GIFT City Investment: ‘गिफ्ट सिटी’ : गुंतवणुकीचा नवा मार्ग

-मकरंद विपट, ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्टसध्या भारतीय म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांचा कल परदेशी शेअर बाजारांत गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांकडे वाढत आहे. मात्र, परदेशातील गुंतवणुकीसाठी निर्धारित मर्यादा संपल्यामुळे अनेक म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या ग्लोबल फंडांमध्ये नवी गुंतवणूक स्वीकारणे थांबवले आहे. दुसरीकडे, अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) किंवा परदेशी नागरिकांना भारतीय म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करताना अनेक नियमांचे पालन करावे लागते. अशा परिस्थितीत गुजरातमध्ये उभारण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात ‘आयएफएससी’ (इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर) गुंतवणुकीचा एक पर्याय म्हणून पुढे आले आहे. ‘गिफ्ट सिटी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या केंद्राच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या संधी उपलब्ध होतात. येथे गुंतवणुकीचे मुख्यतः दोन प्रकार दिसून येतात. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.आउटबाउंड फंड : या प्रकारातील फंडांच्या माध्यमातून भारताबाहेरील बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करता येते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाकडे (आयएफएससीए) नोंदणीकृत संबंधित गुंतवणूक पर्यायांद्वारे गुंतवणूकदारांना जागतिक बाजारपेठेत गुंतवणुकीची संधी मिळू शकते.lइनबाउंड फंड : या प्रकारातील फंड आणि वित्तीय पर्यायांचा उद्देश परदेशी भांडवल भारतात वळवणे हा असतो. त्याद्वारे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेशी संबंधित गुंतवणूक करता येऊ शकते. निवासी भारतीयांना लाभ.जागतिक बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक : रिझर्व्ह बँकेच्या ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’ (एलआरएस) अंतर्गत निवासी भारतीय व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात २,५०,००० अमेरिकी डॉलरपर्यंतची रक्कम परदेशात पाठवता येते. लागू नियमांचे पालन करून या रकमेचा वापर परदेशी शेअर बाजार, अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांचे शेअर किंवा जागतिक इंडेक्स फंड यांसारख्या गुंतवणूक पर्यायांसाठी करता येऊ शकतो.lपरिचित पद्धतीने गुंतवणूक : परदेशी ब्रोकरेज संस्थांशी थेट व्यवहार करण्याऐवजी, पात्र गुंतवणूकदार येथील वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. ही प्रक्रिया स्थानिक म्युच्युअल फंड खरेदीसारखीच असते, ती डिजिटल पद्धतीने पूर्ण करता येते..अनिवासी भारतीयांना फायदेlकर व व्यवहारविषयक सवलती: अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारांना ‘आयएफएससी’ एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या काही फंडांवर किंवा विशिष्ट गुंतवणूक पर्यायांसाठी शून्य टक्के भांडवली लाभ कर किंवा करसवलती मिळू शकतात. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स व स्टॅम्प ड्युटी आदी करांमधूनही सवलत मिळू शकते.lपॅन व कर विवरणपत्रासंबंधी नियम : काही विशिष्ट गुंतवणूक योजनांमध्ये अनिवासी भारतीयांसाठी पॅन कार्ड असणे आवश्यक नसते, तसेच भारतात प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याबाबतही सवलत मिळू शकते..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.अबाधित प्रत्यावर्तन :‘आयएफएससी’मधील पात्र गुंतवणूक पर्यायांमधून मिळालेली रक्कम संबंधित नियमांचे पालन करून परदेशात पाठवता येऊ शकते. कोणत्याही गुंतागुंतीच्या कागदपत्रांशिवाय किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या स्वतंत्र मंजुरीशिवाय मुक्तपणे राहत्या देशात घेऊन जाता येते.अनिवासी भारतीयांना भारताशी संबंधित गुंतवणूक करायची असेल किंवा निवासी भारतीयांना जागतिक बाजारपेठांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी शोधायच्या असतील, तर ‘गिफ्ट सिटी’ हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.‘गिफ्ट सिटी’ म्हणजे काय?‘गिफ्ट सिटी’ हे गुजरातमधील गांधीनगर येथे विकसित करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आहे. येथून अनिवासी भारतीय, परदेशी गुंतवणूकदार; तसेच पात्र निवासी भारतीयांना विविध वित्तीय पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करता येते. प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या श्रेणीनुसार गुंतवणुकीचे नियम आणि फायदे वेगवेगळे असू शकतात. परकी चलन नियंत्रण कायद्यांनुसार (exchange control laws) ‘आयएफएससी’ला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. या क्षेत्राला कायदेशीररीत्या ‘परकी प्रदेश’ मानले जाते. त्यामुळे येथे अमेरिकी डॉलर यांसारख्या परकी चलनांमध्ये व्यवहार करणे शक्य होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.