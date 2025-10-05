प्राप्तिकर परतावा मिळाला नाही?

-अॅड.सुकृत देव, करसल्लागारज्या प्राप्तिकरदात्यांना लेखापरिक्षणाची गरज नाही त्यांच्यासाठी, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (आकारणी वर्ष २०२५-२६) साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत वाढवून १५ किंवा १६ सप्टेंबर २०२५ करण्यात आली होती. करविभागाच्या माहितीनुसार, मुदतीअखेर सात कोटी ६५ लाखांहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल झाली आहेत. त्याचबरोबर अनेक करदात्यांना अवघ्या चार तासात परतावा मिळाला आहे, तर काहींना एका दिवसात परतावा मिळाला आहे. पूर्वी परतावा मिळण्यास तीन ते सहा महिने लागत. .मात्र, आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने करविभागाचे काम अतिशय जलद झाले आहे. प्राप्तिकर विभाग सर्व अद्ययावत तंत्रज्ञान/यंत्रणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरत आहे. त्यांचे ई-सेवा पोर्टल उत्तम प्रकारे काम करत असल्याने, विवरणपत्र दाखल करणे, परतावा (रिफंड), नोटिसा, ई-कार्यवाही आदी सर्व गोष्टी जलद झाल्या आहेत. प्राप्तिकरदात्यांना सर्व माहिती ई-मेलवर आणि मोबाईलवर मेसेजद्वारे पाठवली जाते. त्यामुळे प्राप्तिकरदात्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी व मोबाईल नंबर, प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलवर अद्ययावत ठेवणे खूप आवश्यक आहे. काही करदात्यांना परतावा मिळालेला नसल्यास, त्यांनी काय करावे? याबाबत माहिती जाणून घेऊ या..विलंब झाल्यास पुढील प्रक्रियाप्राप्तिकर परताव्याला विलंब झालेला असल्यास, त्याचे नेमके कारण काय आहे, हे तपासावे. परतावा आलाच नाही, तर करदात्याने त्यांच्या पॅन क्रमांकावरून प्राप्तिकर विभागाच्या प्रभाग केंद्रावर जाऊन प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांशी बोलून शहानिशा करणे गरजेचे आहे.विलंबाची कारणे आणि उपाययोजनासूचनापत्रक तपासणे आवश्यक : प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले असल्यास, विशेषत: शेवटच्या दिवशी (१५ किंवा १६ सप्टेंबर २०२५) दाखल केले असल्यास, प्राप्तिकर विभागाकडून कलम १४३(१) नुसार सूचनापत्रक (इंटिमेशन) आले आहे की नाही, हे तपासावे. या सूचना पत्रकात परतावा दावा नमूद असेल आणि तो स्वीकृत झाला असेल, तर परतावा लवकर जमा होऊ शकतो..परतावा रक्कम : परताव्याची रक्कम लहान असल्यास, तो लवकर मिळण्याची शक्यता असते. मात्र, रक्कम मोठी असेल (उदा. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त), तर प्राप्तिकर विभागाकडून अतिरिक्त तपासणी केली जाऊ शकते, ज्यामुळे परतावा मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता असते.बँक खाते तपासणे व ‘व्हॅलिडेट’ करणे : परताव्याचा दावा असल्यास, प्राप्तिकरदात्यांनी त्यांचे बँक खाते (खाते क्रमांक आणि इतर माहिती) तपासणे आणि ‘व्हॅलिडेट’ (Validate) करणे खूप महत्त्वाचे आहे. खाते ‘व्हॅलिडेट’ केलेले नसल्यास परतावा मिळणार नाही. परतावा परत गेला असेल, तर खाते ‘रि-व्हॅलिडेट’ (Re-Validate) करून परतावा पुन्हा (रि-जनरेट) जारी करण्याची विनंती करावी लागते..उत्पन्नाचे अनेक स्रोत व मोठे व्यवहार : प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये एका उत्पन्नाशिवाय अनेक उत्पन्नाचे स्रोत आणि खूप जास्त व्यवहार असल्यास, परतावा मिळण्यास वेळ लागू शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर विभागाकडून अतिरिक्त तपासणी होऊ शकते.भांडवली नफा व्यवहार : विवरणपत्रामध्ये शेअर, म्युच्युअल फंड, सोने, रोखे किंवा प्रॉपर्टी व्यवहार आदींमुळे दीर्घकालीन किंवा अल्पकालीन भांडवली नफा दर्शविला असेल, तर परतावा मिळण्यास नक्कीच वेळ लागेल. प्राप्तिकर विभाग सर्व व्यवहारांची तपासणी केल्याशिवाय परतावा देत नाही..प्रॉपर्टी विक्रीवर ‘टीडीएस’ दावा : प्रॉपर्टी विक्री व्यवहारावरील ‘टीडीएस’साठी परताव्याचा दावा केलेला असल्यास, प्राप्तिकर विभाग फॉर्म २६एएस, वार्षिक माहितीपत्रक (एआयएस) आणि ‘टीआयएस’शी पडताळून शहानिशा केल्याशिवाय परतावा देणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.