सोन्याची झळाळी झाली कमी, ४ दिवसात ७ हजारांनी स्वस्त; आज किती आहे दर?

Gold Rate Today : सोन्याच्या दरवाढीला ब्रेक लागला असून आठवड्याभरात उच्चांक गाठल्यानंतर चार दिवसात मोठी घसरण झाल्याचं दिसून आलंय. सोन्याच्या दरात गेल्या चार दिवसात तब्बल ७ हजार रुपयांची घसरण झालीय.
सूरज यादव
Updated on

काही महिन्यांपासून सोन्याच्या दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. मात्र गेल्या आठवड्याभरात सोन्याच्या दरात घसरण दिसून आली. सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला होता. पण आता चार दिवसात १० ग्रॅम सोन्याच्या दरात ७ हजार रुपयांची घसरण झालीय. आंतरराष्ट्रीय बाजारासह मल्टि कमोडिटी एक्सचेंज आणि देशांतर्गत बाजारातही दर कमी झाले आहेत. आठवड्याच्या सुरुवातीला १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा दर १.३० लाखाच्या वर होता. तर शेवटच्या दिवशी १.२३ लाख रुपये इतका खाली आला.

