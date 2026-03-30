अर्थभान : इंधन उत्पादन शुल्कात कपात

कच्च्या तेलाच्या जागतिक महागाईच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात; महागाईवर नियंत्रण, इंधनकिमती स्थिर ठेवत अर्थव्यवस्थेला ‘मॅक्रो’ पातळीवर दिलासा
Strategic Shift: Government Slashes Excise Duty on Petrol and Diesel

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्‍लेषक

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींनी प्रति बॅरल १०० ते १२० डॉलरचा टप्पा ओलांडलेला असताना भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात करून महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. २७ मार्चपासून लागू झालेल्या या निर्णयानुसार, पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १३ रुपयांवरून तीन रुपये करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामागे केवळ सामान्यांना दिलासा देणे हाच उद्देश नाही, तर तो एक ‘मॅक्रो-इकॉनॉमिक’ मास्टरस्ट्रोक आहे.

