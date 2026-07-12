Sakal Money

जीएसटीच्या नियमांमध्ये होणार मोठा बदल, आता विक्रेत्याच्या चुकीची शिक्षा खरेदीदाराला नाही, विधी समितीने 'त्या' प्रस्तावाला दिली मंजुरी

GST Rule Change : आता एखाद्या विक्रेत्याने ग्राहकाकडून कर वसूल करूनही तो सरकारकडे जमा केला नाही, तरी खरेदीदाराचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) रोखले जाणार नाही.
GST Rule Change :

GST Rule Change :

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये लवकरच एक मोठा बदल होऊ शकतो. आता एखाद्या विक्रेत्याने ग्राहकाकडून कर वसूल करूनही तो सरकारकडे जमा केला नाही, तरी खरेदीदाराचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) रोखले जाणार नाही. जीएसटी परिषदेच्या विधी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

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GST Council Decisions