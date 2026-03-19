Gold Price Target 2026: सोनं दीड लाखांच्या खाली! १ लाख ४० हजारांपर्यंत येण्याची दाट शक्यता; तज्ज्ञ काय सांगतात? खरेदीची योग्य वेळ कोणती?

Todays Gold Price: पावणेदोन लाख रुपयांच्याही पुढे गेलेले सोन्याचे भाव गुरुवारी चक्क दीड लाखांच्या खाली आले. मागच्या १० दिवसांपूर्वी एका तोळ्याचा भाव १ लाख ६० हजार रुपये इतका होता. तोच भाव गुरुवार, दि. १९ मार्च रोजी १ लाख ४७ हजा रपये इतका खाली आला. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांमध्ये सोनं आणखी कोसळणार का? खरेदीची योग्य वेळ काय आहे? याबाबत तज्ज्ञ काय सांगतात, हे पाहूया..मध्यपूर्वेत युद्धजन्य परिस्थिती असूनही सोन्याचे भाव कोसळत असल्याचं दिसून येत आहे. आपल्याकडे सध्या लग्नसराई सुरु आहे, त्यामुळे ग्राहकांना सोन्याने दिलासा दिला आहे. १९ मार्च २०२६ रोजी दुपारच्या सत्रात सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम सुमारे ६,००० रुपयांची मोठी पडझड झाली. त्यामुळे २४ कॅरेटचा भाव १,४७,५५९ प्रति १० ग्रॅम इतका झाला. गुरुवारचा निच्चांकी दर १,४६,७५७ रुपये इतका होता..तज्ज्ञ काय सांगतात?कमोडिटी एक्स्पर्ट आणि 'केडिया ॲडव्हायझरी'चे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, सोन्याला सध्या १,४०,००० रुपयांचा मजबूत सपोर्ट मिळताना दिसतोय. जर डॉलरची मजबुती अशीच कायम राहिली तर २४ कॅरेट सोन्याचा दर १.४० लाखांपर्यंत खाली येऊ शकतो..सोनं खरेदी करावं का?२४ कॅरेट सोने १,४०,००० पर्यंत खाली येऊ शकते. तर २२ कॅरेट सोने १,२८,३३३ पर्यंत पोहोचू शकते. १८ कॅरेट सोन्याचा अंदाज १,०५,००० च्या आसपास व्यक्त करण्यात येतोय. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी किंवा लग्नासाठी सोनं खरेदी करायचं असेल तर ही योग्य वेळ आहेच, पण आणखी थोडं थांबून गुंतवणूक करता येईल, असं केडिया यांनी सांगितलं.