Gold Price: सोन्यात १० हजारांची, तर चांदीत २० हजारांची उसळी; सुवर्ण बाजाराची तेजीकडे वाटचाल

जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारपेठ आता चांगलीच तेजीत आली आहे. गेल्या दहा दिवसांत सोन्याच्या भावात दहा हजार रुपयांची वाढ झाली आहे, तर चांदीत २० हजारांची वाढ झाली आहे. १ ऑगस्टला सोन्याचा भाव एक लाख ४२ हजार ५०० (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. मंगळवारी (ता. ११) सोन्याचा भाव एक लाख ५२ हजार होता. एकूण साडेनऊ हजार रुपयांची दहा दिवसांत वाढ झाली आहे..सोन्याच्या भावात होणारी वाढ बुधवारीही सुरूच आहे. आज सोन्याच्या भावात ९०० रुपयांनी वाढ झाली. तर चांदीच्या दरातही २२४१ रुपयांची वाढ झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोने चांदीच्या दरात वाढ झाल्याचं दिसून आलं..Satara Road Condition: खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला, मुसळधार पावसाने रस्त्यांची अवस्था बिकट; सणासुदीपूर्वी डागडुजीचे प्रयत्न.वेगवेगळ्या शहरात कमी अधिक प्रमाणात सोन्याचे भाव वाढले आहेत. दिल्लीत २४ कॅरेत सोन्याचा प्रति १० ग्रॅमचा दर १ लाख ५३ हजार ९०० रुपयांवर आहे. तर चेन्नईत १ लाख ५४ हजार ३८० रुपयांवर पोहोचला आहे. मुंबईत सोन्याच्या २४ कॅरेट १० ग्रॅमचा भाव १ लाख ५३ हजार ८३० रुपये इतका आहे..Imran Khan Death Claim : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा तुरुंगात मृत्यू ? पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ.चांदीही वधारली१ ऑगस्टला चांदी दोन लाख २१ हजार (प्रतिकिलो, विनाजीएसटी) होती. मंगळवारी चांदी दोन लाख ३९ हजार रुपयांवर (प्रतिकिलो, विनाजीएसटी) आली आहे. चांदीत १८ हजारांची वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.