GST 2.0 Implemented: आजपासून 'या' वस्तू होणार महाग; जाणून घ्या संपूर्ण यादी

BJP Government Decision: नवरात्रीच्या निमित्ताने देशभरात आनंदाचे वातावरण आहे. त्यातच आता आजपासून (सोमवार) नवीन गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) 2.0 लागू होत आहे. आता काही गरजेच्या वस्तूंवर टॅक्स कमी किंवा शून्य असेल, तर काही वस्तूंवर फक्त ५ टक्के GST लागेल. मात्र, GST 2.0 मुळे काही वस्तू महाग होणार आहेत, ज्याच्या किंमती पाहून सामान्य माणसाला धक्का बसेल..महाग होणाऱ्या वस्तू आणि टॅक्स वाढकेंद्र सरकारने सिगरेट, गुटखा, तंबाखू यासह काही "सिन गुड्स" वर ४० टक्के GST लावला आहे. याशिवाय सोडा, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनयुक्त ड्रिंक्सवर ४०% GST असेल. लक्झरी कार, मोठ्या बाइक्सवर (३५० सीसी पेक्षा जास्त) ४०% GST असेल. तर खाजगी विमान, स्पोर्ट्स बोट, महागड्या घड्याळे, आर्ट ज्वेलरी, कोक, लिग्नाईटवर जास्त GST असेल. त्यामुळे या सर्व गोष्टी आता महाग झाल्या आहेत..सिन गुड्सवर आधी किती टॅक्स होता?GST काउन्सिलने टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता फक्त दोन मुख्य स्लॅब आहेत५%१८%तसेच, ४०% स्लॅब जास्त टॅक्ससाठी लागू आहे. सिन गुड्सवर आधी २८% GST होता, पण आता तो वाढून ४०% झाला आहे.महाग होणारी वाहनंपेट्रोल कार (१२०० सीसी पेक्षा जास्त)डिझेल कार (१५०० सीसी पेक्षा जास्त)बाईक (३५० सीसी पेक्षा जास्त)महाग होणारे तंबाखू उत्पादनगुटखाचावणारा तंबाखूसिगरेटछोटे-बड़े सिगार.महाग होणारी ड्रिंक्सकार्बोनेटेड ड्रिंक्सशुगर अॅडेड कोल्ड ड्रिंक्सकॅफिनयुक्त ड्रिंक्सकाही वस्तू स्वस्तGST 2.0 मुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. २२ सप्टेंबर पासून खालील वस्तू स्वस्त होणार आहेत. साबणशॅम्पूबेबी डायपरमंजनरेजरआफ्टर-शेव लोशन.