जीएसटीच्या नियमांमध्ये होणार मोठा बदल, आता विक्रेत्याच्या चुकीची शिक्षा खरेदीदाराला नाही, विधी समितीने 'त्या' प्रस्तावाला दिली मंजुरी

नागपूर : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये लवकरच एक मोठा बदल होऊ शकतो. आता एखाद्या विक्रेत्याने ग्राहकाकडून कर वसूल करूनही तो सरकारकडे जमा केला नाही, तरी खरेदीदाराचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) रोखले जाणार नाही. जीएसटी परिषदेच्या विधी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे..सध्याच्या व्यवस्थेत खरेदीदार विक्रेत्याला बिलासह कराची पूर्ण रक्कम प्रामाणिकपणे देतो. मात्र, विक्रेत्याने ती रक्कम सरकारकडे जमा न केल्यास जीएसटी प्रणाली खरेदीदाराला त्याचे वैध इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्यास नकार देते. यामुळे प्रामाणिक खरेदीदाराचे कार्यरत भांडवल अडकून पडते. आता या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत नवीन नियम आणला जाणार आहे. याअंतर्गत, व्यवहारामध्ये पुरवठादाराचा जीएसटीआर २ जारी झाल्यानंतर आणि खरेदी-विक्रीचा पुरावा म्हणून बँकेची अधिकृत कागदपत्रे सादर केल्यानंतर खरेदीदाराला त्याचा जीएसटी (आयटीसी) परतावा सहज मिळू शकेल..Maharashtra Farmers News: कांदा आणि ऊस उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! लवकरच फायदा मिळणार; मागण्यांना यश.विधी समितीची मंजुरीया प्रस्तावाला सर्वप्रथम फिटमेंट समितीने आणि त्यानंतर नुकतीच विधी समितीने मंजुरी दिली आहे. येत्या काही आठवड्यांत होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या मुख्य बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकाकडून वसूल केलेला कर पुरवठादार सरकारकडे जमा करतो की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याचा कोणताही व्यावहारिक मार्ग खरेदीदाराकडे नसतो. त्यामुळे हा प्रलंबित वादग्रस्त मुद्दा सुटल्यास देशभरातील प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल..Mumbai Traffic: मुंबईकरांसाठी मोठा बदल! BKC मध्ये कार आणि बाईकला दर शुक्रवारी प्रवेशबंदी; कठोर नियमाचं कारण काय?.विक्रीकर आणि व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) च्या काळापासून आमची ही प्रलंबित मागणी होती की, एका करदात्याच्या चुकीची शिक्षा दुसऱ्या करदात्याला मिळू नये. या संदर्भात अनेकदा न्यायालयांनीही निष्पाप करदात्यांच्या बाजूने निर्णय दिले होते. अखेर सरकारने या 'काळ्या कायद्याचा' अंत करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले असून, यामुळे पंतप्रधानांचे ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’चे स्वप्न साकार होईल, अशी प्रतिक्रिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.