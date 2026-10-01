HDFC Bank: एचडीएफसी बँकेला मिळाले नवे प्रमुख! अनूप बागची सांभाळणार एमडी आणि सीईओ पदाची धुरा

RBI Approves New Chief: ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच बँकिंग क्षेत्रात एक मोठा बदल पाहायला मिळाला असून देशातील आघाडीच्या एचडीएफसी बँकेच्या व्यवस्थापनाची धुरा आता अनुप बागची यांच्या हाती सोपवण्यात आली आहे. एचडीएफसी बँकेने अनुप बागची यांची नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे..१ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या या निर्णयाला भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही अधिकृत मंजुरी दिली आहे. बागची यांची ही नियुक्ती आणि त्यांचे वेतन या दोन्हींना आरबीआयने हिरवा कंदील दाखवला आहे. अनुप बागची हे २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून आपल्या नव्या पदाचा अधिकृत कार्यभार स्वीकारतील..सध्या बँकेच्या एमडी आणि सीईओ पदाची जबाबदारी शशिधर जगदीशन सांभाळत असून त्यांचा कार्यकाळ २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपत आहे. जगदीशन यांनी आपला कार्यकाळ पुढे वाढवण्यासाठी कोणताही अर्ज केला नव्हता, ज्यामुळे बँकेने या सर्वोच्च पदासाठी अनुप बागची यांच्यासह बँकेचे डेप्युटी एमडी कैजाद भरूचा यांचे नाव मंजुरीसाठी आरबीआयकडे पाठवले होते; ज्यातून अखेर अनुप बागची यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले..कोण आहेत अनुप बागची?अनुप बागची यांना बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात ३० वर्षांहून अधिक काळाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. १९९२ पासून ते आयसीआयसीआय समूहाशी जोडलेले असून त्यांनी ट्रेझरी, रिटेल बँकिंग, होलसेल बँकिंग, इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग आणि डिजिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये कार्य केले आहे.यापूर्वी बागची यांनी आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे एमडी आणि सीईओ तसेच आयसीआयसीआय बँकेचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम पाहिले असून सध्या ते आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सच्या एमडी आणि सीईओ पदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत..२०१७ ते २०२३ या कालावधीत आयसीआयसीआय बँकेचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर असताना त्यांनी रिटेल, बिझनेस आणि ग्रामीण बँकिंगचा विस्तार करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या कार्यकाळात बँकेचा रिटेल व्यवसाय वाढवणे आणि नफा सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता; तसेच याच काळात आयसीआयसीआय बँकेचा रिटेल मॉर्गेज पोर्टफोलिओ तब्बल २ लाख कोटी रुपयांच्या पार पोहोचला होता. आता त्यांच्या याच दांडग्या अनुभवाचा फायदा एचडीएफसी बँकेच्या आगामी वाटचालीसाठी होणार आहे.