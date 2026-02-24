Premium|Gold Silver Investment Guide : सोने आणि चांदी घोडदौडीला लगाम...?

आशुतोष दाबके - Ashutosh@wealthgrowth.inअलीकडच्या काळात सोने-चांदी या मौल्यवान धातूंनी अतिशय वेगाने भाववाढ नोंदवून सर्वांनाच चकीत केले होते. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस सोने-चांदीने आजवरची उच्चांकी भावपातळी गाठली खरी; पण पाठोपाठ जोरदार घसरणही नोंदविली. आता खाली आलेले भाव म्हणजे कमी भावामध्ये गुंतवणुकीची संधी आहे, की गेल्या दोन वर्षांपासून चालू असलेल्या भाववाढीच्या घोडदौडीला लगाम आहे, हे येणारा काळच ठरवेल. जागतिक अर्थव्यवस्थांनी आणि रिझर्व्ह बँकांनी देशाचे चलन आणि सोन्याचा साठा यांच्यामधील संबंध म्हणजेच गोल्ड स्टॅंडर्ड संपवले, तेव्हापासून जेव्हा जेव्हा डॉलर कमकुवत झाला, त्या त्या वेळी सोन्याचे भाव वधारले आहेत. जेव्हा नोटास्वरूपी चलन म्हणजेच फियाट करन्सी अस्तित्वात नव्हती तेव्हापासून सोने आणि चांदी यांच्या नाण्यावर राजमुद्रा उमटवून त्यांचा वापर चलन म्हणून देवाण-घेवाणीसाठी होत होता. त्यामुळे या दोन्हीही धातूंना एक प्रकारे नगदी मूल्य (Monetary Value) प्राप्त आहे. सोने आणि चांदी याकडे स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू म्हणूनही पाहिले जाते. .भावात जोरदार घसरणगेल्या २९ जानेवारी २०२६ रोजी चांदीने चार लाख रुपये प्रति किलो हा उच्चांकी टप्पा गाठला होता; तर सोन्याने एक लाख ७५ हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतकी उच्चांकी पातळी गाठली होती. पण लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ३० जानेवारी २०२६ रोजी एका दिवसात चांदीचा भाव २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खाली आला आणि सोन्याचा भाव १० टक्क्यांनी उतरला. १९८० नंतर एवढी प्रचंड घसरण पहिल्यांदाच झाली. एवढे भाव खाली येऊनसुद्धा गेल्या दोन वर्षांमध्ये सोन्याचा भाव १४० टक्क्यांनी वधारला आहे आणि चांदीचा भाव जवळपास ३०० टक्क्यांनी वाढलेला आहे. खाली आलेले भाव म्हणजे कमी भावामध्ये गुंतवणुकीची संधी आहे, की गेल्या दोन वर्षांपासून चालू असलेल्या (काहीशा अनैसर्गिक वाटणाऱ्या) भाववाढीच्या घोडदौडीला लगाम आहे, हे येणारा काळच ठरवेल. सद्यःस्थितीत गेल्या दोन वर्षांमध्ये सातत्याने झालेल्या भाववाढीची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न करतो.आपण गेल्या काही वर्षांपासून रशिया व युक्रेन, इस्राईल आणि हमास यांसारखी सतत चालू असणारी युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्या अनुषंगाने येणारी अनिश्चितता जवळून अनुभवतो आहोत. अमेरिकेने रशियाचे युरोपमध्ये गुंतवलेले अब्जावधी डॉलर जेव्हा गोठविले आणि त्याचा वापर युक्रेनची पुन्हा उभारणी करण्यासाठी करणार म्हणून सांगितले, तेव्हा जगातील अनेक देश खडबडून जागे झाले. या देशांना साक्षात्कार झाला, की आपणसुद्धा आपल्या देशाची बहुतांश गंगाजळी डॉलर स्वरूपातच अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवलेली आहे आणि ही गुंतवणूक अमेरिका कधीही गोठवून त्याचा शस्त्र किंवा दबाव तंत्र म्हणून वापर करू शकते. या गोष्टीमुळेच बहुतेक सर्व देशांनी डॉलर स्वरूपातील गुंतवणुकीच्या शिवाय इतर पर्यायांमध्येही जसे, मुख्यतः सोने आणि काही प्रमाणात चांदी यामध्ये जोमाने गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगामध्ये अस्थिरता वाढली आणि युद्ध तसेच पुढे चालू राहिल्यामुळे ही अस्थिरता कमी झाली नाही. अनिश्चिततेचे वातावरण सोने आणि चांदी यांचे भाव वाढविण्यास आणि ते चढे राहण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण करते.आयातशुल्क, अमेरिकेची महत्त्वाकांक्षागेल्या वर्षीपासून अमेरिकेने विविध देशांवर आयातशुल्क अर्थात ‘टेरिफ’ लादले आहे. अमेरिका सामरिक, भौगोलिक आणि दुर्मीळ धातू (Rare Earth); तसेच विविध साधनसंपत्तीने (Natural Resources like oil) समृद्ध असलेल्या वेगवेगळ्या देशांवर स्वतःचे विस्तारवादाचे धोरण स्वतःच्या फायद्यासाठी लादत आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या बाबतीत काय केले हे आपण सर्वांनी पाहिलेच आहे. अमेरिकेच्या धोरणांमुळे ग्रीनलँड आणि कॅनडा यांच्या बाबतीत तणावपूर्ण होत चाललेले संबंध आपण पाहात आहोत. अमेरिकेचा जुना आणि विश्वासू मित्र असलेल्या युरोपीय समुदायाबरोबरचे संबंधही सध्या ताणले गेले आहेत. युरोपीय समुदायालासुद्धा या घटना अनपेक्षित आणि नव्या आहेत..अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजाअमेरिकेवर असलेले कर्ज दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कर्जाच्या वाढीच्या दरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे कर्जे आणि अर्थव्यवस्थेचा आकार हे गुणोत्तर दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. या गोष्टीची चिंता पूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेलाच आहे. कर्जांचे व्याज देत राहणे; तसेच मुदत पूर्ण झालेली कर्जे वेळेत परत देणे,ही अमेरिकेची तारेवरची कसरत सध्या आपण अनुभवतो आहोत. ही कर्जे परत देताना सरकारच्या पुरेशा उत्पन्नाअभावी नवे कर्ज घेऊनच आधीच्या कर्जांची परतफेड करावी लागत आहे. अनेक प्रयत्न करूनही व्याजदर कमी करता आलेले नसल्याने अमेरिकेच्या सरकारला नवी कर्जे अधिक व्याजदरानेच घेता येत आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून डॉलरचे इतर चलनांच्या तुलनेतील मूल्य कमी होत चालले आहे. म्हणजेच डॉलर कमकुवत होत आहे. त्यामुळेही इतर देश डॉलरमधील कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी सोने, चांदी व इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत.माझे सोने माझ्या तिजोरीमध्ये!आतापर्यंत अनेक देशांच्या मालकीचा सोन्याचा साठा लंडनसारख्या शहरांमध्ये पूर्वापार सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या ठिकाणी ठेवला जात होता. आता मात्र एकंदरीतच बदलत्या जागतिक परिस्थितीला अनुसरून सर्व देश आपल्या मालकीचा सोन्याचा साठा लंडन आणि तत्सम शहरांमध्ये ठेवण्याऐवजी स्वतःच्या देशातच आणि स्वनियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी पावले उचलताना दिसत आहेत. लंडनमधून त्या त्या देशाचे सोने परत करत असतानाच भौतिक सोन्याची मागणी आणि महत्त्वही वाढले आहे. आतापर्यंत विविध देशांच्या सोने-चांदी वायदा बाजारांमध्ये प्रत्यक्ष वापरास उपलब्ध असलेल्या साठ्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने व्यवहार होत आहेत. या वायदा बाजारांमधील विक्रीदारांना खरोखरच डिलिव्हरी देण्याची वेळ आली, तर त्यांच्याकडे पुरेसा साठा प्रत्यक्षात कस्टडीमध्ये नाही. त्यामुळे हे व्यवहार पैशाच्या स्वरूपातच सेटल करावे लागतात..चांदी : सोन्याइतकेच महत्त्वफार पूर्वीपासून विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँका काही भाग सोन्यामध्ये गुंतवत आलेल्या आहेत. वर्ष २०२५ पासून मात्र, काही देशांनी सोन्याबरोबरच चांदीमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.अमेरिकेने तर चांदीला ‘स्ट्रॅटेजिक मेटल’ असा दर्जा दिला आहे, तर चीनने जानेवारी २०२६ पासून चांदीची निर्यात फक्त पूर्वपरवानगीनेच आणि काही मोठ्या कंपन्याच करू शकतील, असा नियम केला आहे.मागणी व पुरवठा यातील तफावतचांदीचा भाव गेली अनेक दशके प्रति औंस ५० डॉलरच्या खाली राहिला होता. मात्र, गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धामध्ये चांदीने ५० डॉलर प्रति औंसचा भाव पार केला, तेव्हा पुढील भाववाढीसाठी पूर्णपणे वेगळ्या आणि आतापर्यंत कोणीही न अनुभवलेल्या कारकिर्दीची चांदीची वाटचाल चालू झाली असे म्हणता येईल. कारण त्यापुढील प्रत्येक वाढीव भाव म्हणजे नवा उच्चांकच ठरत आहे. गेली पाच वर्षे चांदीला असलेली मागणी आणि चांदीचा पुरवठा यातील तफावत सातत्याने वाढत आहे. चांदी मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियांमध्ये वापरली जाते आणि चांदीच्या अशा प्रकारच्या विविध उपयोगाचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहे. २०० दशलक्ष औंस चांदीचा गेल्या पाच वर्षांपासून चालू असलेला तुटवडा गेल्या वर्षीपासून जास्त प्रकर्षाने जाणवू लागला. या सतत वाढत्या प्रत्यक्ष वापराबरोबरच चांदीकडे एक गुंतवणुकीचे साधन म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन विकसित होत आहे. सोलर पॅनेल, सेमीकंडक्टर, ईव्ही बॅटरी यांसारख्या अनेक नवनव्या उद्योगांमध्ये उत्पादनासाठी चांदीचा वापर वाढत आहे. सोने महाग झाल्यामुळे रोजच्या वापरासाठी बजेटमध्ये बसणारे चांदीचे दागिने वापरण्याचाही ट्रेंड आला आहे.चांदीचे उत्पादन करणाऱ्या नव्या खाणी चालू होण्याससुद्धा अजून किमान दोन वर्षे कालावधी लागू शकतो. त्याचप्रमाणे ज्या चांदीच्या खाणी आता बंद आहेत, त्या परत सुरू करून नफ्यामध्ये चालवणे शक्य असले तरीही ती तातडीने घडणारी घटना नाही. आज ठरवले आणि उद्यापासून उत्पादन चालू असे होत नसते. चांदीची मागणी ज्या प्रमाणात वाढते आहे, ती पूर्ण करण्याइतके उत्पादन वाढत नाही आहे. आज काही सराफांच्या दुकानात गेलात, तर चांदी फक्त बुक करता येते डिलिव्हरी घेण्याची तारीख ही तीन ते चार आठवड्यानंतरची असू शकते. यावरून मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत किती प्रमाणात आहे, ते लक्षात येईल. खूप कमी कालावधीमध्ये झालेली भाववाढ आणित्यामुळे आपल्या हातून बस सुटून गेल्याची भावना म्हणजेच ‘फोमो’ (FOMO - Fear of Missing Out) हेही तितकेच कारणीभूत आहे. म्हणजेच या भाववाढीमागे गुंतवणूकदारांची मानसिकताही कारणीभूत आहे..सोने व चांदी यांचे गुणोत्तरआंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये एक औंस सोन्याचा भाव आणि एक औंस चांदीचा भाव या गुणोत्तराकडे गेली अनेक दशके बारकाईने लक्ष देण्यात येते. या गुणोत्तरानुसार एक औंस सोन्याचा भाव ८० औंस किंवा त्यापेक्षा जास्ती वजनाच्या चांदीच्या भावाएवढा असेल, तर चांदी सोन्याच्या मानाने स्वस्त आहे. त्यामुळे चांदीत गुंतवणूक करावी, असे मानले जाते. या आधी जेव्हा चांदीच्या भावाने उच्चांक गाठला होता, तेव्हा हे गुणोत्तर अगदी १७ पर्यंत खाली आले होते. यावेळच्या सोने-चांदीच्या घोडदौडीमध्ये हे गुणोत्तर कितीपर्यंत जाते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. गेल्या शतकातील हे गुणोत्तर वेगवेगळ्या वेळेला किती होते, याचे काही नमुने उदाहरण म्हणून देत आहे.(स्रोतः https://www.bajajfinserv.in) पोर्टफोलिओमध्ये सोने-चांदीची गरजगेल्या २१ आर्थिक वर्षात पाच वेळा शेअर बाजाराचा (निफ्टी ५०) परतावा तोट्यात असताना सोन्याने भरघोस फायदा दिल्याचे आपण पाहू शकतो आणि चार वर्षांमध्ये शेअर बाजाराच्या परताव्यापेक्षा थोडाच कमी; पण चांगला परतावा सोन्याने दिला आहे. याचाच अर्थ असा, की वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारांमध्ये केलेली गुंतवणूक वेगवेगळ्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये भिन्न परतावा देते. त्या त्या आर्थिक वर्षामधील सर्वाधिक परतावा देणारा मालमत्ता प्रकार बदलता असतो. इंद्रधनुष्याच्या सप्तरंगांप्रमाणे, मालमत्ता प्रकारांमध्ये विविधता असलेला एक सर्वंकष, अष्टपैलू आणि स्थिर पोर्टफोलिओ असणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वाचे आहे.माझा पोर्टफोलिओआपल्या घरी स्त्रीधन म्हणून ठेवलेले सोने/दागिने किंवा आपण स्वतः केलेले दागिने, वाड-वडिलांकडून आलेले सोने-नाणे, घरी असलेली चांदीची भांडी याकडे आपण कधी गुंतवणुकीचा पोर्टफोलिओ या नजरेतून पाहात नाही; तसेच त्याचे भाव वाढले म्हणून नफा कमविण्याच्या उद्देशाने ते कधी विकतही नाही. त्यामुळे पोर्टफोलिओचा भाग म्हणून ईटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड किंवा फंड ऑफ फंड्स; तसेच मल्टी ॲसेट ॲलोकेशन फंड या स्वरूपात त्यात गुंतवणूक करावी लागेल किंवा सोन्याची वळी/नाणी, चांदीच्या विटा या स्वरूपामध्ये घेता येईल. वस्तू स्वरूपात ते खरेदी करताना त्यावर वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) द्यावा लागेल. सध्या बाजारभावामध्ये मोठे चढ-उतार होत असल्यामुळे, तुम्हाला स्क्रीनवर दिसलेला भाव आणि तुमच्या खरेदी-विक्रीच्या भावात तफावत असू शकेल.सध्याच्या भाववाढीमुळे पोर्टफोलिओमधील सोने-चांदीची टक्केवारी तुमच्या ठरलेल्या टक्केवारीपेक्षा बरीच जास्त झाली असेल, तर काही प्रमाणात नफा नोंदवून ही टक्केवारी परत योग्य पातळीवर आणणे श्रेयस्कर ठरेल. ‘व्यक्ती तितक्या प्रकृती’ या म्हणीप्रमाणे ही टक्केवारी पोर्टफोलिओच्या पाच टक्के ते वीस टक्क्यांपर्यंतही असू शकते. आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार, किती कालावधीसाठी गुंतवणूक करायची आहे त्यानुसार; तसेच तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आधीच असलेल्या सोने-चांदीच्या टक्केवारीचा विचार करून किती आणि कधी विकत घ्यायचे, याचा निर्णय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने घ्यावा..म्युच्युअल फंडामार्फत सोने-चांदीत गुंतवणूकआता गोल्ड ईटीएफ/फंड, सिल्व्हर ईटी एफ/फंड, फंड ऑफ फंड्स, तसेच मल्टी ॲसेट लोकेशन फंड याद्वारेही सोने आणि चांदी यामध्ये गुंतवणूक करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. सततच्या होणाऱ्या भाववाढीमुळे या प्रकारांमध्ये होणारा गुंतवणुकीचा ओघ दिवसेंदिवस वाढतो आहे. सोने आणि चांदी या मालमत्ता प्रकारांमध्ये म्युच्युअल फंडांमार्फत होणारी नवी गुंतवणूक गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक पटीने वाढली आहे. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून सातत्याने वाढणाऱ्या किमती आपण रोज बघत आहोत. जानेवारी २०२६ अखेरीस चांदीने चार लाख रुपये प्रतिकिलोचा टप्पा पार केला, तर सोन्याने एक लाख ७५ हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका उच्चांक गाठला. त्यानंतर घसरणसुद्धा नोंदली गेली.सावधगिरीचा सल्लाएखादा गुंतवणूक प्रकार खूप कमी कालावधीमध्ये खूप जास्त प्रमाणात वाढला असेल, तरीसुद्धा आपल्या पोर्टफोलिओच्या किती टक्के गुंतवणूक त्यात करायची, याचा निर्णय खूप काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे. चांदीसारख्या गुंतवणूक प्रकाराची बाजारभावांमधील रोजची होणारी प्रचंड हालचाल आपण पाहतो आहोत. १९७९-८० या कालावधीमध्येही चांदीचा भाव सात ते आठ पटींनी वाढला होता. त्यानंतर तो तितक्याच जोरात आपटला आणि पुढे अनेक वर्षे त्याने ५० डॉलर प्रतिऔंसची उच्चांकी पातळी परत पाहिली नाही. त्यामुळे शांतपणे विचार करून निर्णय घ्यावेत, भावनाप्रधान विचार टाळावेत.(लेखक एनपीएस असोसिएट्स प्रा. लि.चे संचालक, तसेच आर्थिक घडामोडी, गुंतवणूक आणि भांडवली बाजाराचे विश्लेषक आहेत. ९३७११३४५०६). 