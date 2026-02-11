Gold Investment Returns : गुंतवणूकदारांची चांदी! सोन्याने गाठला पावणेदोन लाखांचा टप्पा, तर चांदी चार लाखांच्या पार; दीड महिन्यातच मिळाला 15 ते 34 हजारांचा परतावा

Sakal Money

Gold Investment Returns Beat Traditional Banking Options : सोनं आणि चांदीतील गुंतवणुकीत अल्प कालावधीत मोठा परतावा मिळत असून, बँकेपेक्षा अधिक नफा देणारी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
जळगाव : सोने, चांदीतील गुंतवणूक केव्हाही फायदेशीरच मानली गेली आहे. केव्हाही सोने मोडून हातात पैसा येतो (Gold Investment Returns) आणि गुंतवणुकीतील परतावाही चांगला मिळतो. गेल्या दीड महिन्यातही सोने, चांदीत ज्यांनी गुंतवणूक केली होती किंवा करीत आहेत. त्यांना दहा-पंधरा दिवसांत १० ते ३५ हजारांचा परतावा मिळत (Gold Price Rise 2026) आहे. जो परतावा बँकेतील गुंतवणुकीपेक्षा फार मोठा असल्याचे सुवर्ण अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

