Data Leaked: HDFC बँकेत खळबळ! गोपनीय माहिती बाहेर कशी गेली?

Mumbai: आघाडीची बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बँकेची गोपनीय व्यावसायिक माहिती बाहेरील व्यक्तींना दिल्याचे अंतर्गत तपासात समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार बँकेच्या अंतर्गत तपासात यासंदर्भातील पुरावे आढळले आहेत. मात्र, संबंधित माहितीचा गैरवापर झाला आहे का, याची चौकशी सुरू असल्याचे म्हटले आहे..HDFC Bank CEO Salary: नव्या CEO ना मिळणार इतका पगार की RBI गव्हर्नरचं वेतनही वाटेल कमी! किती आहे संपूर्ण पॅकेज?.या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे बँकेतील महत्त्वाच्या व्यवसायांची आणि कामकाजाशी संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे. बँकेतील काही वरिष्ठांना गोपनीय माहिती बाहेर जात असल्याची शंका आल्यानंतर अंतर्गत तपास सुरू करण्यात आला. तपासात दोन्ही अधिकाऱ्यांची नावे समोर आल्यानंतर त्यांना निष्कर्षांची औपचारिक माहिती देण्यात आली. मात्र, त्यांच्यावर कोणती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..SBI Data Leak: SBI च्या हजारो ग्राहकांचा डेटा लीक? नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर उघड झाल्याचा संशय; बँकेने काय सांगितलं?.एचडीएफसी बँकेच्या प्रवक्त्यांनी अंतर्गत आढावा सुरू असल्याचे मान्य केले. संबंधित प्रकरणातील निष्कर्ष किंवा अधिकाऱ्यांची नावे याबाबत त्यांनी भाष्य केले नाही. सर्व संबंधित पुरावे गोळा करून त्यांचे मूल्यमापन केले जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर नियमांनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे बँकेने स्पष्ट केले. संभाव्य नियमभंगाच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात असल्याचेही बँकेने म्हटले आहे..बँकेतील हा तपास वरिष्ठ व्यवस्थापनातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनूप बागची २७ ऑक्टोबरपासून एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. ते यापूर्वी आयसीआयसीआय समूहात कार्यरत होते. विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन यांनी पुढील कार्यकाळासाठी इच्छुक नसल्याचे कळवले आहे. ते सहा वर्षांपासून या पदावर आहेत..बँकेचे उपव्यवस्थापकीय संचालक कैजाद भरुचा यांनी डिसेंबरअखेरीस पद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मार्चमध्ये तत्कालीन अंशकालीन अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांनी वैयक्तिक मूल्ये आणि बँकेतील काही कार्यपद्धतींमधील मतभेदांचा उल्लेख करून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर बँकेने नेमलेल्या स्वतंत्र कायदेशीर आढाव्यात त्यांच्या चिंता सिद्ध झाल्या नसल्याचे सांगण्यात आले होते..एचडीएफसी बँकेने १९९४ मध्ये कामकाज सुरू केले होते. मजबूत अंतर्गत नियंत्रण आणि सातत्यपूर्ण नफ्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या बँकेसमोर आता गोपनीय माहितीच्या कथित गळतीसह व्यवस्थापनातील बदलांचे आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.