Premium|Gold Rate : सोन्याचा भाव जाणार तरी कुठवर?

अमित मोडक, पीएनजी अँड सन्सचे संचालक-सीईओceo.pngs@gmail.comसध्या सोने-चांदीचे भाव वाढतच चालले आहेत. सोन्याचा भाव आता आणखी किती वाढणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना सतावत आहे. आपल्या देशात सोने हा पारंपरिक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानला जातो, त्यामुळे शुभमुहूर्तावर सोनेखरेदी करण्याची परंपरा आहे. मात्र, सध्या सोन्याचा भाव गगनाला भिडल्यामुळे सणासुदीला किंवा लग्नसराईच्या हंगामामुळे सोनेखरेदी करण्याचा मानस असलेल्या नागरिकांना सोन्याचा भाव कमी होणार का आणि झाला तर कधी, असे प्रश्न पडत आहेत. सोन्याचा भाव नक्की कशामुळे वाढत आहे, याचा घेतलेला वेध..सोन्याच्या भावातील सध्याची तेजी ही दागिने किंवा छोट्या ग्राहकांच्या वाढलेल्या मागणीमुळे नाही, तर ती पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारावर अवलंबून आहे आणि त्या बाजाराला फंड हाउस किंवा मध्यवर्ती बँकांनी लावलेल्या सोनेखरेदीच्या सपाट्याने चालना मिळत आहे. या खरेदीमागे अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंध हे एक प्रमुख कारण आहे, ज्यामुळे रशियाला अमेरिकी डॉलरमध्ये व्यवहार करणे कठीण झाले आहे आणि डॉलरची कमतरता निर्माण झाली आहे. अशीच परिस्थिती ओढावण्याची भीती असल्याने, सर्व देशांनी, विशेषतः चीनने, मोठ्या प्रमाणात सोनेखरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनचा सोन्याचा साठा आता जवळपास २४०० टन झाला आहे. हा २४०० टन साठा चीनच्या ३.२५ ट्रिलियन डॉलर परकी चलनसाठ्याच्या सुमारे पाच टक्के आहे. चीनने त्याच्या परकी चलनसाठ्याच्या १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत सोने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, तर सोन्याचा साठा आठ हजार टनांपर्यंत जाईल म्हणजेच सुमारे ६४० ते ७०० अब्ज डॉलर मूल्याचे सोने चीनने घेतले, तर सोन्याचा भाव ६००० डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकतो. सध्या हा भाव सुमारे ३८९० डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचला आहे. .सोन्याचे वित्तीयीकरणसोन्याच्या भावात आता जे घडत आहे, ते सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी, लग्न समारंभ किंवा सणांमुळे वाढतात आणि पितृपक्षासारख्या काळात कमी होतात, या भारतीय बाजारातील समजुतींशी त्याच्याशी जोडलेले नाही. सोन्याची बाजारपेठ आता केवळ वैयक्तिक मालमत्ता, फॅशन किंवा जीवनशैलीची निवड राहिलेली नाही. हा बाजार आता पारंपरिक दागिन्यांच्या बाजारापेक्षा १०० ते ५०० पट मोठा झाला आहे. याचे कारण म्हणजे सोन्याचे वित्तीयीकरण (Financialization) झाले आहे. आता मध्यवर्ती बँकांच्या ट्रेझरीने, हेज फंड आदींनी जोखीम कमी करण्यासाठी विविध मालमत्ता यांनी सोन्याची वित्तीय मालमत्ता म्हणून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किरकोळ बाजारातही ‘ईटीएफ’द्वारे (Exchange Traded Funds) सोन्याचे वित्तीयीकरण केले जात आहे. केवळ भारतातच, सुमारे २०० टन सोने ‘ईटीएफ’कडे आहे, ज्यामुळे भारतीय बाजारात दागिने बनवण्यासाठी नव्हे, तर गुंतवणुकीसाठी सोन्याची मागणी वाढत आहे. हेदेखील देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे भाव वाढण्यामागचे एक कारण आहे..Premium|Gold Buying Guide: दिवाळीत सोनं घ्यायचं असेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाल?.मध्यवर्ती बँकांचा दृष्टिकोनबँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर गॉर्डन ब्राउन यांनी १९९९ मध्ये ४१५ टन सोने विकण्याचा निर्णय घेतला, कारण ते त्यांना ‘डेड ॲसेट’ वाटत होते. त्यांचा उद्देश होता, की ते सोने चलनात रूपांतरित करून, ती रक्कम गुंतवून नवे रोजगार आणि उद्योग निर्माण करावेत. या विक्रीमुळे सोन्याचा भाव २८२ डॉलर प्रति औंसपर्यंत घसरला, ज्याला ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘ब्राउन बॉटम ऑफ १९९९’ म्हणून ओळखले जाते. आजच्या मध्यवर्ती बँकांचा दृष्टिकोन याच्या अगदी विरुद्ध आहे. रशियाच्या घटनेसारखे प्रसंग पाहिल्यानंतर, त्यांना आता सोने हे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य (Sovereign Integrity and Independence) जपण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मालमत्ता वाटत आहे. त्यामुळे पोलंड, भारत आणि चीन यांसारख्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सोन्याच्या खरेदीवर भर दिला आहे. त्यामुळे भाववाढीला चालना मिळत आहे. मोठे सण-समारंभ, विवाह किंवा ग्राहकांचे उत्पन्न वाढवणारा वेतन आयोग यामुळे सोन्यातील भाववाढ होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. साधारण दोन वर्षांपूर्वी २०२३मध्ये गाझा-इस्राईल युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, त्यामुळे सोन्याचा भाव वाढत आहे, असे मानले जात होते. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत नवे कोणतेही युद्ध सुरू झालेले नाही किंवा भू-राजकीय तणाव निर्माण झालेला नाही. या काळात सोन्याचा भाव २८०० डॉलर होता, तो आता ३९०० डॉलर प्रतिऔंस झाला आहे. .डोनाल्ड ट्रम्प यांचे लहरी धोरणसोन्याच्या भाववाढीला एकमेव कारण आहे, ते म्हणजे जागतिक आर्थिक अस्थिरता. या अस्थिरतेत भर घातली ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी. ते सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. यासाठी पहिले हत्यार त्यांनी उपसले, ते आयातशुल्कवाढीचे (टेरिफ). अमेरिकेत उत्पादन व्यवहार्य करण्यासाठी, सरकारला आयात ही खर्चाच्या दृष्टीने (cost-wise) अव्यवहार्य करावी लागली. हे साध्य करण्यासाठी निष्क्रिय पद्धत म्हणजे आयात करणाऱ्या देशाने आयातशुल्क किंवा सीमाशुल्क वाढवणे. वाढलेल्या शुल्कामुळे आयात केलेले उत्पादन अधिक महाग होते, ज्यामुळे आयात अव्यवहार्य होते आणि स्थानिक उत्पादनास प्रोत्साहन मिळते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने आयातशुल्कवाढीचे धोरण अवलंबले. .Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत? .विविध देशांमधून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर जबरदस्त आयातशुल्क लादले. परंतु, आपला देश त्या वस्तू उत्पादित करण्यास सक्षम आहे की नाही किंवा त्यासाठी किती वेळ लागेल, याचा विचार त्यांनी केला नाही. या त्यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत महागाई वाढली; तसेच वस्तू व्यवहार्य किमतीत अमेरिकेत पोहोचवू शकत नसल्याने इतर देशांची निर्यात कमी झाली. मात्र, अमेरिकेने चीनला आयातशुल्कात सवलत दिली. कारण अमेरिकेच्या हायपरमार्टमध्ये विकल्या जाणाऱ्या ८० टक्के वस्तू चिनी बनावटीच्या असतात. याउलट, ‘भारताला धडा शिकवण्यासाठी’ जबरदस्त आयातशुल्क आकारण्याचे धोरण अवलंबले गेले. रशियन तेल खरेदी करण्यासारख्या कारणांमुळे भारतावर २५ टक्के मूलभूत आयातशुल्क अधिक अतिरिक्त २५ टक्के असे एकूण ५० टक्के (आणि काही वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत) शुल्क लादले गेले; ज्यामुळे भारताकडून निर्यात करणे कठीण झाले. त्यामुळे अमेरिकेला निर्यात करणे भारताला कठीण झाले. भारतीय वस्तू तिथे रास्त किमतीत मिळणे अवघड झाले आहे..डॉलर पुरवठ्यानेही वाढली सोनेखरेदीभारताबाबत अमेरिकेने अवलंबलेले धोरण, इतर देशांबाबतही अवलंबले जाऊ शकते आणि त्यांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन, तसेत रशियावरील निर्बंधासारखे निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलंड, भारत आणि आणखी काही देशांनी सोनेखरेदीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. डॉलरचा पुरवठा किती वाढला याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने मार्च २०२० नंतरच्या चार वर्षांत सहा ट्रिलियन डॉलरने वाढवला. सध्याच्या त्यांच्या ३८ ट्रिलियन डॉलर कर्जाच्या तुलनेत ही २० टक्के वाढ आहे. चार वर्षांतील ही मोठी बाब आहे. सहा ट्रिलियन डॉलरचा हा पुरवठा निर्यातदार देशांकडे ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ म्हणून गेला, आता हे देश हा डॉलरचा साठा सोन्यात रूपांतरित करत आहेत. मागील संपूर्ण दशकापेक्षा (२०११ ते २०२०) जास्त डॉलर केवळ २०२० ते २०२४ या चार वर्षांत जारी केले गेले. अमेरिकेचा तुटीचा वित्तपुरवठा आणि सदोष आर्थिक धोरणे ही महागाई आणि पैशाचा पुरवठा कसा वाढवत आहेत, हे यावरून लक्षात येईल. हा वाढता डॉलर पुरवठादेखील सोन्याच्या वाढत्या भावाचे कारण आहे. .Premium| High Gold Prices: लहान सराफा व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी सोन्याचे वाढते दर व कर अडचणीचे?.सोने-चांदीची भाववाढ किती होणार?चीनने २०२४ मध्ये २२५ टन सोन्याची भर घातली, आता त्यांच्याकडे २५०० टन साठा आहे. चीनने, त्याच्या ३.२ ट्रिलियन डॉलरचा परकी चलनसाठा आहे, त्या साठ्याच्या २० टक्क्यांपर्यंत म्हणजे सुमारे ६०० अब्ज डॉलरचे सोने खरेदी करण्याचे ठरवले, तर सोन्याचा भाव प्रति औंस नऊ हजार डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. २०११ च्या पैशाच्या पुरवठ्याच्या गुणोत्तरानुसार, सोन्याचा भाव आज ४४०० डॉलर प्रति औंस असायला हवा, याचा अर्थ सध्याचा ३७०० ते ३९०० डॉलर प्रति औंस हा भाव मध्यवर्ती बँकांच्या मानकांनुसार कमी आहे. आपण दागिन्यांच्या दृष्टिकोनातून बघत असल्याने हा भाव आपल्याला महाग वाटतो. त्यामुळे सोन्याचा भाव एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची क्षमता असेल, तर आपणही सोन्याला आपल्याला पोर्टफोलिओत महत्त्वाचे स्थान देणे गरजेचे आहे. गेल्या एका वर्षात (दिवाळी ते दिवाळी) चांदीच्या भावात ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पुढील तीन वर्षांत चांदीचा भाव ८० ते १२० डॉलर प्रतिऔंसपर्यंत पोहोचू शकतो. भारतीय रुपयांमध्ये २.२५ लाख ते ३.५० लाख प्रति किलोपर्यंत पोहोचू शकतो. त्या तुलनेत चांदी आता स्वस्त आहे. चांदी प्रत्यक्ष रुपात खरेदी-विक्री करणे, सुरक्षित ठेवणे कठीण वाटत असेल, तर ‘सिल्व्हर ईटीएफ’मध्येही गुंतवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. .(लेखक अनुभवी कमोडिटीतज्ज्ञ असून, पीएनजी अँड सन्सचे संचालक-सीईओ आहेत.)(शब्दांकन : प्राची गावस्कर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 