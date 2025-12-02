Gold-Silver Price: असं कसं झालं? सोन्या-चांदीचे भाव एवढे का घसरले? जाणून घ्या नवे दर

Gold-Silver Rate Fall: सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. मागच्या काही दिवसांपासून दोन्ही धातूंचे भाव सातत्याने वाढत होते. परंतु मंगळवारी हे भाव कमी झाले आहेत. विशेष म्हणजे चादीने सोमवारी सर्वोच्च दर गाठला होता. MCXवर चांदीचा भाव ४६०० रुपये प्रतिकिलोने कमी झालाय. तर सोनं प्रति ग्रॅम ११०० रुपयांनी स्वस्त झालं आहे..MCXवर चांदीचे भाव पडलेमल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर मंगळवारी चांदीने आपल्या मागच्या दरांवरुन घसरण केली. सोमवारी १ लाख ८२ हजार ३० रुपयांवर चांदी क्लोज झाली होती. परंतु सोमवारी दरांमध्ये घसरण झाली आणि १ लाख ७७ हजार ३७२ रुपये प्रति किलो असे चांदीचे दर गेले. सोमवारच्या सर्वोच्च दरांच्या तुलनेत अचानक ४ हजार ६५८ रुपयांची चांदीमध्ये घसरण झाली..AI Revolution in Fetal Medicine: फीटल मेडिसिनमध्ये एआयची क्रांतिकारी कमाल; आता गर्भातील बाळावरही उपचार शक्य.सोन्याचे दरही घटलेएमसीएक्सवर ५ फेब्रुवारीच्या एक्सपायरी असलेल्या सोन्याचा भाव १ लाख ३० हजार ६५२ वरुन १ लाख २९ हजार ३५५ रुपयांवर घसरला. या हिशोबाने बघितलं तर २४ कॅरेट सोनं एकाच दिवसात १२९७ रुपये प्रति १० ग्रॅमने कमी झालं.दुसरीकडे घरगुती बाजारातही सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत. इंडियन बुलियन ज्लेलर्स असोसिएशनची वेबसाईट IBJA.com नुसार, दोन्ही धातूंचा भाव व्यवहारांच्या सुरुवातीलाच घसरले. २४ कॅरेट गोल्डचा भाव ६५९ रुपयांनी कमी होत १ लाक २९ हजार १४१ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आला. तर बाजार बंद होताना हे भाव १ लाख २७ हजार ५९३ रुपयांवर पोहोचले. एकाच दिवसात १२०७ रुपयांनी सोनं स्वस्त झालं..बापरे! एवढं मोठं मंगळसूत्र... अखेर शंभूराजची झाली प्राजक्ता; कन्यादानावेळी नवरीबाईला कोसळलं रडू; रॉयल लूकवर चाहते फिदा .तर चांदीचे भाव एका दिवसात १ लाख ७५ हजार १८० रुपयांवरुन १ लाख ७४ हजार ६५० रुपये झाले. म्हणजे चांदी ५३० रुपये प्रतिकिलो स्वस्त झाली आहे. आयबीजेए वेबसाईटने दिलेले सोने आणि चांदीचे भाव देशभरात सर्वत्र समान असतात. मात्र सोन्याचे दागिने खरेदी करताना त्यावर जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेस लागू होतात. त्यामुळे किंमतींमध्ये वाढ होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.