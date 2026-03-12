Sakal Money

इराण-इस्रायल तणावात सोन्याच्या किमती घसरल्या; खरेदीसाठी हीच योग्य वेळ आहे का? तज्ञांनी उत्तर देत गुंतवणूकदारांचा प्रश्नच सोडवला!

Gold And Silver Rate News: युद्ध सुरू असताना सोने स्वस्त झाले आहे. इराण-इस्रायल तणावात सोन्याच्या किमती घसरल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता खरेदी करावी का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एकीकडे मध्य पूर्वेत युद्ध सुरू आहे. इराण तेलाच्या किमती २०० डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची धमकी देत ​​आहे. दुसरीकडे सोन्याच्या किमती घसरत आहेत. हे विचित्र वाटेल, पण नेमके हेच घडत आहे. सोने खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? सहसा जेव्हा जगात तणाव निर्माण होतो तेव्हा लोक सोन्यात गुंतवणूक करतात. सोने हे एक सुरक्षित आश्रयस्थान मानले जाते, परंतु यावेळी परिस्थिती उलटी झाली आहे.

