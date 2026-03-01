Gold Silver Rate : युद्धाच्या वणव्याने सोने-चांदीच्या दराचा भडका, एका दिवसात मोठी वाढ

Gold Silver Rates Jump As Middle East Conflict Intensifies अमेरिका, इस्त्राइलने इराणावर हल्ला केल्यानंतर मध्य पूर्वेत युद्धाची ठिणगी पडली आहे. युद्धजन्य तणाव तीव्र झाला असून इराणनेसुद्धा प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेच्या ८ लष्करी तळांना लक्ष्य केलंय. इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे दुबई, अबुधाबीसह कतार, इराकमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. यासोबतच इराणकडून होमुर्झची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आल्यानं खनिज तेलासह जलवाहतूकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणच्या युद्धामुळे सोने-चांदीच्या दराचाही भडका उडाला आहे..सोन्या-चांदीच्या भावात सातत्याने चढ-उतार सुरू आहे. शनिवारी अमेरिका इराणामधील युध्दामुळे सोने, चांदीचे दर चांगलेच वाढले आहेत. गुरुवारी भावात घसरण झाली होती. चांदीचे भाव पाच हजार रुपयांनी खाली आले; तर सोने ८०० रुपयांनी कमी झाले होते. गुरूवारी चांदी दोन लाख ७० हजार रुपयांवर तर सोने एक लाख ५९ हजार रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम) झाले होते. शनिवारी चांदी २ लाख ९० हजार (प्रतीकिलो विना जीएसटी) पोचली आहे. सोने १ लाख ६८ हजार (प्रति दहा ग्रॅम) वर पोहोचले आहे..अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्याला इराणचं प्रत्युत्तर, युएई, कतार, इराकसह ८ देशांना केलं टार्गेट; होमुर्झची सामुद्रधुनी केली बंद.इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केलीय. यामुळे पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होम्याची शक्यता आहे. भारताला याचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसू शकतो. भारतात येणारं खनिज तेल हे याच मार्गाने येते. सौदी अरेबिया, इराक, युएई या देशांकडून भारत खनिज तेलाची आयात करतो..इस्रायल इराण यांच्या हल्ल्यामुळे खनिज तेलाच्या किंमतीही भडकण्याची शक्यता आहे. तर सोने-चांदी आणखी महाग होण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय युद्धाच्या भडक्यामुळे महागाईच्या झळा आणखी तीव्र होऊ शकतात. तर शेअर बाजारातही मोठी उलथापालथ होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.