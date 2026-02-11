Gold Investment Returns : गुंतवणूकदारांची चांदी! सोन्याने गाठला पावणेदोन लाखांचा टप्पा, तर चांदी चार लाखांच्या पार; दीड महिन्यातच मिळाला 15 ते 34 हजारांचा परतावा

जळगाव : सोने, चांदीतील गुंतवणूक केव्हाही फायदेशीरच मानली गेली आहे. केव्हाही सोने मोडून हातात पैसा येतो (Gold Investment Returns) आणि गुंतवणुकीतील परतावाही चांगला मिळतो. गेल्या दीड महिन्यातही सोने, चांदीत ज्यांनी गुंतवणूक केली होती किंवा करीत आहेत. त्यांना दहा-पंधरा दिवसांत १० ते ३५ हजारांचा परतावा मिळत (Gold Price Rise 2026) आहे. जो परतावा बँकेतील गुंतवणुकीपेक्षा फार मोठा असल्याचे सुवर्ण अभ्यासकांचे म्हणणे आहे..गतवर्षीही (डिसेंबर २०२५ अखेर) याचा प्रत्यय आला होता. जानेवारी २०२५ ज्यांनी सोने, चांदीत गुंतवणूक केली होती, त्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ ला सोन्यात ५६ हजारांचा तर चांदीत दीड लाखांचा परतावा मिळाला होता. त्यानंतर १ जानेवारी २०२६ पासून सातत्याने सोने, चांदीचे भाव वाढतच आहेत. सोने, चांदी आता सर्वसामान्यांनी घेणे परवडणारी नसल्याचे चित्र आहे..१२ जानेवारीला सोने १ लाख ४० हजारांवर तर चांदी २ लाख ६० हजारांवर पोचली होती. २९ जानेवारीला सोने आणि चांदीच्या भावाने सर्वांत उच्चांक गाठला होता. सोने (प्रती दहा ग्रॅम, ‘जीएसटी’सह) १ लाख ७७ हजार ७०० वर तर चांदीत ४ लाख ३ हजार ७६० (प्रती किलो, ‘जीएसटी’सह) पोचली होती. त्यानंतर दोघांच्या भावात उतारचढ येत गेला..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव .सोन्याचा विचार करता प्रती दहा ग्रॅम मागे १० ते ३० हजारांचा परतावा गुंतवणूकदारांना मिळाली. चांदीचा भावाचा विचार करताना १५ ते ३४ हजारांचा परतावा मिळाला आहे. डिसेंबर २०२५ अखेर गुंतवणूक केलेल्याचा विचार केल्यास गेल्या चाळीस दिवसांत सोन्यात ४४ हजार २०० चा परतावा तर चांदीत १ लाख ५६ हजारांचा परतावा मिळाला आहे..काही दिवसांतील सोन्या-चांदीचे भाव (विनाजीएसटी)महिना सोने (प्रतिदहा ग्रॅम) चांदी (प्रतिकिलो)डिसेंबर २०२५ १ लाख ३३ हजार ५०० - २ लाख ३६ हजार१ जानेवारी २०२६ १ लाख ३३ हजार २०० - २ लाख ३५ हजार५ जानेवारी १ लाख ३५ हजार ६०० - २ लाख ४० हजार१२ जानेवारी १ लाख ४० हजार - २ लाख ६० हजार१५ जानेवारी १ लाख ४१ हजार २०० - २ लाख ७८ हजार२० जानेवारी १ लाख ४६ हजार ५०० - ३ लाख १३ हजार२९ जानेवारी १ लाख ७७ हजार ७०० - ३ लाख ९२ हजार३ फेब्रुवारी १ लाख ५० हजार ५०० - २ लाख ५७ हजार५ फेब्रुवारी १ लाख ५३ हजार - २ लाख ५५ हजार९ फेब्रुवारी १ लाख ५६ हजार - २ लाख ७० हजार१० फेब्रुवारी १ लाख ५५ हजार ८०० - २ लाख ६८ हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.