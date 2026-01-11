HBL Power Systems Share Analysis : एचबीएल पॉवर सिस्टिम्स; उच्च अभियांत्रिकी आणि गुणवत्तेच्या उत्पादनांमुळे शेअर बाजारात वाढ

भूषण ओक - शेअर बाजार विश्लेषकहैदराबाद येथे मुख्यालय असलेल्या आणि १९८६ मध्ये स्थापन झालेल्या एचबीएल इंजिनिअरिंग कंपनीचा मुख्य व्यवसाय संरक्षण, रेल्वे आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी खास प्रकारच्या बॅटऱ्यांचे उत्पादन आणि विशेष प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचा विकास, उत्पादन आणि पुरवठा हा आहे. निवडक क्षेत्रांमध्ये खास प्रकारची उच्च अभियांत्रिकी आणि उच्च गुणवत्तेची, मोठ्या मार्जिन्स मिळवून देणारी उत्पादने पुरविण्यावर तिचा भर आहे. ज्या क्षेत्रात खास उत्पादनांची आयात होते, तेथे अशी उत्पादने ती स्वतः विकसित करते. या दृष्टीने ही कंपनी बाकी अभियांत्रिकी कंपन्यांपेक्षा वेगळी आहे. .औद्योगिक बॅटरी विभाग हा कंपनीच्या कामकाजाचा मोठा विभाग असून, एकूण उत्पन्नात याचा वाटा ७१ टक्के आहे. यामध्ये औद्योगिक, रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी लेड ॲसिड, निकेल-कॅडमियम आणि लिथियम-आयन बॅटरीचा समावेश आहे. औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचा २९ टक्के वाटा असून, यामध्ये रेल्वे सिग्नलिंग प्रणाली (कवच आणि ट्रेन मॅनेजमेंट प्रणाली), अवजड ट्रकसाठी इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह ट्रेन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजसारख्या संरक्षण क्षेत्रात लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांचा समावेश आहे. रेल्वेगाड्यांची टक्कर टाळणारी कवच प्रणाली याची ही एक प्रमुख उत्पादक कंपनी आहे. भारतीय रेल्वेजाळ्यामध्ये ही प्रणाली सर्वत्र लागू केली जात असल्याने वर्ष २०२८ पर्यंत ‘कवच’ची मागणी स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. स्वदेशीकरण व संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या गरजेमुळे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज ही मोठी संधी होऊ शकते. लिथियम-आयन बॅटरीसाठी कंपनी पाणबुड्या, वंदे भारत ट्रेनसारख्या ‘मेक इन इंडिया’ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. कंपनीने २०२४-२५ मध्ये ११८.६१ कोटी रुपये भांडवली खर्च केला असून, २०२५ मध्ये उच्च क्षमतेच्या लिथियम सेल्स निर्मितीसाठी १०० कोटी रुपयांची योजना राबविली आहे, ही गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०२६ अखेर २०० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.कंपनीचे २०२४-२५ मधील उत्पन्न २००० कोटी होते. व्यवस्थापनाच्या अपेक्षेनुसार २०२५-२६ मध्ये ते ३००० कोटी रुपये आणि वर्ष २०३० पर्यंत ४५०० कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. जुलै २०२५ पर्यंत ४४७९ कोटी रुपयांच्या ऑर्डर होत्या..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.आर्थिक आकडेवारीबाजारमूल्य २४,३२९ कोटी रुपये असलेल्या या कंपनीची विक्री व निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये १७ टक्के आणि ४८ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २७.३ व २०.६ म्हणजे उत्तम आहेत. कंपनीने २०२५ मध्ये १९६७ कोटींची विक्री केली, तर २७६ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचालन मार्जिन्स २०२५ पर्यंत २० टक्के होत्या; पण २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत त्या वाढल्या आहेत. कंपनीचे खेळत्या भांडवलाचे नियोजन आणि रोख आवक उत्तम आहे. कंपनीचा ताळेबंद २६७७ कोटी रुपयांचा असून, त्यात ५४१ कोटी रुपयांची रोकड आणि गुंतवणूक आहे. कंपनी कर्जमुक्त आहे.मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या ३६.८ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे ४६.३ या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. पीईजी ०.७७ आणि ईव्हीईबिटा गुणोत्तर २५.४ आहेत. नफावाढीचा विचार करता मूल्यांकन वाजवी आहे..निष्कर्षकंपनीचा व्यवसाय आणि नफावाढ उत्तम आहे. परदेशी वित्तसंस्थांनी या कंपनीत गेल्या दोन तिमाहींमध्ये जवळजवळ २.३ टक्के खरेदी केली आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी ही कंपनी उत्तम वाटते.(डिस्क्लेमरः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.