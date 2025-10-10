Gold Rates: खुशखबर! सोनं 2600 रुपयांनी तर चांदी 4000 रुपयांनी स्वस्त; आजचे भाव काय?

Gold Investment: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर आहे. ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये सोनं सव्वा लाखांच्या पुढे गेलेलं असताना शुक्रवारी सोन्याच्या भावामध्ये घसरण झाली आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर (MCX) सोन्याची विक्रमी उच्चांकावरुन २६०० रुपयांची घसरण झाली आहे. दोन दिवसांच्या काळामध्ये ही घसरण बघायला मिळाली. तर चांदीच्या दरांमध्ये चार हजार रुपयांची घसरण झाली. .शुक्रवारी सकाळी मल्टी कमोडिटी मार्केटवर ५ डिसेंबरच्या फ्युचर्सची किंमत १२००२३ रुपये प्रति १० ग्राम इतकी होती. तर ८ ऑक्टोबर रोजी सोनं आपलं ऑल टाईम हायवर पोहोचलं होतं. म्हणजे १ लाख २३ हजार ६७७ रुपयांवर सोन्यांने मजल मारली. दोन दिवसांमध्ये सोन्याच्या दरांमध्ये २६०० रुपयांची घसरण बघायला मिळाली..Uddhav Thackeray : छोटा राजनच्या धाकट्या भावाचा ठाकरे सेनेत शेकडो कार्यकर्त्यांसह प्रवेश; उद्धव ठाकरेंनी शिवबंधन बांधून केले स्वागत.चांदीचे भाव बघितले तर ८ ऑक्टोबर रोजी चांदीने आपल्या ऑल टाईम हाय लेव्हल टच केली होती. हा भाव १ लाख ५३ हजार ३८८ रुपये प्रति किलो इतका होता. शुक्रवारी सकाळी सोन्याचे भाव १ लाख ४९ हजार ११५ रुपये प्रति किलो इतका होता. चांदीच्या भावामध्ये तब्बल ४ हजार रुपयांची घट झाल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे..एमसीएक्सवर सोन्या-चांदीचे भाव वाढलेभलेही दोन दिवसांच्या काळामध्ये सोन्या-चांदीचे भाव आपल्या विक्रमी उच्चांकाच्या खाली आले असले तरी एमसीएक्सवर हे भाव वाढलेले आहेत. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ५ सप्टेंबरचा फ्युचरसाठी सोनं ८९२ रुपयांनी वाढून १ लाख २१ हजार ३८५ रुपये प्रति १० ग्राम किंमतीवर ट्रेड करत होतं. तर चांदी १२७७ रुपयांनी वाढून १ लाख ४७ हजार ६०१ रुपये प्रति किलोवर होती..मला तसं म्हणायचं नव्हतं! कर्जमाफीचा नाद लागलाय म्हणणाऱ्या सहकारमंत्र्यांचा युटर्न, विधानावर दिलं स्पष्टीकरण.सराफा बाजारात भाव काय?IBJA.comच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख २० हजार ८४५ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला होता. २२ कॅरेट सोन्यााच भाव १ लाख २० हजार ३६१ रुपये प्रति १० ग्रॅम होता. २० कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख १० हजार ६९४ होता. तर १८ कॅरेट सोन्याचा भाव ९० हजार ६३४ इतका होता. आयबीजेएच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सोन्याचे भाव दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त घसरले. तर चांदी ८ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वाढून १ लाख ६२ हजार १४३ रुपये प्रतिकिलो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.