गुजरात पिपावाव पोर्ट: (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. १६२)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकमेयार्स्क या डॅनिश शिपिंग कंपनीची उपकंपनी असलेल्या एपीएम पोर्ट कंपनीच्या मालकीची ही कंपनी गुजरातमधील पिपावाव बंदराच्या कार्यचालन व्यवसायात आहे. हेग, नेदरलँड्स येथे मुख्यालय असलेली एपीएम पोर्ट कंपनी ३८ देशांमध्ये बंदरे आणि टर्मिनल्स चालवते, त्यामुळे गुजरात पिपावाव पोर्ट या कंपनीला अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि इतर देशांमधील सहकार्याचा लाभ मिळतो. या बंदरातून कंटेनर, ड्राय बल्क, द्राव्य आणि रोरो (रोल ऑन रोल आउट– मोटारगाड्या) अशा सर्व तऱ्हेच्या मालाची उलाढाल केली जाते. सध्याची अस्थिर भूराजकीय परिस्थिती आणि सागरी मार्गांतील अडथळ्यांमुळे कंटेनर आणि ड्राय बल्क उलाढालीत घट झाली. मात्र, लिक्विड आणि रोरो मालाच्या उलाढालीत वाढ दिसून आली. भविष्यात एलपीजी आयात वाढ अपेक्षित आहे; पण कंटेनर व ड्राय बल्क उलाढाल सुधारण्याची कमी शक्यता आहे. कंपनीला येत्या वर्षात लिक्विड आणि रोरो मालाच्या उलाढालीत अनुक्रमे २० टक्के आणि २५ टक्के वाढ व कार्यचालन मार्जिनमध्येही सध्याच्या ५८ टक्क्यांवरून ६०-६१ टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. .अतिरिक्त व्यवसायाची पूर्तता करण्यासाठी कंपनी ७०० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करून एका धक्क्याची उभारणी करत आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असून त्यामुळे द्रवपदार्थ आयातीची क्षमता २० लाख टनांवरून ५२ लाख टनांपर्यंत वाढेल. कंटेनर सुविधांमधील सुधारणा आणि क्षमतावाढीसाठी कंपनी गुजरात सागरी मंडळाबरोबरच्या सप्टेंबर २०२८ पर्यंत वैध असलेल्या हक्ककराराच्या नूतनीकरणाच्या अनुषंगाने निर्णय घेईल..आर्थिक आकडेवारी : कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये १० टक्के आणि २६ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २३.३ आणि १७.१ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीच्या कार्यचालन मार्जिन ५८ टक्क्यांच्या जवळपास स्थिर आहेत. २०२५ मध्ये कंपनीने ९८८ कोटींची विक्री केली आणि ३९७ कोटी रुपये निव्वळ नफा दाखवला. कंपनीचे खेळत्या भांडवलाचे नियोजन आणि रोख आवक अतिउत्तम आहे. कंपनीचा ताळेबंद २९३५ कोटींचा असून, त्यात १३२९ कोटींची स्थिर संपत्ती आहे, तर १४०७ कोटी रुपयांची रोकड आणि गुंतवणूक आहे. ताळेबंद अतिशय मजबूत आहे. कंपनी कर्जमुक्त आहे. कंपनी भरघोस लाभांश देते आणि सध्याचे लाभांश प्रमाण ५.१ टक्के आहे..मूल्यांकन : ७८२४ कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या कंपनीचा शेअर सध्या २० या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे जे जवळजवळ १९.६ या पाच वर्षांच्या सरासरीएवढेच आहे. पीईजी ०.७८ आणि इव्हीइबिटा गुणोत्तर १०.१ म्हणजे आकर्षक आहेत. विक्री पुस्तकी मूल्य गुणोत्तर ३.३७ म्हणजे चांगले आहे. पिट्रोस्की स्कोअर नऊ म्हणजे अतिउत्तम आहे. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन वाजवी आहे..निष्कर्ष : कंपनीचे व्यवसाय आणि परताव्याचे आकडे चांगले आहेत. व्यवसाय व नफावाढ उत्तम आहे. कंपनी उत्पादनवाढीसाठी गुंतवणूक करत आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. मात्र, कंपनीचा गुजरात सागरी मंडळाबरोबरच्या हक्ककराराचे सप्टेंबर २०२८ च्या पुढे नूतनीकरण होणे, ही एक जोखीम आहे.(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.