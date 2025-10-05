‘एनपीएस’मधील महत्त्वपूर्ण बदल

-सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी‘ए नपीएस’ अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ही सेवानिवृत्ती नियोजनासाठी (रिटायरमेंट प्लॅनिंग) सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी एक उत्तम पर्याय असून, सुरुवातीस फक्त सरकारी कर्मचारीच या योजनेत भाग घेऊ शकत होते. मात्र, एक एप्रिल २००९ पासून कोणीही नोकरदार/व्यावसायिक या योजनेत भाग घेऊ शकत आहेत. ‘एनपीएस’ला मिळणारा सातत्याने वाढता प्रतिसाद विचारात घेऊन गेल्या आठ ते दहा वर्षांत या योजनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आले असून, ही योजना जास्तीत जास्त लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून एक ऑक्टोबर २०२५ पासून ‘पीएफआरडीए’ने या योजनेत आणखी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत, ज्यामुळे ही योजना आणखी लवचीक झाली आहे. हे बदल काय आहेत, ते जाणून घेऊ या..१) शंभर टक्के इक्विटी गुंतवणुकीची सुविधाज्या गुंतवणूकदारांची शेअर बाजारातील जोखीम घेण्याची तयारी आहे आणि ज्यांना दीर्घकाळात अधिक परतावा हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही एक मोठी संधी आहे. आता गुंतवणूकदार आपली १०० टक्के गुंतवणूक शेअरमध्ये करू शकतात. ते आपली सध्याची गुंतवणूक बदलून पूर्णपणे शेअरमध्ये वळवू शकतात.उच्च परताव्याची क्षमता: शेअरमध्ये अधिक जोखीम असली तरी, दीर्घकालीन गुंतवणुकीत जास्तीचा परतावा मिळवण्याची मोठी क्षमता असते.२) मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ)या सुविधेमुळे, गुंतवणूकदार एकाच ‘पीआरएन’ (PRAN - Permanent Retirement Account Number) अंतर्गत वेगवेगळ्या केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीजच्या (CRAs) वेगवेगळ्या योजना वापरू शकतील. यामुळे त्यांना गुंतवणुकीचे अधिक पर्याय आणि लवचिकता मिळेल..३) लवकर बाहेर पडण्याची (Exit) सुविधायापूर्वी या योजनेतून फक्त वयाच्या ६० वर्षानंतरच बाहेर पडता येत असे. आता खाते उघडल्यापासून १५ वर्षांनंतर गुंतवणूकदारांना हवे असल्यास योजनेतून बाहेर पडता येईल. यामुळे ज्यांना मध्यम वयात पैशाची गरज पडेल, त्यांना या सुविधेमुळे एकरकमी रक्कम (Lumpsum Amount) मिळू शकेल..४) अंशतः रक्कम काढण्याच्या मर्यादेत वाढगुंतवणूकदारांना अचानक उद्भवणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अंशतः पैसे काढण्याची (Partial Withdrawal) मर्यादा वाढवून प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात येणार आहे. यामुळे मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार किंवा घर खरेदी यांसारख्या महत्त्वाच्या गरजांसाठी पैशाची आवश्यकता असल्यास ही रक्कम काढता येईल.हे बदल ‘एनपीएस’ योजनेला अधिक आकर्षक, लवचीक (Flexible) आणि तरल (Liquid) बनवतात. त्यामुळे विविध आर्थिक उद्दिष्टे असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक उत्तम दीर्घकालीन बचत आणि निवृत्ती योजना ठरते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.