Google Stock Crash: गुगलच्या शेअरमध्ये २० वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण! का वाढलीय टेक कंपन्यांची चिंता?

New York: गुगलची पेरेंट कंपनी असलेल्या अल्फाबेटच्या शेअरमध्ये २९ ऑक्टोबर रोजी १२ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. कंपनीच्या बाजारमूल्यात एका दिवसात सुमारे ५०० अब्ज डॉलरची घट झाली. दोन दशकांहून अधिक काळातील कंपनीच्या शेअरची ही सर्वात मोठी एकदिवसीय घसरण ठरली आहे. अल्फाबेटने तिमाही आर्थिक निकाल जाहीर झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी शेअरची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IIT खरगपूरमध्ये उभारणार देशातील पहिले 'फिजिकल AI स्कूल'; ३५ कोटींच्या खर्चातून साकारणार अत्याधुनिक शैक्षणिक केंद्र.एआय वरील प्रचंड खर्चाचा दबावअल्फाबेटने तिसऱ्या तिमाहीत मालमत्ता आणि उपकरणांवरील भांडवली खर्चासाठी ५१.४ अब्ज डॉलर खर्च केले. यामध्ये डेटा सेंटर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आवश्यक संगणकीय पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीचा समावेश आहे. कंपनीचा तिमाही महसूलही विश्लेषकांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला. त्यातच सलग दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा फ्री कॅश फ्लो नकारात्मक राहिल्याने चिंता वाढली..Premium|Jio platforms share : जिओचा शेअर घ्यावा की स्पेसएक्सचा? गुंतवणुकीपूर्वी काय गोष्टी तपासणं आवश्यक?.फ्री कॅश फ्लो म्हणजे कंपनीचा दैनंदिन व्यवसाय आणि भांडवली खर्च भागवल्यानंतर शिल्लक राहणारी रोख रक्कम. ती नकारात्मक असल्याचा अर्थ कंपनी तोट्यात आहेच, असा होत नाही. मात्र, मोठ्या गुंतवणुकीमुळे कंपनीकडे इतर कामांसाठी उपलब्ध असलेली रोख रक्कम कमी होते..इतर टेक कंपन्यांनाही धोका?मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन, मेटा आणि ओरॅकल यांसारख्या कंपन्याही एआय आणि डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे या खर्चातून प्रत्यक्ष किती उत्पन्न मिळणार, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे..एआय तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात मोठ्या व्यावसायिक संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी होणारा खर्च आणि मिळणारा परतावा यांचा ताळमेळ साधणे कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. अल्फाबेटच्या शेअरमधील घसरणीने टेक क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबत मार्केट अधिक सावध झाल्याचे हे संकेत मानले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.