Gold Rate: मोठी बातमी! सोन्याच्या किमती २३ हजारांनी वाढण्याची शक्यता; अमेरिका आणि इराण युद्धाचा परिणाम कसा होणार?

अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आहे. इस्रायलनेही मध्यपूर्वेतील देशावर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. इराणने हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले आहे. परिणामी भू-राजकीय तणाव पुन्हा एकदा वाढत आहे. यामुळे येत्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, सोमवारी बाजार उघडल्यावर सोने आणि चांदीच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे..महत्त्वाचे म्हणजे युद्धाच्या सावलीत देशातील वायदा बाजारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे २३,००० रुपये किंवा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. चांदीच्या किमती पुन्हा एकदा ३ लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतात. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जर युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले तर आणखी किमती वाढण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. .Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात महिन्यातील दूसरा सर्वात मोठा बदल! 1 तोळा सोनं आता कितीला? पाहा आजचा ताजा भाव .केडिया अॅडव्हायझरीजचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, यूएई-इराण तणावामुळे मार्चच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये सोन्याच्या किमती सध्याच्या पातळीपेक्षा १५% पर्यंत वाढू शकतात. त्यांनी स्पष्ट केले की सोन्यासाठी एक नवीन ट्रिगर तयार झाला आहे. परिणामी, येत्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमती ₹१.८५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकतात. जे सध्याच्या पातळीपेक्षा ₹२३,००० जास्त आहे. कमोडिटी तज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सोमवारी सोन्याच्या किमतीत १०% वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे, म्हणजेच सोन्याच्या किमती ₹१.७५ लाख ओलांडू शकतात..केडिया म्हणाले की, चांदीच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते. त्यांनी चांदीसाठी लक्ष्य दिले, असे सांगून की पांढरे सोने किंवा चांदी ₹३.२० लाखांच्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकते. अनुज गुप्ता म्हणाले की, चांदीच्या किमती ₹२.९० ते ₹३ लाखांपर्यंत पोहोचू शकतात. जे सध्याच्या पातळीपेक्षा ₹२०,००० ते ₹४०,००० जास्त आहे. तज्ञांच्या मते, ट्रम्पने इराणचे सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प नष्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी काही वेळ लागू शकतो. इराणने युएईमधील अमेरिकेच्या हवाई तळावर हल्ला केला आहे..Israel-US-Iran War: सोनं आणखी महागणार? इस्रायल-इराण युद्ध पेटलं! भारतातील शेअर बाजार आणि पेट्रोलच्या किमतींवर काय परिणाम?.जर आपण सध्याच्या काळाबद्दल बोललो तर, देशातील वायदा बाजारात सोन्याचा भाव २,३९५ रुपयांच्या वाढीसह बंद झाला. किंमत १,६२,१०४ रुपये प्रति दहा ग्रॅमवर पोहोचली आहे. २९ जानेवारी रोजी सोन्याचा भाव १,९३,०९६ रुपये प्रति दहा ग्रॅम या आजीवन उच्चांकावर पोहोचला होता. दुसरीकडे चांदीच्या भावातही वाढ दिसून आली आहे. शुक्रवारी, चांदीच्या भावात १४,६९१ रुपये प्रति किलोग्रॅमची वाढ दिसून आली आहे. त्यानंतर चांदीची किंमत २,८२,६४४ रुपये प्रति किलोग्रॅमवर बंद झाली. तज्ञांच्या मते, चांदीची किंमत ४.२० लाख रुपयांच्या आजीवन उच्चांकावर पोहोचली होती.