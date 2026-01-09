Bank Loan EMI: दिलासादायक बातमी! गृह आणि कार कर्जाच्या ईएमआयवर मोठी सवलत मिळणार; 'या' बँकेची मोठी घोषणा

देशातील सर्वात मोठी खाजगी कर्ज देणारी एचडीएफसी बँक, तिच्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट मध्ये कपात केली आहे. ज्यामुळे या योजनेअंतर्गत कर्जदारांना मोठा फायदा झाला आहे. बँकेने निवडक कर्ज कालावधींवर एमसीएलआर दर 5 बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) पर्यंत कमी केले आहेत. बेसिस पॉइंट म्हणजे टक्केवारीच्या शंभरावा भाग. एचडीएफसीचे सुधारित एमसीएलआर दर 7 जानेवारी 2026 पासून लागू झाले आहेत..या बदलानंतर, एचडीएफसी बँकेचे एमसीएलआर दर आता कर्ज कालावधीनुसार 8.25% ते 8.55% पर्यंत आहेत. रात्रीचा आणि एका महिन्याचा MCLR दर 5 बेसिस पॉइंटने कमी करून 8.30% वरून 8.25% करण्यात आला आहे. तर तीन महिन्यांचा MCLR दर 8.35% वरून 8.30% करण्यात आला आहे. सहा महिन्यांचा MCLR दर 8.40% वर अपरिवर्तित राहिला आहे. एक वर्षाचा MCLR दर देखील 8.45% वरून 8.40% करण्यात आला आहे. .Saving Scheme : सरकारी हमीची सुरक्षित गुंतवणूक योजना! मिळेल ८२,००० रुपये व्याज आणि १.५ लाखांची करसवलत .दोन वर्षांचा आणि तीन वर्षांचा MCLR दर अनुक्रमे 8.50% आणि 8.55% वर अपरिवर्तित राहिला आहे. निधी-आधारित कर्ज दर किंवा MCLR हा वित्तीय संस्थेने विशिष्ट कर्जावर आकारलेला किमान व्याजदर आहे. तो कर्जावरील व्याजदराची किमान मर्यादा निश्चित करतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने अन्यथा निर्दिष्ट केल्याशिवाय ही दर मर्यादा कर्जदारांना हस्तांतरणीय नाही. RBI ने २०१६ मध्ये MCLR (मध्यवर्ती दर) सुरू केला. .Gold Rate Today : काल सोनं स्वस्त झालं म्हणून खरेदीचा विचार करताय? तर थांबा! आजचा भाव पाहा मग ठरवा....HDFC बँकेचा सध्याचा बेस रेट ८.९०% आहे, जो १९ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू आहे. १९ सप्टेंबर २०२५ पासून, HDFC बँकेचा बेंचमार्क PLR (BPLR) वार्षिक १७.४०% पर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे. एचडीएफसी बँक ₹३ कोटींपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवींवर सामान्य नागरिकांसाठी २.७५% ते ६.४५% आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३.२५% ते ६.९५% व्याजदर देते. १८ महिने ते ३ वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या मुदत ठेवींसाठी सामान्य नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सर्वाधिक व्याजदर अनुक्रमे ६.४५% आणि ६.९५% आहेत. हे दर १७ डिसेंबर २०२५ पासून लागू होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.