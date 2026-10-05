करकायदा : ‘आयटीसी’बाबत सुधारणा...

ॲड. विनायक आगाशे, ज्येष्ठ करसल्लागारसध्याच्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कायद्यात कलम १६(२)(सी) मध्ये अशी तरतूद आहे, की पुरवठादाराने गोळा केलेला कर सरकारकडे भरला नसल्यास खरेदीदाराने दिलेल्या कराचा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) मिळत नाही. या जाचक तरतुदीमुळे करदात्यांमध्ये नाराजी होती. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या घटनेची नोंद घेतली होती. .अलीकडील काही काळात दिलेल्या विविध न्यायालयीन निर्णयातून हेच सूचित करण्यात आले, की प्रामाणिक व्यापाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, अशी सुधारणा जीएसटी कायद्यात असावी. यात सर्वोच्च न्यायालयातील ‘भंडारी स्क्रॅप ट्रेडर्स’ या प्रकरणातील निर्णय, मुंबई उच्च न्यायालयाचा ‘अस्लम चेकर्स’ प्रकरणातील निर्णय किंवा अलाहाबाद न्यायालयाचा ‘सिंगल आयर्न ट्रेडर्स’ या प्रकरणातील निर्णय, गुजरात उच्च न्यायालयाचा ‘मारुती एंटरप्रायझेस’ प्रकरणातील अशा अनेक निर्णयांचा समावेश आहे..या पार्श्वभूमीवर, सात ऑक्टोबरला दिल्ली येथे होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सध्याच्या तरतुदींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा क्रांतिकारक प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. त्यामुळे जीएसटी क्षेत्रात प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. करदात्यांच्या दृष्टीने ही अत्यंत सुखद बातमी आहे. प्रस्तावित बदल अस्तित्वात आल्यावर सध्या प्रलंबित असलेली अनेक प्रकरणे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.