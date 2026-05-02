Hapus Mango Price: हापूस आंबा झाला स्वस्त! 1 डझन पेटीचा भाव तब्बल 800 रुपयांनी घसरला; जाणून घ्या नवीन दर

Mango Price: अक्षय तृतीया झाल्यापासून आंब्याला बाजारात मोठी मागणी दिसून येत आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटाला हापूस आंब्याच्या दरांनी मोठी भरारी घेतली होती. मात्र मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यातचं दर चांगले घसरले आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बाजारात हापूस आणि पायरी आंबा यांची झालेली मोठी प्रमाणात आवक. .भाव किती?सध्या बाजारात हापूस आंबा 500 ते 800 रुपये प्रति डझन इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे मागच्याच आठवड्यात आंब्याचा भाव प्रति डझन सुमरे 1,500 रुपये होता.रत्नागिरीत बाजारारात थेट बागेतून मिळणारा आंबा सध्या 500 ते 800 रुपये प्रति डझन दराने मिळत आहे. मुंबईमध्ये हापूस आंब्याचा भाव 800 ते 1200 रुपये डझन आहेपुण्याच्या बाजारात हापूसचा दर 800 ते 1,000 रुपये प्रति डझन इतका झाला आहे. सातारा आणि कोल्हापुरात देखील जवळपास 800-1000 रुपयांचा भाव आहे. विदर्भात हापूस आंब्याचा भाव 900-1300 रुपये प्रति डझन इतका आहे..यावर्षी हवामान बदलांचा मोठा परिणाम आंबा उत्पादनावर झालेला दिसून आला. सुरुवातीला ढगाळ वातावरण, नंतर अवकाळी पाऊस आणि एप्रिल-मे महिन्यात वाढलेला उष्णतेचा तडाखा यामुळे काही ठिकाणी उत्पादन घातले तर काही ठिकाणी वाढले.गुढीपाडवा, अक्षय तृतीया सणांचा कालावधी संपल्यानंतर बाजारातील मागणी कमी झाली. तसेच देशासह राज्यात वाढलेल्या तापमानामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील आंबा लवकर परिपक्व होऊ लागला. वाढत्या उष्म्यामुळे आंबा भाजू नये म्हणून शेतकरी बाजारात आंबा पाठवत आहेत..तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, यंदा वाढलेल्या उष्णतेमुळे आंबा नेहमीपेक्षा लवकर पिकला आणि मोठ्या प्रमाणात बाजारात दाखल झाला. त्यामुळे बाजारात पुरवठा वाढल्याने हापूसच्या दरात घसरण झाली आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या मते पुढील काही दिवसांत बाजारातील आवक नियंत्रित झाली तर किंमती पुन्हा वाढू शकतात. मात्र सध्या कमी दरामुळे ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, सर्वसामान्यांनाही कोकणातील प्रसिद्ध हापूस आंबा खरेदी करण्याची संधी मिळत आहे.