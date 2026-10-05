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करकायदा : ‘आयटीसी’बाबत सुधारणा...

पुरवठादाराने कर न भरल्यास खरेदीदाराच्या ‘आयटीसी’वर येणाऱ्या गदाबाबत करदात्यांमध्ये उत्सुकता.
Curiosity among taxpayers regarding restrictions on buyer's 'ITC' if supplier fails to pay tax

Curiosity among taxpayers regarding restrictions on buyer's 'ITC' if supplier fails to pay tax

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ॲड. विनायक आगाशे, ज्येष्ठ करसल्लागार

सध्याच्या वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कायद्यात कलम १६(२)(सी) मध्ये अशी तरतूद आहे, की पुरवठादाराने गोळा केलेला कर सरकारकडे भरला नसल्यास खरेदीदाराने दिलेल्या कराचा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) मिळत नाही. या जाचक तरतुदीमुळे करदात्यांमध्ये नाराजी होती. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या घटनेची नोंद घेतली होती.

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