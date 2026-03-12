इराण-इस्रायल तणावात सोन्याच्या किमती घसरल्या; खरेदीसाठी हीच योग्य वेळ आहे का? तज्ञांनी उत्तर देत गुंतवणूकदारांचा प्रश्नच सोडवला!

एकीकडे मध्य पूर्वेत युद्ध सुरू आहे. इराण तेलाच्या किमती २०० डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची धमकी देत आहे. दुसरीकडे सोन्याच्या किमती घसरत आहेत. हे विचित्र वाटेल, पण नेमके हेच घडत आहे. सोने खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? सहसा जेव्हा जगात तणाव निर्माण होतो तेव्हा लोक सोन्यात गुंतवणूक करतात. सोने हे एक सुरक्षित आश्रयस्थान मानले जाते, परंतु यावेळी परिस्थिती उलटी झाली आहे..इराण युद्धामुळे तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पुढे गेल्या आहेत. यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्ह, व्याजदर कमी करत नाही आणि जेव्हा व्याजदर जास्त राहतात तेव्हा डॉलर मजबूत होतो. गोल्डमन सॅक्सनेही स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आता फेड सप्टेंबरपूर्वी व्याजदर कमी करणार नाही. आता या बातमीने सोने खाली आले आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव .आज दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम १६,३४७ रुपये आहे. आज एमसीएक्सवरील सोन्याचा वायदा भाव २८३ रुपयांनी घसरून १,६१,५०६ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला. चांदीचा भावही १,९९१ रुपयांनी घसरून २,६६,५०० रुपये प्रति किलो झाला. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या वाढीनंतर हा थोडासा दिलासा आहे. जर युद्ध लांबले तर सोने पुन्हा वाढेल. जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली तर तेलाच्या किमती आणि महागाई दोन्ही नियंत्रणाबाहेर जातील. सोन्याची मागणी पुन्हा वाढेल. .लग्नाचा हंगाम जवळ येताच, देशांतर्गत मागणी वाढेल. रुपया कमकुवत होत असताना, परदेशात सोने स्वस्त झाले तरी, त्याचा भारतात फारसा परिणाम होणार नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जरी युद्ध जमिनीवर सुरू राहिले तरी मजबूत डॉलर आणि व्याजदराचे कथन सध्या सोन्यासाठी अडथळा आहे, म्हणजेच डॉलर कमकुवत असेल तरच युद्धाचा फायदा सोन्याला होईल. .Stock Market Today: तेलामुळे शेअर बाजार कोसळला! पण गॅस संकटामुळे या कंपन्यांचे शेअर्स 10 मिनिटांत 11% वाढले .तज्ञ एकाच वेळी गुंतवणूक करण्याऐवजी लहान वाढीने खरेदी करण्याची शिफारस करतात. जर तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करत असाल तर ही घसरण एक चांगली संधी आहे. परंतु जर तुम्ही अल्पकालीन नफा शोधत असाल तर निर्णय घेण्यापूर्वी शुक्रवारचा पीसीई डेटा आणि पुढील आठवड्यातील फेड सिग्नल विचारात घ्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.