहे ना... सचिन : अरे, पण अशा कपाळाला आठ्या, चेहऱ्यावर ‘चिंता करितो विश्वाची’ भाव, याने प्रश्न सुटणार आहे का? त्यापेक्षा एकत्र मिळून यावर चर्चा करू. काय असतं तू त्याचा बाप असलास तरी मुलं काही सगळ्या गोष्टी आई-बापाला सांगत नाहीत. मी बोललो म्हणजे थोडं सोनाराने कान टोचल्याचा इफेक्टही येईल. अरे ही ‘जेन झी’ मुलं उतावीळ असली, तरी त्यांचाही काहीतरी विचार असणार ना भविष्याबद्दल, तो जाणून तरी घेऊ या.अनिकेत : हं... पटतंय मला तुझं... मग उद्याच भेटू या, मीही येतो विहान बरोबर, चालेल ना?सचिन : चालेल म्हणजे काय? पळेल... (दुसऱ्या दिवशी, रविवारी सकाळी सचिनच्या घरी सचिन, अनिकेत आणि विहान भेटतात.)सचिन : बोल विहान, काय चाललंय?विहान : काका, सध्या बारावी आणि मग एन्ट्रन्सची तयारी असा प्लॅन आहे. मी जगातल्या सगळ्या उत्तम विद्यापीठांची माहिती काढून ठेवली आहे. पण... पण... सचिन : (विहानच्या मनातलं ओळखून) पण आई-बाबा आणि विशेषत: बाबा नाही म्हणतायत... हो ना? आणि त्यातही अमेरिकेला तर फारच विरोध करतायत?.विहान : (मान खाली घालून) हो, काका... डोन्ट गेट मी राँग, पण तुमच्या पिढीतले कितीतरी जण तिकडे जाऊन मस्त सेटल झालेच ना, त्यांचं लाइफ सेट झालं तिकडे म्हणून तुम्हीच लोक गोडवे गात असता, मग मी काय असं वेगळं म्हणतो आहे? सचिन : होल्ड ऑन विहान, मला माहिती आहे, तू अतिशय हुशार आणि गुणी मुलगा आहेस. तू नक्कीच भविष्याचा विचार केला असशील; पण त्याआधी मला एक सांग... तुला परदेशात आणि त्यातही यूएसला जाऊनच शिक्षण का घ्यायचं आहे? विहान : कारण काका, एकतर तिकडे मेरिटवर शिक्षण घेता येतं, नो रिझर्व्हेशन बिझनेस. शिवाय तिकडे राहून मी इंडिपेंडंट होईन. स्कॉलरशिपसाठीही ट्राय करेन. तिकडे सगळ्यात बेस्ट ॲपॉर्च्युनिटी आहेत ना... आणि माझे सगळे फ्रेंड जातायत काका... मग मी इथे राहून काय करू? .Premium|Bihar Scam : आयआरसीटीसी घोटाळा लालूंना भोवणार? .सचिन : ओह ओके... मेरिट, स्कॉलरशिप हे मुद्दे योग्यच आहेत आणि आई-बाबा तुझ्या तिकडे जाण्याच्या विरोधात नाहीत. पण आम्हाला असं वाटतं यावर सगळ्या बाजूनं चर्चा व्हायला हवी. ‘फोमो’ इफेक्टखाली राहून तू तिकडे जाण्याचा हट्ट करू नयेस. आपण बोलू आणि मग तू घेशील तो निर्णय मान्यच असेल आई बाबांना. अॅग्रीड?विहान : येस काका...सचिन : आता मला एक सांग, तू बारावीनंतरच जायचं म्हणतो आहेस, म्हणजे मास्टर्स, एमएस किंवा पीएच डी वगैरे होऊन नोकरी वगैरे लागेपर्यंत जवळजवळ सात ते आठ वर्षांचा कालावधी आहे, बरोबर? मग एवढे वर्ष तू तिकडे राहणार त्याच्या खर्चाबद्दल काही चर्चा झाली आहे किंवा तू विचार केला आहेस का?विहान : हो म्हणजे... तशी डीटेलमध्ये चर्चा नाही झालेली आमची... आणि मला अॅडमिशन कुठल्या देशात मिळेल त्यावरही ठरेल ते. पण तरी अराऊंड वन टू टू करोर (Crore) वर्षभराचा खर्च आहे.सचिन : तरी तू जो आकडा सांगितलास, त्यात काय काय खर्च येतात सांग बरं जरा.विहान : काका, सगळ्यात जास्त खर्च येणार तो ट्यूशन फीचा. त्यातही पब्लिक ऑर गव्हर्न्मेंट विद्यापीठात तुलनेने कमी आणि प्रायव्हेट विद्यापीठात जास्त असू शकतो. असं धरून चालू, बॅचलर्ससाठी वर्षाला साधारण दहा ते तीस लाख रुपये, मास्टर्ससाठी पंधरा ते चाळीस लाखापर्यंत. शिवाय राहण्या-जेवणाचा खर्च तेही तुम्ही कॅम्पसवर राहणार असलात तर ठीक आणि पीजी घेतलं, तर जास्त खर्च. आणखी पुस्तकं, बाकी साहित्य वगैरे खर्च वेगळे..सचिन : गुड! आणि तिकडे जायचं म्हणजे व्हिसा आला, प्रोसेसिंग फी, इन्शुरन्स पण आला, प्रवास खर्च तर आहेच. सचिन : बरोबर... पण हिडन कॉस्टचं काय? विहान : म्हणजे?सचिन : म्हणजे असं की तू ज्या ज्या विद्यापीठात अर्ज करणार आहेस तिथली अॅप्लिकेशन फी, त्यासाठी लागणाऱ्या इंग्लिश आणि इतर टेस्टची फी वेगळी, काही ठिकाणी हॉस्टेलसाठी डिपॉझिटही भरावं लागतं. हे सगळं आगाऊ (Advance) द्यावं लागतं. शिवाय तिथले लोकल खर्च- मोबाइल, इंटरनेट, मनोरंजन, क्लिनिक किंवा इमर्जन्सी, कपडे, किरकोळ वस्तू, वगैरे... मी याला हिडन कॉस्ट अशासाठी म्हणालो, की हे सगळं काही स्कॉलरशिप किंवा लोनमधून भरून निघत नाही. त्याची वेगळीच तरतूद करून ठेवावी लागते. विहान : अरे हो, मी या सगळ्याचा इतका विचार नव्हता केला. सचिन : आणि वाईट वाटून घेऊ नकोस, पण आमच्या पिढीतले जे कुणी तिकडे शिक्षण, नोकरीसाठी गेले, ते स्वतःच्या पायावर, आई-बाबांची कमीत कमी मदत घेऊन गेले. तुमच्या पिढीचं तसं नाही. तुमचं शिक्षण, बाकी गरजा यासाठी आमची पिढी तुम्ही जन्माला येण्याआधीपासून प्लॅन करत असते रे. त्यामुळे एकदम उठून तुम्ही निर्णय घ्यायचा म्हणलंत, तर नाही म्हणलं तरी आम्हाला जरा टेंशन येणारच ना... एकदम इतके पैसे उभे करायचे म्हणजे... विहान : पण काका, आजकाल अंडरग्रॅडलाही स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप मिळू शकते. शिवाय नंतर मी तिकडे पार्टटाइम जॉबही करेन, एज्युकेशन लोनचाही ऑप्शन आहे. म्हणजे हा खर्च बराच भरून निघेलच ना... सचिन : हो अगदी बरोबर. पण तुला काय आणि तुझ्या बाबांना काय कर्जाचे हफ्ते फेडत बसण्यासाठी शिकायचं आणि नोकरी करत बसायची आहे की आरामात जगायचं आहे? त्यामुळे निर्णय घेण्याआधी एकदा आर्थिक तब्येत पण बघायला हवी ना. आता दुसरीही एक बाजू सांगतो. तुला प्रश्न पडला होता ना, आमच्या पिढीचे लोक तिकडे जाऊन सेटल झाले, मग तुम्हीच काय घोडं मारलं आहे? तर सध्या तू युरोप-अमेरिकेच्या न्यूज वाचत असशीलच... सगळ्या देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता आहे. इमिग्रेशनचा प्रॉब्लेम आहे. बाहेरच्या देशातले लोक त्यांच्या देशात येऊन गोंधळ माजवतात, त्यामुळे त्यांच्या नागरिकांनाच असुरक्षित वाटतं आहे, स्थैर्य नाही. त्यामुळे प्रत्येक देश स्वतःची अर्थव्यवस्था कशी वाचेल हे बघतो आहे. तिथे सेटल झालेली आमचीच मित्र-मंडळी आता भारतात परत यायचं का दुसऱ्या देशात (न्यूझीलंड, सिंगापूर, जपान) जायचं या विचारात आहेत. काय रे अनिकेत? .Premium|Education Career : सगळ्यात जास्त तरुण लोकसंख्या असूनही नोकऱ्या का मिळत नाहीत?.अनिकेत : (एवढ्या वेळात प्रथमच) हो ना आणि अमेरिकेचं उदाहरण तर अगदी ताजं आहे- तिथे राहून शिकणारे, नोकरी शोधणारे आणि सेटल होऊ बघणारे भारतीय आता मोठ्या संकटात आहेत. इतके लाखों-करोडो रुपये खर्च करून शिक्षण घेतलं. अमेरिका हा संधीचा देश आहे म्हणून इथे राहू म्हणलं, मस्त पे पॅकेज, इन्फ्रास्ट्रक्चर-मेडिकल वगैरे सुविधा घेऊ, भारतात पैसे पाठवू... तर त्यांचं काय होणार बघ. आधीच एच वन बी व्हिसासाठी लॉटरी लागते का याची वाट बघायची, तोवर काबाडकष्ट करत पैसे साठवत राहायचं आणि आता एका निर्णयामुळे तब्बल ८८ लाख रुपये एवढी फी अमेरिकी सरकारला द्यायची... एवढं करून तुमचं भविष्य सुरक्षित राहील याची हमी नाहीच. उद्या हे युरोपमध्येही होऊ शकतं. मुळात आपण तिथले नागरिक नाही, त्यामुळे आपण कायम दुय्यमच राहणार आणि आपल्याला कधीही तिथून ‘जा’ म्हणून सांगू शकतात, ही भावनाच किती वाईट आहे. सचिन : अगदी! बरं तिकडे राहून इकडे परत आलं, तरी सेटल व्हायला काही काळ जाणारच. म्हणजे आधी शिक्षण, नोकरी, तिकडचे टॅक्सेस, प्रॉपर्टी यासाठी जिवाचं रान करा आणि आता पुन्हा नव्याने लाइफ सेट करा. हे चक्र संपतच नाही. मग अशा परिस्थितीत आपला देश बरा वाटतो. विहान : काका... अॅक्चुअली कालच माझ्या मित्राची बहीण पॅनिक मोडमध्ये गेली होती. इंडियात आली होती सुट्टीला आणि परत गेली लगेच यूएसला ट्रम्पची न्यूज आल्यानंतर. माझा मित्र आणि त्याच्या घरचे पण म्हणत होते तिला, इथे काय कमी आहे असं! बट काका... .सचिन : हो बोल बोल, मोकळेपणाने बोल... विहान : बाबांशी भांडण झाल्यावर आणि हे फ्रेंडचं ऐकल्यानंतर मी इथल्याही कॉलेजची चौकशी केली. कारण माझ्या काही फ्रेंड्सच्या घरच्यांनी पण त्यांना फोर्स केला असाच. अनिकेत : अरे, काय सांगतोस, मला का नाही बोललास? सचिन : मग? काय शोध लागला?विहान : इथेही सहा कॉलेज आहेत मला हव्या असलेल्या कोर्सची. एन्ट्रन्स आहेत प्रत्येक कॉलेजच्या, त्यासाठी कोचिंगही आहे. प्रायव्हेट असेल, तर मेरिटवर अॅडमिशन आहे. नो रिर्झव्हेशन बिझनेस. सरकारी कॉलेजमध्ये ओपन सीट मिळेलच असं नाही, पण मिळाली तर फी कमी आहे एकदम. अॅडमिशन मिळाली, तर हॉस्टेलचीही सोय आहे. काही ठिकाणी तर कॅम्पसमध्येच सोय होते. .Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.सचिन : नुसतं तेवढंच नाही, आता आपल्याकडच्या सगळ्या कॉलेजचे करार आहेत परदेशी संस्थांशी... त्या अंतर्गत इथल्या शिक्षणाशी जोडून पुढे मास्टर्स तिकडे करता येतंच. शिवाय नवीन शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रमदेखील अद्ययावत आहेत. पूर्वीसारखं राहिलं नाही आता आणि हो, आता नुसत्या डिग्रीपेक्षा स्किल्सला महत्त्व आलं आहे. त्यामुळे तुम्ही नुसते अभ्यासात हुशार असून चालत नाही, कामाचा अनुभव, तुमचं वागणं बोलणं सगळंच बघतात.विहान : येस काका...सचिन : आणि असं बघ, अगदी दुसऱ्या शहरात शिकायला म्हणून गेलास तरी इथे राहण्या-जेवण्याचा खर्च कमीच असेल. शिवाय नंतरही नोकरीच्या, व्यवसायाच्या संधी आहेत, परदेशभ्रमण हा पर्याय खुला आहेच की. मुख्य म्हणजे आपण इथे प्रथम नागरिक आहोत, त्यामुळे आपल्याच देशातून कुणी निघून जा म्हणणार नाही! म्हणून अनिकेत असं म्हणतो आहे, की सगळी परिस्थिती आधी नीट बघ, लगेच तिकडे जायची घाई न करता थोडंसं थांबून बघ... आधी तुझी इथली डिग्री पूर्ण होऊ दे... मग तुला जिथे बेस्ट कोर्स आणि करिअरच्या संधी आहेत तिथे जायचं विचार नक्कीच होऊ शकतो, पटतंय का?विहान : हो काका...सचिन : आता शेवटचं, तुला आपल्या देशपांडेकाकांची श्रेया माहिती आहे ना? तीन वर्षांपूर्वी लंडनमध्ये एमबीए करण्यासाठी गेली बघ. सुरुवातीला तिला घराची खूप आठवण येत होती. वेगवेगळ्या भाषा, वेगळं जेवण-खाण, नवं वातावरण- सगळं अनोळखी. हळूहळू तिनं स्थानिक मुलींशी मैत्री केली, तिथली संस्कृती आपलीशी केली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रेझेंटेशन, टीमवर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट्स यात तिने सहभाग घेतला. तिथला शिक्षणाचा दर्जा अप्रतिम होता, प्राध्यापक अनुभवी, शिस्तबद्ध आणि नेटवर्किंगला मदत करणारे होते. शिक्षण संपल्यानंतर अतिशय कठोर स्पर्धेला तोंड देत तिला नोकरी मिळाली. आणि तिथल्या अनुभवामुळे आर्थिक नियोजन, जबाबदारी, स्वावलंबन यात प्रचंड वाढ झाली. पण तिच्याच मित्रपरिवारात काहींना हवी तशी नोकरीच मिळेना, काहींचं कर्जफेडीचं ओझं वाढलं, कुणाला सांस्कृतिक फरकामुळे ताण येऊन मानसिक अडचणींना सामोरं जावं लागलं; पण श्रेयाने सकारात्मक दृष्टी ठेवत सगळं झेललं. आत्ता मागच्याच वर्षी ती भारतात परतली, मिळवलेल्या अनुभवाचा फायदा घेत आता तिने स्टार्ट-अप सुरू केली आहे. तिच्याशीही बोल एकदा. मला खात्री आहे, ती ही हेच म्हणेल की परदेशी शिक्षण निश्चितच फायदेशीर ठरू शकतं, पण खर्च, बदल, कष्ट आणि मानसिक तयारी असायला हवी.विहान : येस काका, साऊंडस् इंट्रेस्टिंग, मी आजच देशपांडेकाकांना कॉल करतो आणि तिला भेटतो...अनिकेत : दॅट्स लाइक माय बॉय... अरे माझं म्हणणं इतकंच आहे, की तू ‘इन्फॉर्म्ड’ डिसिजन घ्यावास. आता इथे राहून ग्रॅज्युएशन केलंस तर काय आणि तिकडे राहून केलंस तर काय याचा एक स्पॉट ॲनॅलिसिस कर बघू. त्यात खर्च, देशातली परिस्थिती, मागच्या पाच वर्षातले ट्रेंडस, कॅम्पस प्लेसमेंट सगळं शोधायचं. बारावीबरोबरच हा अभ्यास करायचा. मी आहेच तुझ्याबरोबर.विहान : येस बाबा, मी आजची सगळी चर्चा माझ्या फ्रेंड्सनाही सांगतो. मग आपण बेस्ट ऑप्शन निवडू आणि हो आणखी एक... आत्ताच सुचलं मला....सचिन आणि अनिकेत दोघेही एकदम : काय? विहान : श्रेयाताईला विचारतो, तुझ्या कंपनीत मला इंटर्न म्हणून घेशील का? आफ्टर ऑल, आय ऑल्सो वॉन्ट टू बी आत्मनिर्भर दॅन आई-बाबानिर्भर ना! सचिन : ब्राव्हो!अनिकेत : तुम्ही पोरं खरंच आमच्यापेक्षा स्मार्ट आहात. चल, आता यापुढे मी तुला जेन झी, जेन झी म्हणून चिडवणार नाही... प्रॉमिस! विहान : कूल आणि चिल बाबा! आणि थॅंक्स काका... तू मला मस्त मोटिव्हेट केलंस. सचिन : दोस्त और दोस्ती के लिये कुछ भी... गुडलक माय डिअर बॉय!(लेखिका कंपनी सेक्रेटरी आहेत. ) Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App.