Gold Silver Price Drop : वर्षाचा शेवट गोड! सोने-चांदी दरात घसरण, नवीन वर्षात सोन्या चांदीचे भाव जाणून घ्या

New Year Silver Gold Rate Forecast : वर्षाच्या अखेरीस सोने चांदीच्या दरात किंचीत घसरण झाली असली तरी सोने १ लाख ३५ हजारांच्या घरात आहे तर चांदी प्रतिकिलो २ लाख ३५ हजार ९२० रुपयांवर येऊन थांबली. दरम्यान मागच्या ४ दशकातील हा सर्वात उच्चांकी दर असल्याचे मत सोने चांदी व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून वाढलेली मागणी, तर आंतरराष्ट्रीय बाजार होत असलेली चढ-उतार, भू-राजकीय तणाव आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून करण्यात आलेल्या व्याजदर कपातीमुळे २०२५ सोने चांदीच्या दरासाठी 'सुवर्णवर्ष' ठरले..२०२५ साल संपताच चांदीच्या दरात किरकोळ घसरण पहायला मिळाली २ लाख ३६ हजारांवर असलेली चांदी १ हजार रुपयांनी घसरून २ लाख ३५ हजारांवर आली तर सोने दर स्थीर राहिल्याने १ लाख ३५ हजारांवर आला आहे. सणासुदीमध्ये वाढत असलेल्या दरामुळे लग्नसराईच्या काळात काहीअंशी सोने चांदीच्या खरेदीकडे अनेकांचा कल कमी झाल्याचे पहायला मिळालं तर सोमवारी दरात तीव्र घसरण, मंगळवारी सावरलेले भाव आणि बुधवारी पुन्हा घसरण अशी चढ-उताराची स्थिती कायम राहिली..भू-राजकीय अनिश्चितता, महागाईची भीती आणि विकसित देशांवरील वाढते कर्ज यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढला. परिणामी 'डेबेसमेंट ट्रेड'मुळे सोन्या-चांदीच्या दरांना मोठी चालना मिळाली. सोन्याच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर ईटीएफमध्ये गुंतवणूक केली, तर केंद्रीय बँकांनीही खरेदीचा सपाटा कायम ठेवला. यंदा सोन्याच्या दरात सुमारे ६३ टक्के वाढ झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये सोन्याने ४५ वर्षांपूर्वीचा महागाई-समायोजित उच्चांक ओलांडला..Gold Silver Price Today : वर्षाच्या शेवटी सोने, चांदीचा दरात घसरण होणार!, चांदी वाढली सोने दरात घट....चांदीच्या दरात मात्र यंदा १४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. सट्टेबाज खरेदीसोबतच इलेक्ट्रॉनिक्स, सौरऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमधील वाढत्या वापरामुळे औद्योगिक मागणीही मोठ्या प्रमाणात राहिली आहे. ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेतील संभाव्य आयात शुल्काच्या चर्चेमुळे चांदीचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये व्याजदर कपात आणि सट्टेबाजीमुळे नवे उच्चांक गाठले गेले..दरम्यान, प्लॅटिनम आणि पॅलेडियमसह इतर मौल्यवान धातूंनाही यंदा तेजीचा लाभ झाला. दक्षिण आफ्रिकेतील पुरवठा अडचणी आणि संभाव्य शुल्क धोरणांमुळे प्लॅटिनमचा बाजार तंग राहिला आहे. बुधवारी चांदी, प्लॅटिनम आणि पॅलेडियमच्या दरात घसरण झाली असली, तरी गुंतवणूकदारांचा उत्साह अजूनही कायम आहे..