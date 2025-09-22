Sakal Money

GST 2.0 Implemented: आजपासून 'या' वस्तू होणार महाग; जाणून घ्या संपूर्ण यादी

GST 2.0 brings price hike on sin goods and luxury items in India: केंद्र सरकारने सिगारेट, गुटखा, तंबाखू यासह काही “सिन गुड्स” वर ४० टक्के GST लावला आहे. याशिवाय सोडा, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनयुक्त ड्रिंक्सवर ४०% GST असेल.
संतोष कानडे
BJP Government Decision: नवरात्रीच्या निमित्ताने देशभरात आनंदाचे वातावरण आहे. त्यातच आता आजपासून (सोमवार) नवीन गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) 2.0 लागू होत आहे. आता काही गरजेच्या वस्तूंवर टॅक्स कमी किंवा शून्य असेल, तर काही वस्तूंवर फक्त ५ टक्के GST लागेल. मात्र, GST 2.0 मुळे काही वस्तू महाग होणार आहेत, ज्याच्या किंमती पाहून सामान्य माणसाला धक्का बसेल.

