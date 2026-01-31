gold rate today

सोने-चांदीच्या भावात घसरगुंडी; सोने १४ हजारांनी, तर चांदी २० हजार रुपयांनी स्वस्त; किती आहेत दर?

Gold And Silver Today Rates : शुक्रवारी सोने-चांदीच्या भावात जोरदार घसरण झाली. एका दिवसात सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅम १४ हजार रुपयांनी, तर चांदीचा भाव प्रति किलो २० हजार रुपयांनी कमी झाला.
जागतिक बाजारातील कमकुवत कल आणि अमेरिकी डॉलरच्या मूल्यामध्ये झालेल्या वाढीमुळे गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर नफावसुली केल्याने शुक्रवारी सोने-चांदीच्या भावात जोरदार घसरण झाली. एका दिवसात सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅम १४ हजार रुपयांनी, तर चांदीचा भाव प्रति किलो २० हजार रुपयांनी कमी झाला.

