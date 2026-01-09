Sakal Money

Bank Loan EMI: दिलासादायक बातमी! गृह आणि कार कर्जाच्या ईएमआयवर मोठी सवलत मिळणार; 'या' बँकेची मोठी घोषणा

HDFC Bank Loan EMI News: एचडीएफसी बँकेने निवडक कर्ज कालावधीसाठी एमसीएलआर दरांमध्ये ५ बेसिस पॉइंटपर्यंत कपात केली आहे. याचा कर्जदारांना मोठा फायदा होईल.
देशातील सर्वात मोठी खाजगी कर्ज देणारी एचडीएफसी बँक, तिच्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट मध्ये कपात केली आहे. ज्यामुळे या योजनेअंतर्गत कर्जदारांना मोठा फायदा झाला आहे. बँकेने निवडक कर्ज कालावधींवर एमसीएलआर दर 5 बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) पर्यंत कमी केले आहेत. बेसिस पॉइंट म्हणजे टक्केवारीच्या शंभरावा भाग. एचडीएफसीचे सुधारित एमसीएलआर दर 7 जानेवारी 2026 पासून लागू झाले आहेत.

