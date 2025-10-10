Sakal Money

Gold Rates: खुशखबर! सोनं 2600 रुपयांनी तर चांदी 4000 रुपयांनी स्वस्त; आजचे भाव काय?

Big Relief for Buyers Gold and Silver Prices Drop Substantially from All-Time Highs: भविष्यात सोन्याचे भाव कमी होतील, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. जागतिक घडामोडींवर हे भाव अवलंबून असतात.
Gold Investment: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर आहे. ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये सोनं सव्वा लाखांच्या पुढे गेलेलं असताना शुक्रवारी सोन्याच्या भावामध्ये घसरण झाली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) सोन्याची विक्रमी उच्चांकावरुन २६०० रुपयांची घसरण झाली आहे. दोन दिवसांच्या काळामध्ये ही घसरण बघायला मिळाली. तर चांदीच्या दरांमध्ये चार हजार रुपयांची घसरण झाली.

