Hapus Mango Price Drop: आंबा प्रेमींसाठी खुशखबर! हापूसच्या भावात मोठी घसरण; जाणून घ्या नवे दर

Hapus Rate Pune-Mumbai Today: कोकणातील प्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या दरात आता मोठी घसरण झाली असून पुणे आणि मुंबई बाजारात ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आंबा हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात आंब्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने बाजारातील भाव कमी झाले आहेत..किती आहे भावबाजारातील माहितीनुसार, पुण्याच्या गुलटेकडी परिसरातील श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्डमध्ये सध्या कोकणातून दररोज सुमारे 8 हजार ते 10 हजार पेट्या हापूस आंब्याची आवक होत आहे. त्यामुळे बाजारात एकदम पुरवठा वाढल्यामुळे आंब्याचे दर घसरले असून ग्राहकांना आता तुलनेने स्वस्त दरात हापूस मिळत आहे.सध्या घाऊक बाजारात हापूस आंब्याचे दर दर्जानुसार प्रति डझन 400 ते 600 रुपयांदरम्यान आहेत. तर किरकोळ बाजारात हेच आंबे 500 ते 700 रुपये डझन दराने विकले जात आहेत..Petrol-Diesel Rate: मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर किती?.25000 हजारांवरून 500 रुपयेआता भाव स्वस्त झाले असले तरी यावर्षी सीझनच्या सुरुवातीला मात्र परिस्थिती वेगळी होती. कोकणात बदलत्या हवामानामुळे यंदा आंब्याचे उत्पादन घटले होते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात हापूसचे दर तब्बल 2,000 ते 2,500 रुपये प्रति डझनपर्यंत पोहोचले होते. अक्षय तृतीयेच्या काळात मागणी वाढल्याने आणि आवक कमी असल्याने भाव 1,800 ते 2,000 रुपयांपर्यंत होते. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी हापूस खूपच महाग होता..यंदाचा आंबा सीझन 25 मेपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कोकणातील वाढत्या तापमानामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंबा बाजारात पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बाजारातील आवक वाढली असून हापूस आंब्याच्या दरात लक्षणीय घसरण झाली आहे..Gold Crisis Explainer: मोदींच्या ‘सोनं खरेदी टाळा’ आवाहनामागे मोठं संकट? तेल, सोनं, डॉलर आणि रुपयामागचं आर्थिक गणित समोर.निर्यातीचा शेतकऱ्यांना फटकायावर्षी पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे हापूस निर्यातीवरही परिणाम झाला. निर्यात मंदावल्याने मोठ्या प्रमाणात आंबा देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध झाला आणि त्याचा थेट परिणाम दरांवर झाला. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, साधारणपणे 10 ते 15 मेनंतर हापूसची आवक कमी होऊ लागते. मात्र यंदा सीझनच्या शेवटच्या टप्प्यातही पुरवठा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे पण असे असतानाही ग्राहकांकडून अपेक्षित प्रमाणात मागणी दिसून येत नसल्याचे दिसते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.