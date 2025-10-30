Sakal Money

Gold Rate Today : सोनं १५०० अन् चांदी १००० रुपयांनी वधारली, घसरणीला ब्रेक; जाणून घ्या आजचे दर

Gold-Silver Rates : गेल्या महिन्याभरात सोन्याच्या दरात उच्चांकी वाढ झाली होती. वाढीनंतर चार-पाच दिवस दर घसरले होते. मात्र आता घसरणीला ब्रेक लागला असून पुन्हा सोने चांदीच्या दरात वाढ झालीय.
सूरज यादव
गेल्या महिन्याभरात सोन्याच्या दरात चढउतार बघायला मिळाले आहेत. सोने-चांदीच्या दराने उच्चांक गाठल्यानंतर चार-पाच दिवसांपासून घसरण सुरू होती. या घसरणीला बुधवारी ब्रेक लागला. बुधवारी सोने-चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. सोनं १५०० रुपये प्रति तोळा तर चांदी प्रति किलो १ हजार रुपयांनी महाग झालीय. मंगळवारी सोनं ४३०० रुपयांनी स्वस्त झालं होतं. तर चांदी ६५०० रुपयांनी कमी झाली होती.

