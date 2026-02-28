Sakal Money

Gold Rate: मोठी बातमी! सोन्याच्या किमती २३ हजारांनी वाढण्याची शक्यता; अमेरिका आणि इराण युद्धाचा परिणाम कसा होणार?

Iran US war impact on gold: अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू झाले आहे. यामुळे सोन्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. युद्धाच्या सावलीत किमती ₹२३,००० ने वाढू शकतात.
Vrushal Karmarkar
अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आहे. इस्रायलनेही मध्यपूर्वेतील देशावर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. इराणने हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले आहे. परिणामी भू-राजकीय तणाव पुन्हा एकदा वाढत आहे. यामुळे येत्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमती वाढू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, सोमवारी बाजार उघडल्यावर सोने आणि चांदीच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे.

