Sakal Money

Gold Price: सोन्यात १० हजारांची, तर चांदीत २० हजारांची उसळी; सुवर्ण बाजाराची तेजीकडे वाटचाल

Gold Prices Surge by Nearly ₹10,000 in Ten Days: जळगावच्या सुवर्ण बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांत सोन्याच्या दरात सुमारे ९,५०० रुपयांची, तर चांदीच्या दरात १८ हजार रुपयांची वाढ झाली.
Gold Price

Gold Price

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारपेठ आता चांगलीच तेजीत आली आहे. गेल्या दहा दिवसांत सोन्याच्या भावात दहा हजार रुपयांची वाढ झाली आहे, तर चांदीत २० हजारांची वाढ झाली आहे. १ ऑगस्टला सोन्याचा भाव एक लाख ४२ हजार ५०० (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. मंगळवारी (ता. ११) सोन्याचा भाव एक लाख ५२ हजार होता. एकूण साडेनऊ हजार रुपयांची दहा दिवसांत वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
gold
Silver
gold and silver
gold price today
Marathi News Esakal
www.esakal.com