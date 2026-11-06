Golden Profit: दहा वर्षात गोल्डने दिला ३६० टक्के प्रॉफिट; पुढच्या धनत्रयोदशीपर्यंत सोन्याचा भाव किती होईल?

धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. अनेकजण या दिवशी सोन्याचे दागिने किंवा नाण्यांची खरेदी करतात. सोन्याकडे केवळ परंपरा म्हणून नाही तर गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून पाहणाऱ्यांसाठी गेल्या दहा वर्षांचा काळ फायदेशीर ठरला आहे. २०१६ मध्ये धनत्रयोदशीच्या दिवशी सोनं खरेदी केलेल्यांना आता दहा वर्षांनी मोठा परतावा मिळाला आहे. .२०१६ मध्ये धनत्रयोदशीच्या दिवशी एमसीएक्सवर १० ग्रॅम सोन्याची किंमत २९ हजार ९८९ रुपये इतकी होती. तर आता नोव्हेंबर २०२६ मध्ये हीच किंमत वाढून १ लाख ४१ हजार ४४४ रुपयांवर पोहोचलीय. गेल्या दहा वर्षांत सोन्याच्या किमतीत थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ३६२ टक्क्यांची वाढ झालीय. दहा वर्षांपूर्वी जवळपास ३० हजार रुपयांना मिळणारं १० ग्रॅम सोनं आता १.४१ लाखांवर पोहोचलं आहे. सोन्याच्या किमतीत १० वर्षात सुमारे ४.६ पट वाढ झाली..Dhanteras 2026: धनत्रयोदशीला सोने खरेदीचा विचार करताय? गेल्या वर्षी घेतलेल्या सोन्याची किंमत वर्षभरात किती वाढली?.सोन्याच्या किमतीत झालेली ही वाढ सलग नाही. दहा वर्षांत काही वेळा सोन्याच्या दरात घसरणही झालीय. २०२१ मध्ये सोन्याच्या किमतीत ५.६ टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. तर २०२४ आणि २०२५ मध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली. २०२४ मध्ये किमती ३०.६ टक्क्यांनी तर २०२५ मध्ये तब्बल ६१.५ टक्क्यांनी वाढल्या..भारतातील सोन्याच्या किमतींनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्यापेक्षा अधिक परतावा दिला आहे. कॉमेक्सवर २०१६ मध्ये सोन्याची किंमत १,२६९.२० डॉलर प्रति औंस होती. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये ती ४,०७६ डॉलरवर पोहोचली. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा परतावा २२१.१ टक्के इतका आहे..सोन्याच्या किमतीत पुढील वर्षीही वाढ होण्याचा अंदाज काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. ऑगमाँटच्या मुख्य संशोधन अधिकारी रेनिशा चेनानी यांच्या मते २०२७च्या दिवाळीपर्यंत एमसीएक्सवर सोन्याचा दर १० ग्रॅमसाठी १.७५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. अॅक्सिस सिक्युरिटीजनेही पुढील धनत्रयोदशीपर्यंत सोन्याकडून २० ते २५ टक्के परताव्याचा अंदाज व्यक्त केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.