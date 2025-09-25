Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!

मुकुंद लेलेmukundlelepune@gmail.comग्राहकांच्या मनात दीर्घकाळ विश्वासाची परंपरा जोपासणाऱ्या ‘पीएनजी ज्वेलर्स’ या ब्रँडचे रूपांतर वर्षभरापूर्वी कंपनीत झाले. ती शेअर बाजारांत नोंदली गेली आणि पहिल्याच वर्षी तिने कर्जमुक्त कंपनीचा दर्जा मिळवला. चालू आर्थिक वर्ष संपताना ९५०० कोटी रूपयांची उलाढाल व ३५० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळण्याचा अंदाज आहे. कंपनीच्या विस्तार योजना, सोन्या-चांदीच्या भावाची वाटचाल आदी विविध विषयांवर ‘पीएनजी ज्वेलर्स’ कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ गाडगीळ यांच्याशी ‘सकाळ मनी’चे संपादक मुकुंद लेले यांनी साधलेला हा संवाद...प्रश्न : पी. एन. गाडगीळ ज्वेलर्स लिमिटेड (पीएनजी ज्वेलर्स) ही कंपनी गेल्या वर्षी प्राथमिक समभागविक्री (आयपीओ) करून शेअर बाजारांत नोंदली गेली. नोंदणीच्या आधीची (प्री-लिस्टिंग) आणि नंतरची (पोस्ट-लिस्टिंग) स्थिती यात तुम्हाला कोणता फरक जाणवतो?गाडगीळ : ‘पीएनजी ज्वेलर्स’ या ब्रँडला आजवर ग्राहकांच्या विश्वासानेच पुढे नेले आहे. पीएनजी ज्वेलर्स कंपनीची आयपीओनंतर गेल्या वर्षी १७ सप्टेंबरला भारतीय शेअर बाजारांत नोंदणी झाली. त्यानंतरच्या ११ महिन्यांत आपल्या दुकानांची संख्या ३६ वरुन ५६ पर्यंत वाढली आहे. खरेतर नव्या भांडवल उभारणीतून आम्ही पहिल्या वर्षात नऊ नवी दुकाने उघडण्याचे आश्वासन गुंतवणूकदारांना दिले होते. प्रत्यक्षात ती संख्या २० झाली, ही समाधानाची गोष्ट आहे. फरक म्हणाल तर कार्यपद्धतीत काहीच नाही, कारण आपण कुठलाही मानसिक दबाव न घेता पूर्वीइतक्याच जबाबदारीने आजही काम करत आहोत. फक्त कामाचे स्वरुप मोठे आहे, व्याप मोठा झाला आहे. महत्त्वाची गोष्ट ही, की आता तुम्ही एकटे नसून, सोबत गुंतवणूकदारही आहेत, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागते. तुम्ही काय करताय, किंवा व्यवसाय कसा सुरू आहे, ही माहिती गुंतवणूकदारांना हवी असते. कारण आपले भांडवल योग्य प्रकारे वापरले जात आहे का आणि त्याचा योग्य परतावा आपल्याला मिळत आहे का, याबाबत ते उत्सुक असतात. आम्ही दर तिमाहीला आमच्या सर्व गुंतवणूकदारांना एका सामाईक व्यासपीठाद्वारे अद्ययावत माहिती देतो. जे मोठे गुंतवणूकदार असतात त्यांच्याबरोबर प्रत्यक्ष बैठका घेऊन त्यांना ही माहिती दिली जाते. तुम्ही जे प्रगतीचे अंदाज वर्तवता त्यानुसार तुमची वाटचाल सुरू आहे का, हे ते तपासत असतात. एकप्रकारे विद्यार्थ्याच्या प्रगतीवर देखरेख करणाऱ्या दक्ष शिक्षकाचीच भूमिका ते बजावत असतात. आपले विचार आणि काम चांगले असेल तर संवादही नेहमीच चांगला राहतो. पब्लिक लिमिटेड कंपनीबाबत एक चांगली गोष्ट म्हणजे तिचा एक प्लॅटफॉर्म तयार असतो, तिला भांडवलाची कमतरता पडत नाही, ब्रँड तयार होतो, दालनांची संख्या वाढते तसे बुद्धिमान लोक मिळत जातात, बाजारात तुमचे ब्रँडिंग आणखी खोलवर होते, बँका व वित्तीय संस्थांबरोबरचे तुमचे सहकार्य दृढ होत जाते. या शक्तीचा उपयोग तुमच्याप्रमाणे तुमच्या गुंतवणूकदारांना व सहयोगींनाही होत असतो..प्रश्न : बाजारातील नोंदणीचा फायदा ब्रँड भक्कम होण्यासाठी होतो आणि तुम्हालाही पीएनजी ब्रँड अन्य राज्यांत किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाण्यासाठी होत आहे, पण त्याचबरोबर कंपनीला दर तिमाहीला कामगिरीची आकडेवारी पारदर्शी पद्धतीने जाहीर करावी लागते. सराफी व्यवसायात काही गोष्टी उघड केल्या जात नाहीत. मग या जबाबदारीचे दडपण येते का?गाडगीळ : मला स्वतःला व्यवसायाबाबतच्या कुठल्याही गोष्टी लपवून ठेवणे पसंत नाही. जी काही माहिती आपण सत्य आणि पारदर्शीपणे ग्राहक व गुंतवणूकदारांपर्यंत पोचवू, त्यातून त्यांचा तुमच्यावरील विश्वास वाढायला मदत होत असते. त्यात आपला, त्यांचा आणि एकंदर उद्योगाचाही फायदा होतो. मला दडपण काहीच वाटत नाही, उलट एक शिस्त अंगी बाणवली जाते. तुमच्या संपूर्ण संस्थेला ठाऊक असते, की या वर्षात तुम्हाला काय करायचे आहे ते. प्रत्येक तिमाहीचा टप्पा आखून घ्यावा लागतो. त्यातूनच एक सामूहिक जबाबदारी तयार होते. दुकानातील विक्रेत्यापासून ते व्यवस्थापक आणि अगदी अध्यक्षापर्यंत सर्वांपुढे एक सामाईक उद्दिष्ट बनते. कर्मचाऱ्यांची मानसिक तयारी होते. प्रत्येकाला पैशाप्रमाणेच नोकरीत समाधानही हवे असते. कंपनीच्या प्रगतीत आपली प्रगती जाणवल्याने त्यांना हे समाधान मिळते. सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे एक संघटना म्हणून तुम्ही सर्व एकत्रित स्वप्न पाहायला लागता आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी वाटचाल करु लागता. चांगली कामगिरी करुन दाखवण्याचा, दर तीन महिन्यांनी ग्राहकांपुढे त्याबाबत माहिती देण्याचा एक सकारात्मक दबाव येतो आणि त्यातून चांगली प्रेरणा मिळून कंपनी संघटितपणे काम करु लागते..भारतातील दागिने उद्योग केवळ ४० टक्के संघटित असून, उरलेला ६० टक्के हिस्सा असंघटित आहे. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण समसमान म्हणजे प्रत्येकी ५० टक्के आहे. म्हणजेच उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या राज्यांत संघटित दागिने उद्योगाला संधी अधिक आहे. विशेषतः मध्यमवर्ग व उच्च मध्यमवर्ग यांतील ग्राहकांसाठी आता किमतीपेक्षा ब्रँड, हमी, विक्रीपश्चात सेवा महत्त्वाच्या ठरत आहेत.सौरभ गाडगीळ, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स.प्रश्न : शिस्तीबरोबरच पारदर्शीपणा वाढीस लागतो आणि तो सर्वच व्यवसायांत विशेषतः सराफी व्यवसायात जास्त महत्त्वाचा समजला जातो. कंपनी म्हणून नोंदणी झाल्यावर ही सचोटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे आणि आपले व्यवहार जगापुढे खुलेपणाने मांडणे अधिक चांगल्या पद्धतीने शक्य होते का?गाडगीळ : नक्कीच. प्राथमिक समभागविक्री करताना आपल्याला कंपनी म्हणून ‘सेबी’कडे ‘ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस’ (डीआरएचपी) सादर करावे लागते. त्यात कंपनीची आर्थिक स्थिती, व्यवसाय प्रारुप, जोखीम याबाबत महत्त्वपूर्ण व सत्य माहिती द्यावी लागते. आमच्या कंपनीला दोनच महिन्यांत आयपीओला मंजुरी मिळाली, कारण आमच्याविरुद्ध काही खटले प्रलंबित नव्हते किंवा आम्ही कुठेही नियम मोडले नव्हते. नियम अनुपालन हा कंपनीच्या व्यवहारातील महत्त्वाचा टप्पा किंवा मूल्य आहे. तुम्ही जागतिक पातळीवर विस्तार करता तेव्हा तुमच्या या नैतिक पार्श्वभूमीकडे बारकाईने पाहिले जाते. नियमपालनाबाबत आपली दक्षता दीर्घकाळात फायदेशीर ठरत असते.प्रश्न : ‘आयपीओ’मधून आपण भांडवल उभे करतो तेव्हा त्यामागे काही उद्दिष्टे असतात. पहिले म्हणजे व्यवसायाचा विस्तार. दुसरीकडे कंपनीवर काही कर्ज असेल तर ते कमी करण्याची संधी. याबाबत तुमच्या कंपनीचा प्रवास कसा सुरू आहे?गाडगीळ : आम्ही उभारत असलेल्या भांडवलाचा कसा उपयोग करणार आहोत, याबाबत आम्ही ‘सेबी’ला अचूक माहिती दिली होती. त्यात तीन उद्दिष्टे नमूद केली होती. आम्ही कंपनीसाठी ८५० कोटी रुपये भांडवल उभे केले. त्यातील ३५० ते ४०० कोटी रुपये विस्तारासाठी होते. नवी १२-१३ दालने उघडण्याचा विचार होता. त्यावेळी आमचे कर्ज सर्व मिळून होते ३०० कोटी रुपये. ते फेडणे हे दुसरे उद्दिष्ट होते आणि उरलेल्या रकमेतून तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे कुठल्याही व्यवसायाला पूरक असलेल्या गोष्टी करण्याचे. ही तिन्ही उद्दिष्टे आम्ही सहा महिन्यांतच पूर्ण केली. गेल्या वर्षीच्या नवरात्रातच आम्ही नऊ दुकाने उघडली व नंतर उद्दिष्टापेक्षा अधिक दुकाने उघडून विस्तार साधला. बँकेचे कर्ज फेडले व त्या बदल्यात सुवर्ण धातू कर्ज (जीएमएल) घेतले. ही संरक्षक उपाययोजना (हेजिंग) झाली. म्हणजे आपोआप चौथे उद्दिष्टही साधले गेले. गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिल्यानुसार भांडवलाचा वापर केल्याबद्दल ‘सेबी’ने आपल्याला कौतुक करणारे पत्रही दिले आहे..Premium| Gold Reserves: वाढती भू-राजकीय अस्थिरता आणि डॉलरच्या चढ-उतारात सोनेच का महत्त्वाचे ठरत आहे?.प्रश्न : महाराष्ट्राबाहेर किंवा देशाबाहेर ब्रँड विस्ताराची तुमची योजना काय आहे?गाडगीळ : आयपीओ सुरू असताना गुंतवणूकदारांसमवेतच्या बैठकीतच आम्ही पुढील तीन वर्षांत आमच्या कामगिरीचा अंदाज वर्तवला होता. त्यात व्यवसायाचा विस्तार, उलाढाल व नफा किती वाढू शकतो आणि भविष्यातील वाटचाल याचे चित्र होते. त्यात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांत दालने उघडण्याची योजना होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत आम्ही ते उद्दिष्ट गाठले आहे. राज्याबाहेर विस्ताराबाबत आम्ही एक सर्वेक्षण करुन फायदेशीर ठिकाणे, उलाढालीचा अंदाज, संभाव्य संधी यांचा अंदाज घेतला आणि अर्थपूर्ण व फायदेशीर विस्तारासाठी मध्य भारत पट्ट्याचा भाग निश्चित केला. अठराव्या शतकात पेशव्यांनी जशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली अशी घोडदौड केली होती, तसाच विस्तार आम्हीही करणार आहोत. त्यानुसार नुकतेच महाराष्ट्राबाहेर आमचे पहिले दालन इंदूरमध्ये सुरू झाले आहे. नंतर आपण उत्तर प्रदेशात कानपूर व लखनौ येथे दालने सुरू करणार आहोत आणि दिवाळीनंतर बिहारमध्ये पाटणा येथे दालन उघडणार आहोत. येत्या ३१ मार्चपर्यंत महाराष्ट्राबरोबरच विविध राज्यांत ७५ ते ८० दालने सुरू करण्याची योजना आखली आहे, तर मार्च २०२६ अखेर हीच संख्या १०० ते १२० पर्यंत व मार्च २०२८ पर्यंत १५० पर्यंत पोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात बाहेरील राज्यांतील दालनांची संख्या ४० ते ५० असेल. ओडिशा, छत्तीसगड व झारखंड या राज्यांतही दालने उघडणार आहोत. हा पट्टा निवडण्यामागे आणखी एक कारण आहे. हिंदी ही तेथील सामाईक भाषा असून, सणवार व दागिने यातही समानता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत भाषा, सणवार, दागिन्यांची जडण-घडण व परंपरा यांत फरक आहेच, पण ती बाजारपेठ आधीपासूनच खूप संपृक्त आहे. तेथे विस्तारासाठी तुलनेने कमी संधी आहे. दुसरे म्हणजे भारतात आता असंघटित उद्योगांकडून संघटित उद्योगांकडे वाटचालीचा कल आहे. तो उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत बघायला मिळत आहे..प्रश्न : तुम्ही महाराष्ट्रातील ग्राहकांचा विश्वसनीय ब्रँड आहात, परंतु बाहेरील राज्यांत विस्तार करताना भाषा, संस्कृती, लोकांच्या आवडी, त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे या सर्व बाबी किती आव्हानात्मक ठरतील?गाडगीळ : महाराष्ट्रात बाहेरील राज्यांतील लोक मोठ्या संख्येने येऊन स्थायिक झाले आहेत. आमच्या दालनांत आम्ही त्यांच्याही आवडीचे दागिने देतो आणि त्याचवेळी विविध ग्राहकांच्या आवडींचा अभ्यासही करत असतो. कोणत्याही दालनात आम्ही स्थानिक लोकांच्या आवडीचे ७० टक्के व पीएनजी क्लासिक शैलीचे ३० टक्के दागिने उपलब्ध करुन देत असतो. तेथे आम्ही ‘पीएनजी वे ऑफ सेलिंग’ व ‘पीएनजी एक्स्पिरियन्स’ असे दोन कार्यक्रम राबवतो. त्याअंतर्गत ग्राहकांना आपल्या दालनांत कसा अनुभव आला पाहिजे, विक्री कशी केली पाहिजे, सेवा कशी दिली पाहिजे, संवाद कसा साधावा याचे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. आम्ही परराज्यांत गेल्यावर स्थानिक ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी हेच कार्यक्रम राबवणार आहोत आणि त्यांच्या आवडीचेच दागिने बनवून देणार आहोत. ‘इंडियाज ओन्ली महाराष्ट्रात बाहेरील राज्यांतील लोक मोठ्या संख्येने येऊन स्थायिक झाले आहेत. आमच्या दालनांत आम्ही त्यांच्याही आवडीचे दागिने देतो आणि त्याचवेळी विविध ग्राहकांच्या आवडींचा अभ्यासही करत असतो. कोणत्याही दालनात आम्ही स्थानिक लोकांच्या आवडीचे ७० टक्के व पीएनजी क्लासिक शैलीचे ३० टक्के दागिने उपलब्ध करुन देत असतो. तेथे आम्ही 'पीएनजी वे ऑफ सेलिंग' व 'पीएनजी एक्स्पिरियन्स' असे दोन कार्यक्रम राबवतो. त्याअंतर्गत ग्राहकांना आपल्या दालनांत कसा अनुभव आला पाहिजे, विक्री कशी केली पाहिजे, सेवा कशी दिली पाहिजे, संवाद कसा साधावा याचे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. आम्ही परराज्यांत गेल्यावर स्थानिक ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी हेच कार्यक्रम राबवणार आहोत आणि त्यांच्या आवडीचेच दागिने बनवून देणार आहोत. 'इंडियाज ओन्ली ऑर्गनाइज्ड फॅमिली ज्वेलर्स' असे आमचे प्रसिद्धीवाक्य आहे. एकीकडे एक संघटित कंपनी म्हणून सेवा देताना आम्ही कुटुंबासाठीच्या विश्वासपात्र सराफाचीही भूमिका निभावत आहोत. आम्हाला २०० वर्षांची व्यावसायिक परंपरा असून, आम्ही ग्राहकांचा विश्वास निरंतर जपत आलो आहोत. हा वारसा परराज्यांत चालेल, हा विश्वास आहे कारण ते लोक ब्रँड किती जुना व किती विश्वसनीय आहे, याची खातरजमा करतात. आम्ही परराज्यांत दागिन्यांची कोणती डिझाईन चालतात, ग्राहकांना त्यात काय बदल करुन हवे आहेत, कुठल्या सणांना कुठले दागिने वापरले जातात अशा सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करू. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये छटपूजेला विशेष महत्त्व असते. त्या दृष्टीने त्या सणाला ग्राहकांना कुठले दागिने आवडतील, याचा प्रतिसाद आम्ही नक्की गोळा करु. त्यासाठी आम्ही त्या दालनांत मराठी व त्या राज्यांतील असे दोन्ही कर्मचारी नेमणार आहोत. आवडीचे ७० टक्के व पीएनजी क्लासिक शैलीचे ३० टक्के दागिने उपलब्ध करुन देत असतो. तेथे आम्ही ‘पीएनजी वे ऑफ सेलिंग’ व ‘पीएनजी एक्स्पिरियन्स’ असे दोन कार्यक्रम राबवतो. त्याअंतर्गत ग्राहकांना आपल्या दालनांत कसा अनुभव आला पाहिजे, विक्री कशी केली पाहिजे, सेवा कशी दिली पाहिजे, संवाद कसा साधावा याचे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. आम्ही परराज्यांत गेल्यावर स्थानिक ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी हेच कार्यक्रम राबवणार आहोत आणि त्यांच्या आवडीचेच दागिने बनवून देणार आहोत. ‘इंडियाज ओन्ली ऑर्गनाइज्ड फॅमिली ज्वेलर्स’ असे आमचे प्रसिद्धीवाक्य आहे. एकीकडे एक संघटित कंपनी म्हणून सेवा देताना आम्ही कुटुंबासाठीच्या विश्वासपात्र सराफाचीही भूमिका निभावत आहोत. आम्हाला २०० वर्षांची व्यावसायिक परंपरा असून, आम्ही ग्राहकांचा विश्वास निरंतर जपत आलो आहोत. हा वारसा परराज्यांत चालेल, हा विश्वास आहे कारण ते लोक ब्रँड किती जुना व किती विश्वसनीय आहे, याची खातरजमा करतात. आम्ही परराज्यांत दागिन्यांची कोणती डिझाईन चालतात, ग्राहकांना त्यात काय बदल करुन हवे आहेत, कुठल्या सणांना कुठले दागिने वापरले जातात अशा सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करू. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये छटपूजेला विशेष महत्त्व असते. त्या दृष्टीने त्या सणाला ग्राहकांना कुठले दागिने आवडतील, याचा प्रतिसाद आम्ही नक्की गोळा करु. त्यासाठी आम्ही त्या दालनांत मराठी व त्या राज्यांतील असे दोन्ही कर्मचारी नेमणार आहोत..Premium| Gold Prices Surge: गोल्ड मार्केटचा आढावा; सोन्यात गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल का?.प्रश्न : कंपनीची स्वतःची स्टोअर्स किंवा फ्रँचायझीद्वारे चालवली जाणारी स्टोअर्स यातील कोणत्या प्रारूपावर तुम्ही भर द्याल?गाडगीळ : आम्ही ६० टक्के कंपनीच्या मालकीची आणि ४० टक्के फ्रँचायझी तत्त्वावरील दुकाने अशा संमिश्र प्रारुपाचा वापर करणार आहोत. कंपनी स्टोअरमध्येही दोन प्रकार आहेत. पहिले म्हणजे पीएनजी स्टोअर जे ३००० ते ४००० चौरस फुटांचे असते आणि त्यात सोने, चांदी, हिरे, दागिने सर्व विक्री होईल. पण अशा दुकानात लोक लग्नसराई, सणवार किंवा गरजेच्या वेळीच खरेदी करतात. आता असाही नवा प्रवाह येत आहे, की काही ग्राहक वेळेची वाट बघत नाहीत. त्यांना हवे तेव्हा ते सोने-चांदी-हिरे खरेदी करतात. अशा वर्गासाठी आम्ही ‘लाइटस्टाईल बाय पीएनजी’ ही नवी स्टोअर्स उघडत आहोत. नावाप्रमाणेच तेथे हलक्या वजनाचे, किफायती व दैनंदिन वापराचे, पण उच्च फॅशनचे दागिने खरेदी करता येतील म्हणजे १४ कॅरट, १८ कॅरटमध्ये सोन्याचे व हिऱ्याचे दागिने मिळतील. ही दुकाने छोटी म्हणजे १००० ते १५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची असतील. अशी दोन दुकाने आम्ही प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यात जंगली महाराज रस्त्यावर व गोव्यात सुरू केली आहेत आणि आता पुण्यात वाकड व खराडी येथे आणखी दोन दुकाने उघडणार आहोत. आगामी काळात आम्ही पीएनजी व लाइटस्टाईल अशी दोन्ही दुकाने उघडू. वर्षाला २५ ते ३० दुकाने सुरू होतील, त्यातील १५ ते १८ दुकाने पीएनजी स्वतः करतील, तर १०-१२ दुकाने फ्रँचायझी उघडतील.पीएनजी ज्वेलर्सच्या स्टोअर्सचा विस्तार आमच्या स्वतःच्या निधीतूनच होईल. येत्या ३१ मार्चअखेर आमचा महसूल ९००० कोटी ते ९५०० कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून, निव्वळ नफा ३२५ कोटी ते ३५० कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. याच पद्धतीने ३१ मार्च २०२७ अखेर महसूल ११,५०० कोटी रुपये, तर अर्थवर्ष २८ अखेर महसूल १५,००० कोटी रुपये मिळविण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक वर्षी जो नफा होईल त्यातून नवी दुकाने उघडण्याची योजना आहे. त्याला फ्रँचायझी दुकानांचीही साथ मिळेल, शिवाय ऑनलाइन विक्रीचाही पाठिंबा आहेच. पीएनजी ज्वेलर्स ब्रँडचे सर्व दागिने आता ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. ऑनलाइन विक्रीलाही मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे. काही वर्षांपूर्वी ऑनलाइन मार्गाने केवळ १० ते १२ कोटी रुपये किंमतीच्या दागिन्यांची विक्री होत असे, ती यंदा तब्बल ४०० कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे आणि त्यात दागिन्यांप्रमाणेच सोन्याची नाणी व सोन्याच्या बिस्किटांचाही समावेश आहे. त्यामुळे रीटेल, फ्रँचायझी व ई-कॉमर्स असे आपले उत्पन्नाचे तीन स्रोत आहेत.प्रश्न : ऑनलाइन व्यवहारांत सध्या कोणता कल दिसतो? म्हणजे कोणत्या वयोगटातील ग्राहक त्यात सक्रिय आहेत?गाडगीळ : यात दोन वयोगटातील ग्राहक आहेत. एक म्हणजे तरुण ग्राहक, जे ऑनलाइन खरेदी करतात आणि दुसरे मध्यमवयीन ग्राहक जे ऑनलाइन ब्राउझिंग करतात, दागिने बघतात, निवडतात. परंतु खरेदी मात्र ऑफलाइन म्हणजे प्रत्यक्ष दुकानात येऊन करतात. ऑनलाइन खरेदीत खूपच सोपेपणा आला आहे. व्यवहार तत्काळ होतात, शिपिंग मोफत असते, एक्स्चेंज करता येते. तरुण पिढीला या गोष्टी आवडतात. आम्ही राखीपौर्णिमेला ‘झेप्टो’वर दहा मिनिटांत डिलिव्हरीच्या राख्या देऊ केल्या आणि आश्चर्य म्हणजे दहा हजारांहून जास्त राख्या विकल्या गेल्या..प्रश्न : देशपातळीवर ग्राहकांकडून संघटित दागिने व्यवसायाला किंवा प्रस्थापित ब्रँडना अधिक पसंती मिळत आहे. परंतु सध्या अशा नामवंत ब्रँड्समध्ये किंवा कंपन्यांच्या क्रमवारीत ‘पीएनजी ज्वेलर्स’चे स्थान कुठे आहेॽगाडगीळ : यासाठी बाजारातील भांडवलीमूल्याची मोजपट्टी वापरली तर संघटित दागिने कंपन्या किंवा ब्रँड्समध्ये पहिल्या क्रमांकावर टायटन, दुसऱ्या क्रमांकावर कल्याण आणि तिसऱ्या क्रमांकावर पीएनजी ज्वेलर्स आहे. आमच्या कंपनीचे बाजारातील भांडवलीमूल्य ८००० कोटी रुपयांवर आहे. मागे ‘क्रिसिल’ने महाराष्ट्रातील संघटित दागिने-कंपन्यांच्या बाजारपेठेतील हिश्शाबाबत सर्वेक्षण केले होते. त्यात ‘पीएनजी ज्वेलर्स’चा हिस्सा १५ ते २० टक्के होता. दुसरीकडे सराफी व्यवसायाचे असंघटित क्षेत्रही खूप मोठे असल्याने आणि उलाढाल किंवा नफा याबाबतचा अचूक माहितीसाठा उपलब्ध नसल्याने असा हिस्सा ठरवणे अवघड जाते..प्रश्न : व्यवसायावर परिणाम करणाऱ्या घडामोडी भू-राजकीय पातळीवर घडताना दिसत आहेत. अमेरिकेने भारतावर वाढीव आयातशुल्क लादण्यामुळे शेअर बाजारात पडसाद उमटताना दिसत आहेत. सराफी व्यवसायावर याचा काय परिणाम होईल किंवा अशा शुल्काचा कितपत फटका बसेल?गाडगीळ : वाढीव आयातशुल्क लादल्याने जगभर अस्थिरता निर्माण होते. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होतो आणि सर्वसामान्य लोकांच्या मनातही पुढे काय होणार, याबाबत काळजी उमटते. भारतातील सराफी व्यवसायाची उलाढाल सध्या १०० अब्ज डॉलरहून (सुमारे १० लाख कोटी रुपये) अधिक आहे. पुढील तीन वर्षांत ती दुप्पट म्हणजे २० लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. यातील निम्मी उलाढाल तर निर्यात बाजारपेठेतून येते. जे अमेरिकेला दागिने निर्यात करतात, त्यांना सध्याच मोठा फटका बसला असून निर्यात पूर्ण थांबली आहे, पण पीएनजी ज्वेलर्स ज्या स्थानिक रीटेल क्षेत्रात आहे त्याला याचा काहीही फटका बसलेला नाही, कारण आम्ही निर्यात करत नाही. आपले पीएनजी ज्वेलर्सचे स्टोअर अमेरिकेत कॅलिफोर्नियात आहे. तेवढीच आपली निर्यात मर्यादित आहे. पण सोन्याच्या भावावर खरा परिणाम हा जगात सुरू असलेली लष्करी युद्धे (मिलिटरी वॉर) व व्यापार युद्धे (ट्रेड वॉर) यामुळे पडत आहे. रुपयाचे थोडे अवमूल्यन झाल्याने भारतात सोनेही काही प्रमाणात महाग झाले आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात आपले बजेट व भविष्यात सोने आणखी महाग होईल का, या दोन्हींबाबत काळजी निर्माण होते. पण मी ग्राहकांना नेहमी सांगतो, की सोने हे गुंतवणूक म्हणून घ्या. जमेल तसे घ्या. प्रत्येक पातळीला किंमत सरासरी (प्राईस ॲव्हरेजिंग) होते व पुढे चांगला परतावा मिळतो. आणखीही एक कल सध्या आढळतोय. तो म्हणजे आर्थिक बजेट मर्यादित असल्याने लग्नसराईसाठी लोक आपल्याकडील जुने सोने देऊन नवे सोने खरेदी करु लागले आहेत. पण सोन्यावरील विश्वास व त्याला असलेले पारंपरिक महत्त्व या गोष्टी आजही अबाधित आहेत. परदेशात सोने व संपत्ती यांचा संबंध जोडला जात नाही. आपल्याकडे मात्र लोक हातात अधिकचे पैसे आल्यावर प्रथम सोने खरेदी करायला प्राधान्य देतात. अडचणीच्या काळात तेच सोने त्यांना तत्काळ रोख रक्कम मिळवून देऊ शकते. शिवाय आपल्याकडे महिला व पुरूष दोघेही दैनंदिन किंवा सणासुदीला सोन्याचे दागिने वापरतात. कोविडची महासाथ ओसरल्यानंतर सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅमला ३८,००० रुपये होता. दुकाने सुरू झाल्यावर तो ४८,००० रुपये झाला आणि आज तोच एक लाख रुपये ओलांडून गेला आहे. सोन्याचे काही चलनाप्रमाणे दरवर्षी अधिक उत्पादन करता येत नाही. त्याचा नेहमीच साठा मर्यादित असतो. त्यामुळे सोने कितीही वधारले तरी ते घेणारा एक वर्ग नेहमीच असतो.सोन्याबाबत आणखी काही कल आढळून येतात. सरकारने ‘लो कॅरेट हॉलमार्किंग’ला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आम्ही यंदा श्रावणातील मंगळसूत्र महोत्सवात १८ कॅरेट सोन्याची मंगळसूत्रे तयार केली होती. ती बऱ्याचजणांना आवडली. किंमतीत ३० टक्के फरक पडतो आणि दिसायला ते २२ कॅरेटसारखे दिसते, या कारणानेही त्याकडे वळण्याचा कल दिसला. उत्तर भारतात पंजाब-चंडीगड भागात तर १४ कॅरेटचे दागिने येऊ लागले आहेत आणि काही सराफांनी तर आता नऊ कॅरेटपर्यंतचे दागिने करण्याची तयारी दाखवली आहे म्हणजे ते दागिने ७० टक्के अधिक स्वस्त मिळतील..प्रश्न : अशा नऊ कॅरेटच्या दागिन्यांना परवानगी मिळाल्याचा दागिने उद्योगाच्या उलाढालीवर किती परिणाम होईल, असे वाटते?गाडगीळ : या कमी कॅरटच्या दागिन्यांत विक्रीत कुणी फसवणूक करु नये म्हणूनच सरकारने ‘लो कॅरेट हॉलमार्किंग’चा नियम केला आहे. आता अशा दागिन्यांना मागणी किती येते, हे बघितले पाहिजे. ऑनलाइन विक्रीचे किंवा गिफ्टिंगसाठीचे दागिने यात हा ‘लो कॅरेट ट्रेंड’ येऊ शकेल, परंतु विवाहाच्या दागिन्यांमध्ये तो तितकासा लोकप्रिय होणार नाही, कारण अजूनही लोकांची पसंती विवाहाचे दागिने २२ कॅरेटचेच बनवण्याला आहे. ते १८ टक्के कॅरेटवरही येत नाहीत, मग नऊ कॅरेटवर येणे दूरच.प्रश्न : सोन्याने दहा ग्रॅमसाठी आणि चांदीने एका किलोसाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. गुंतवणूकदार आजकाल प्रत्यक्ष सोन्याबरोबरच गोल्ड इटीएफ, गोल्ड फंड, गोल्ड बाँड यांत गुंतवणूक करतात. त्याचा किती परिणाम प्रत्यक्ष सोने खरेदीवर होईल, असे वाटते?गाडगीळ : सॉव्हरिन गोल्ड बाँड बंद झाल्याचा परिणाम म्हणून लोक प्रत्यक्ष सोने खरेदी करु लागले. गोल्ड इटीएफमधील गुंतवणूक वाढलेली असली तरी आजही आर्थिक साक्षरतेत वाढ झालेली नाही. सोने हे सुरक्षा तारण म्हणून घरात ठेवणारे लोक काही कमी नाहीत. माझे सोने माझ्या ताब्यात आहे, ही भावना त्यांना आश्वस्त करत असते. आता सिल्व्हर इटीएफही निघाले आहे. पण मला वाटते, सध्याच्या घडीला प्रत्यक्ष सोने खरेदीवर होणारा परिणाम कमी म्हणजे चार-पाच टक्के ग्राहक गमावण्यापुरता मर्यादित राहील. लोक सोने साठवत राहतील, त्यातून दागिने घडवत राहतील, संकटकाळात तेच सोने त्यांना रोकडसुलभता मिळवून देईल आणि अडचणींपासून एक संरक्षण (हेज) म्हणूनही त्याचे महत्त्व टिकून राहील..प्रश्न : महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यांत विस्ताराबाबत तुम्ही सांगितलेत, परंतु परदेशातही विस्ताराबाबत तुमची योजना आहे का?गाडगीळ : आम्ही नुकत्याच झालेल्या बैठकीत अमेरिकेत विस्ताराबाबत भागधारकांकडून परवानगी घेऊन ठेवली आहे, पण तेथील स्थिती जरा स्थिरावण्याची वाट बघत आहोत. अमेरिकेत भारतीय लोक खूप आहेत आणि ते सोने खरेदीही लक्षणीय करतात, परंतु सध्याच्या स्थितीने खूप गोष्टी अनिश्चित आहेत. पुढच्या तीन-चार महिन्यांत थोडेफार स्थैर्य आले, तर सिएटलला दुकान उघडण्याची आमची योजना आहे.प्रश्न : जगामध्ये अनिश्चितता असते तेव्हा सोने भाव खाते, असे म्हटले जाते. तसा फरक आताही जाणवत असून, सोन्याच्या भावावर परिणाम झाला आहे. तुम्हाला काय वाटते?गाडगीळ : जगात एक मूलभूत फरक घडताना दिसून येत आहे. आपण ‘वन वर्ल्ड’ म्हणत होतो ते आता उलट होत चालले आहे. प्रत्येक देश स्वतः तयार करणार आणि तेथेच खप होणार. या पार्श्वभूमीवर जागतिक पातळीवर संबंध नेहमीच तणावपूर्ण राहतील. काही ठिकाणी युद्धे थांबल्यासारखी दिसत असली तरी संपलेली नाहीत. त्यामुळे बऱ्याच देशांच्या मध्यवर्ती बँका खबरदारी म्हणून आपल्याकडील सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. चीनकडे एक ट्रिलियन (एक लाख कोटी) डॉलरहून अधिक किंमतीचे यूएस ट्रेझरी बाँड आहेत, असे म्हटले जाते, जे विकून ते फक्त सोनेच घेऊ शकतात. त्यामुळे सोन्याची जी मागणी सध्या प्रचंड वाढली आहे त्यापुढे पुरवठा टिकूच शकत नाही. मागणी-पुरवठा यातील असमतोल सोन्यामध्ये स्पष्ट दिसून येत आहे. चांदीचाही औद्योगिक वापर वाढत आहे. विशेषतः चिप उद्योगाकडून मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सोने व चांदी दोन्ही बाजारपेठा वधारलेल्या आहेत..प्रश्न : सोन्याच्या भावातील तेजीबाबत आकड्यांमध्ये काही अंदाज वर्तवता येईल का?गाडगीळ : सध्या सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅमला एक लाख रुपयांच्या आसपास फिरतो आहे. जगात कुठेही युद्ध झाल्यास सोन्याचा भाव आणखी वाढू शकतो. सिटी बँक किंवा बऱ्याच बँकांनी सोन्याचा भाव यंदा ४००० डॉलरच्या वर जाईल, असा अंदाज वर्तवला होता. तसे झाले तर आपल्याकडेही सोने १.१५ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. एक मात्र निश्चित, की सोने वधारताना एक नवी पातळी निश्चित करत असल्याचे आपण काही वर्षांत बघत आलो आहोत. आताही सोने ९५,००० रुपयांच्या खाली येणार नाही, ते नवी पातळी तयार करेल. ती १.१० लाख रुपये असेल, की १.१५ लाख रुपये असेल हे बघितले पाहिजे. मात्र, सोन्यामध्ये लोकांनी कायम गुंतवणूक करत राहावी. त्यासाठी ‘एसआयपी’ हा भिशीसारखा सर्वांत चांगला मार्ग आहे. प्रत्येक पातळीला सोने खरेदी करत राहावे. आदरणीय दाजीकाका सांगत, की आपण प्रत्येक गुरुपुष्यामृत योगावर आणि साडेतीन मुहूर्तावर सोने खरेदी केले पाहिजे. ती एक प्रकारची ‘एसआयपी’च आहे किंवा सध्याची आमची सुवर्ण भिशी योजना हीसुद्धा ‘एसआयपी’च आहे..प्रश्न : आगामी दसरा-दिवाळीनिमित्त तुम्ही काही वेगळ्या योजना सादर करणार आहात का?गाडगीळ : दिवाळी हा सण आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत येतो आणि तो दागिने उद्योगासाठी खूप उलाढालीचा असतो. यंदा नवरात्र दुसऱ्या तिमाहीत आणि दिवाळी तिसऱ्या तिमाहीत आली आहे. पण दसरा असो, की दिवाळी हे सण मौल्यवान साडेतीन मुहूर्तात मोडत असल्याने प्रत्येकाला काही ना काही दागिना त्या मुहूर्तावर खरेदी करायचा असतो. यंदा सोन्याचे भाव खूपच वधारलेले असल्याने आणि ग्राहकांच्या बजेटवर ताण आल्याने आम्ही त्यांच्या खिशाला परवडेल अशा लाइट वेट दागिन्यांच्या डिझाइनवर भर देणार आहोत. प्लॅटिनमचा भाव सोन्याच्या निम्मा असल्याने त्या दागिन्यांना, तसेच हिरेजडित दागिन्यांना मागणी 