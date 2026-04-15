Global Economy: युद्धामुळे इंधन, खतांचे दर दीर्घकाळ चढेच राहणार; IMF आणि जागतिक बँकेचा इशारा!

वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियातील अनिश्चितता कायम असल्यामुळे, इंधन आणि खतांचे दर दीर्घकाळ चढेच राहतील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने व्यक्त केला आहे...पश्चिम आशियातील युद्धाचा ऊर्जा आणि आर्थिक क्षेत्रावर पडणाऱ्या परिणामांवरील उपाययोजनांसाठी 'आयएमएफ', जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने गट तयार केला आहे. या तिन्ही संस्थांच्या प्रमुखांची बैठक झाली असून, त्यानंतर काढण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनामध्ये वरील इशारा दिला आहे. .या युद्धामुळे अनेक नागरिकांना स्थलांतरित व्हावे लागले आहे, अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे, प्रवास-पर्यटन मंदावले आहे. ही स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी बराच कालावधी लागेल, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांचे दर वाढते राहिल्यामुळे त्यातून अन्नसुरक्षेसमोर आव्हान निर्माण होऊ शकते आणि अनेक जणांचे रोजगारही जाण्याची शक्यता आहे. .या परिस्थितीमध्ये पश्चिम आशियातील तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादक देशांच्या महसुलामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक अद्याप सुरळीत झालेली नाही. जलवाहतूक पूर्ववत झाली, तरीही अत्यावश्यक घटकांच्या जागतिक पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी बराच काळ जाईल. कच्चे तेल व खतांच्या उत्पादन केंद्रांचे नुकसान झाले असल्यामुळे या दोन्ही घटकांचे दर चढेच राहतील, असेही म्हटले आहे..असा होईल परिणामखतांचे दर वाढले, तर अन्नधान्याच्या दरांमध्ये वाढ होईल आणि जागतिक अन्नपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होईल.वाढत्या दरामुळे शेतकऱ्यांकडून खतांचा वापर कमी झाला, तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतोखते व कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे, प्रत्येक कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चामध्ये वाढ होईल.