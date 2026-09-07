स्मार्ट गुंतवणूक : ग्रीन डिपॉझिटची सुविधा

सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर-सीएफपी पर्यावरण संवर्धनाला आता अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे याबाबत वेळोवेळी विविध माध्यमांतून चर्चा होताना दिसते. यासाठी सरकारी; तसेच खासगी पातळीवर विशेष प्रयत्न होताना दिसतात. काही सेवाभावी संस्थाही यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहेत. अशा या महत्त्वाच्या कामात जनसामान्यांनाही हातभार लावण्याची मनस्वी इच्छा असते. मात्र, नेमका सहभाग घेणे वैयक्तिक पातळीवर बऱ्याचदा शक्य होत नाही. परंतु, आता आपल्यालाही पर्यावरण संवर्धनाच्या कामात सहभागी होणे शक्य होणार आहे. .भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) ११ एप्रिल २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, बँका आता ग्रीन डिपॉझिट स्वीकारू शकतात. अशा ग्रीन डिपॉझिटच्या माध्यमातून जमा झालेली रक्कम केवळ पात्र हरित प्रकल्पांसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. ‘आरबीआय’च्या व्याख्येनुसार, ग्रीन डिपॉझिट ही भारतीय रुपयांत असलेली व्याज देणारी ठेव योजना असून, यातून मिळणारी रक्कम पर्यावरणीय फायदे देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी राखून ठेवली जाते. ‘आरबीआय’ने नऊ पर्यावरणीय प्रकल्प पात्र ठरविले आहेत..अक्षय ऊर्जा : यामध्ये सौर, पवन व जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे.कमी ऊर्जा वापरणारी उपकरणे : उदा. एलईडी.कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे प्रकल्प : उदा. इलेक्ट्रिक वाहने तसेच सार्वजनिक वाहतूक.पूर व दुष्काळ प्रतिबंधक यंत्रणा.कचरा व्यवस्थापन व जलनिस्सारण.हरित इमारती.सेंद्रिय शेती व जंगल संवर्धन.जैवविविधतेचे रक्षण.प्रदूषण कमी करणारे प्रकल्प.विशेष म्हणजे, बँकांना अशा निधीच्या वापराचा वार्षिक अहवाल देणे व ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे निधीचा गैरवापर होणार नाही, याची खात्री होते. या ठेवींवर बँक आपल्या नेहमीच्या दराने व्याज देत असते. त्यामुळे अशा ठेवींवर जास्त व्याज मिळत नाही. तसेच, या ठेवींनाही पाच लाख रुपयांपर्यंतचे ‘डीआयसीजीसी’चे संरक्षण असते. ठेवीचा कालावधी एक वर्षापासून ते दहा वर्षांपर्यंत असू शकतो. काही बँकांमध्ये ५००, ९९९, ११११, २२२२, ३३३३ दिवस अशा मुदतींचे पर्यायही उपलब्ध असू शकतात. हे पर्याय बँकेनुसार कमी-अधिक असू शकतात. सर्व व्यापारी बँका, लघुवित्त बँका; तसेच एनबीएफसी आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्या अशा ठेवी स्वीकारू शकतात. रिजनल रुरल बँका, लोकल एरिया बँका व पेमेंट बँका ग्रीन डिपॉझिट स्वीकारू शकत नाहीत. काही बँका तुमचे पैसे कोणत्या हरित प्रकल्पासाठी वापरले आहेत, याचे ग्रीन सर्टिफिकेटही देतात. ग्रीन डिपॉझिटमध्ये एकट्याच्या नावाने किंवा संयुक्त नावाने, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी, क्लब; तसेच ‘एनआरआय’च्या नावाने रक्कम गुंतविता येते..थोडक्यात, सुरक्षित गुंतवणूक करायची आहे आणि त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धनास हातभार लावायचा आहे, अशांसाठी ग्रीन डिपॉझिट हा एक उत्तम पर्याय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.