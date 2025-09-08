‘जीएसटी-२’ जय हो!

अॅड. गोविंद पटवर्धन - ज्येष्ठ करसल्लागारपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’ रचनेतील बदलाची सुवार्ता दिली. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रॅम्प यांच्या आयातशुल्कवाढीने ‘जीएसटी-२’ चर्चेला म्हणावे तसे स्थान मिळाले नव्हते. मात्र, तीन सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेने कररचनेत काही महत्त्वाचे बदल केले असून, त्याचे परिणाम काय होतील, हा चर्चेचा विषय आहे. आता जीएसटीचे दोनच टप्पे ठेवले आहेत, त्यामुळे वादाचे विषय कमी होतील, त्यामुळे ते स्वागतार्ह आहे. .आता अनेक वस्तूंवरील कराचे दर २२ सप्टेंबरपासून कमी होतील. नागरिक आणि अर्थतज्ज्ञ यांना त्यात रस आहे. मात्र, व्यापारी व करसल्लागारांच्या दृष्टीने कायद्याची पूर्तता सुलभ झाली का? हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्याबाबत जीएसटी परिषदेने सूचना दिल्या असून, त्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील. केंद्र व सर्व राज्ये यांनी बदल मंजूर करावे लागतील. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. ती अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी जीएसटी परिषद अनेक सूचनाही करेल. त्याचे पालन झाले, तरच अपेक्षित सुलभता येईल..जीएसटी परिषदेच्या सूचनाइनव्हर्टेड रेट स्ट्रक्चरज्या पुरवठ्याचा कर दर त्याचा कच्चा माल व सेवा यांच्या कर दरापेक्षा कमी असतो, त्याला इनव्हर्टेड रेट स्ट्रक्चर म्हणतात. व्यापाऱ्यांना साचलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा मिळतो. अर्थातच, परतावा देताना अनेक कायद्यातील अटी-शर्तीची पूर्तता सोडून इतर अनेक अडचणी येतात. त्यावर उपाय म्हणून जीएसटी परिषदेच्या सूचनेनुसार बहुतेक ठिकाणी कच्च्या मालाचे कर दर आणि उत्पादित वस्तूंच्या पुरवठ्याचा दर एका पातळीवर आणण्यात आले आहेत. त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट साचून राहण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तरीही अजून काही वस्तू आणि सेवांबाबत इनव्हर्टेड रेट स्ट्रक्चरमुळे परतावा मागावा लागेल. कायद्यात बदल होण्याची वाट न बघता त्यांना ९० टक्के परतावा लगेच द्यावा, अशी सूचना केली आहे. भांडवल लवकर मोकळे झाले, तर ते व्यापारवृद्धीला पोषक होईल..मध्यस्थाने दिलेल्या सेवाआंतरदेशीय व्यापारात मध्यस्थांचे विशेष महत्त्व आहे. त्याने दिलेल्या सेवा निर्यात स्वरूपाच्या असतात. मात्र, पुरवठा भारतात होतो असा नियम केला असल्याने मध्यस्थाला ‘जीएसटी’ भरावा लागतो. मध्यस्थ कोणाला म्हणायचे याबाबत वाद आहेत. उलट-सुलट न्यायालयीन निर्णय आहेत. जीएसटी परिषदेने सूचित केले आहे, की पुरवठा ठिकाण भारतात होईल, अशा निकषांतून ‘मध्यस्थ’ हा शब्द वगळवा. जीएसटी आल्यापासून ही मागणी केली जात होती. ही सूचना स्वागतार्ह आहे.नोंदणी दाखलानोंदणी दाखला घेताना कागदपत्रांची पूर्तता करणे फार किचकट झाले आहे. त्याचा फटका छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना जास्त बसतो. ज्याची मासिक करदेयता २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना तीन दिवसांत सिस्टीम जनरेटेड नोंदणी दाखला द्यावा, असे सूचित केले आहे.डिस्काउंटव्यापारवृद्धीसाठी बहुतेक व्यापारी डिस्काउंट योजना जाहीर करतात. विक्री करताना डिस्काउंट माहीत असेल, तर आणि विक्रीपश्चात डिस्काउंट असा भेद कायद्याने केला आहे. ते एक दुखणे झाले आहे आणि तो एक मोठा वादाचा विषय झाला आहे. त्यासाठी ‘जीएसटी’ परिषदेने क्रेडिट नोट देणे आणि त्याचा स्वीकार करणे अशी प्रणाली सूचित केली आहे. हा एक मोठा दिलासा आहे..सुलभतेसाठी अपेक्षित बदलअ) वैध इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेण्याबाबतची अवास्तव बंधने दूर करावीत.ब) नोंदणीसाठी करपात्र पुरवठा कमीत कमी पाच लाख असावा, अशी तरतूद केल्यास केवळ एखादाच व्यवहार करपात्र आहे म्हणून बाकी सर्व करमाफ पुरवठा असूनही नोंदणी व विवरणपत्र भरावे लागते, तो त्रास कमी होईल.क) करविवरणपत्र व्यापाऱ्यांसाठी सुलभ करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.