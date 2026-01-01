Gold Silver Price Drop : वर्षाचा शेवट गोड! सोने-चांदी दरात घसरण, नवीन वर्षात सोन्या चांदीचे भाव जाणून घ्या

Sakal Money

New Year Silver Gold Rate Forecast : वर्षाच्या अखेरीस सोने चांदीच्या दरात किंचीत घसरण झाली असली तरी सोने १ लाख ३५ हजारांच्या घरात आहे तर चांदी प्रतिकिलो २ लाख ३५ हजार ९२० रुपयांवर येऊन थांबली. दरम्यान मागच्या ४ दशकातील हा सर्वात उच्चांकी दर असल्याचे मत सोने चांदी व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून वाढलेली मागणी, तर आंतरराष्ट्रीय बाजार होत असलेली चढ-उतार, भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून करण्यात आलेल्या व्याजदर कपातीमुळे २०२५ सोने चांदीच्या दरासाठी ‘सुवर्णवर्ष’ ठरले.

