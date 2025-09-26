Premium|Short term mutual funds : संभाव्य व्याजदरकपातीचा लाभार्थी फंड

HDFC Debt Fund Performance Review: Stable Returns Amid Rate Changesवसंत कुलकर्णीvasant@vasantkulkarni.comमहागाईत होणारी घट, चांगला पाऊस, कृषी उत्पादन चांगले होण्याची अपेक्षा, देशाची अर्थव्यवस्था बाह्य आव्हानांना तोंड देत करत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे आगामी पतधोरणात भारतीय रिझर्व्ह बँक रेपोदरात कपात करण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे आर्थिक क्षेत्रात म्युच्युअल फंडांनाही फायदा मिळेल. अशा संभाव्य दरकपातीचा लाभार्थी ठरणाऱ्या एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंडाविषयी माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे..गेल्या वर्षभरात पहिल्यांदाच भारताच्या ग्राहक किंमत आधारित महागाई निर्देशांकात (सीपीआय) मोठी घसरण झाली आहे. जुलै २०२५चा सध्याचा ग्राहक किंमत आधारित महागाई निर्देशांक रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षित पातळीपेक्षा खाली आहे. ग्राहक किंमत आधारित महागाई निर्देशांकात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे देशांतर्गत क्रयशक्तीला चालना मिळेल. परिणामी, मार्चपूर्वी रिझर्व्ह बँक या आर्थिक वर्षात पुन्हा एकदा रेपोदरात कपात करेल, असा अंदाज आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात एक टक्क्याची कपात केली आहे. ऑगस्टच्या पतधोरण आढावा बैठकीत, रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर ५.५ टक्क्यांवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवली. सध्याच्या जागतिक आणि देशांतर्गत अनिश्चिततेमुळे सावध भूमिका आवश्यक असल्याचे सांगून व्याजदर कमी करण्याचे टाळले. आता आगामी पतधोरणात व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा सकारात्मक फायदा म्युच्युअल फंडांना होईल. .Premium | Mutual Fund: म्युच्युअल फंडाची ताकद वाढली! गुंतवणूक करायचीय तर मग हीच ती वेळ!.एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंडया पार्श्वभूमीवर, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड पारंपारिक गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगला पर्याय बनू शकतो. हा फंड सक्रिय कालावधी व्यवस्थापित (अॅक्टिव्हली ड्युरेशन मॅनेज्ड) फंड आहे. ९०-९५ टक्के ‘ट्रिपल ए रेटेड’ आणि निवडक किंचित कमी-पत असलेल्या रोख्यांत गुंतवणूक करणारा फंड आहे. जून २०१० मध्ये स्थापनेपासून, या फंडाने वार्षिक ८.०५ टक्के परतावा दिला आहे. या फंडाचे ‘मॅकॉले ड्युरेशन’ एक ते तीन वर्षांच्या दरम्यान ठेवण्याचे धोरण व्याजदर आवर्तनात आणि कमी अधिक रोकडसुलभता असताना गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओला स्थैर्य देण्यात कमालीची यशस्वी झाली आहे. ‘मॅकॉले ड्यूरेशन’ रोख्यांच्या किमतीतील अस्थिरता मोजतो. ‘मॅकॉले ड्यूरेशन’चे एकक वर्ष आहे. ‘झिरो कूपन बाँड’ वगळता सक्रिय कालावधी उर्वरित कालावधीपेक्षा नेहमीच कमी असतो..फंडाची वाटचालगेल्या दोन आणि तीन वर्षे कालावधीतील परताव्याच्या क्रमवारीत एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड हा सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या फंडांपैकी एक आहे. या फंडाचे अनिल बांबोळी हे निधी व्यवस्थापक आहेत. त्यांच्या उत्तम कामगिरीसाठी मुख्यत्वे दोन घटक कारणीभूत ठरले. पहिला त्यांनी गुंतवणुकीसाठी टॉप-डाउन मॅक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोन स्वीकारला, बदलत्या व्याजदराशी घेण्यासाठी कॉर्पोरेट बाँड, केंद्र सरकारचे रोखे आणि मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंटसची उर्वरित मुदतीचे (अॅव्हरेज मॅच्युरिटी) सक्रिय व्यवस्थापन केले जाते. दुसरे म्हणजे, फंडाने व्याजदर (वायटीएम) कमी होत असताना (रोख्यांच्या किंमती वाढत असताना) गुंतवणूक असलेल्या रोख्यांची मुदत वाढवली, ‘एए’ पतमानांकन असणाऱ्या रोख्यांचे प्रमाण कमी केले. शॉर्ट टर्म फंडांना अधिक अनुकूल दोन ते पाच वर्षांच्या उर्वरित मुदतींच्या रोख्यांवर लक्ष केंद्रित करून वेळेवर रोख्यांची कमी मुदतीच्या रोख्यांची खरेदी केली. उल्लेखनीय म्हणजे, व्याजदर कमी होण्याच्या अपेक्षेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ‘अॅव्हरेज मॅच्युरिटी’ तीन ते पाच वर्षे दरम्यान राखणारे जे फंड होते त्यापैकी हा काही मोजक्या फंडांपैकी एक होता. त्या तुलनेत, फंड गटातील अन्य फंडांना ‘अॅव्हरेज मॅच्युरिटी’ वाढविण्यास उशिरा सुरुवात केली. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीत जिथे ‘वायटीएम’ कमी होत असताना आणि शॉर्ट टर्म रोखे फंड गुंतवणूकदरांसाठी आकर्षण बनले असताना फंडाने एप्रिल २०२५ पासून जुलै २०२५ पर्यंत त्याची ‘अॅव्हरेज मॅच्युरिटी’ सक्रियपणे कमी करून २.८ वर्षे केली. यावेळी शॉर्ट टर्म फंड गटाची ‘अॅव्हरेज मॅच्युरिटी’ ३.३ वर्षे होती..Premium|Mutual Fund Performance: आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लार्ज अँड मिड कॅप फंडाने सातत्यपूर्ण कामगिरी कशी साधली?.फंडाचा पोर्टफोलिओया फंडाची मालमत्ता ३१ जुलै २०२५ रोजी १८१४३.४६ कोटी रुपये होती. फंडाने गुंतवणूक केलेल्या रोख्यांचा दर्जा परताव्यात महत्त्वाचा असतो. ‘डबल ए’ पत असलेल्या रोख्यांतील गुंतवणुकीमुळे गुणवत्तेशी मोठी तडजोड न करता व्याजाचे उत्पन्न वाढते. उपलब्ध डेटा दर्शवितो, की सरकारी रोखे आणि ‘ट्रिपल-ए’ रेटेड रोख्यांचे प्रमाण ८७.६८ टक्के होते. पेपरवरील फंडाचा एक्स्पोजर सुमारे १३ टक्के होता, जो श्रेणी सरासरी सात टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. उल्लेखनीय गुंतवणुकीत एलआयसी एचएफएल, इंडियन रेल्वे फायनान्स, नाबार्ड, महिंद्रा रुरल हौसिंग फायनान्स (सर्व ट्रिपल ए), भारती टेलिकॉम (डबल ए मायनस), टीएमएफ होल्डिंग्ज (डबल ए प्लस) यांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, २०१९ च्या रोखे पत संकटादरम्यान दीवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनमध्ये (डीएचएफएल) किरकोळ गुंतवणूक वगळता एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड सर्वोच्च पतधारण करणारा फंड आहे. सध्याच्या गुंतवणुकीतील कॉर्पोरेट बाँड गुंतवणूक प्रामुख्याने बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि गृहवित्त पुरवठा कंपन्यांनी (एचएफसी) विक्री करून भांडवल उभारलेल्या दोन ते पाच वर्षांच्या रोख्यांमध्ये आहे..फंडाची कामगिरीफंडाची चलत सरासरी (रोलिंग रिटर्न) म्हणजे फंडाचा वार्षिक परतावे (रोलिंग रिटर्न पिरीयड) प्रत्येक दिवस/आठवडा/महिन्याला एका विशिष्ट कालावधीसाठी घेतले जातात आणि कालावधीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत घेतले जातात. एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंडाची एक ऑगस्ट २०१५ ते ३१ जुलै २०२५ या दहा वर्षांच्या कालावधीतील पाच वर्षांची चलतसरासरी तपासून त्याची तुलना बेंचमार्कशी (क्रिसिल शॉर्ट ड्युरेशन डेट टीआर) केली असता, फंडाच्या कामगिरीच्या दृष्टिकोनातून, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंडाने २०१५ पासून बहुतेक तिमाहीत ‘टॉप क्वारंटाइल’ स्थान मिळवले आहे. एक ऑगस्ट २०१५ ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत, त्याने सर्व रोलिंग कालावधींपैकी ८२ टक्के वेळा ७.२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर ६.६७ टक्के वेळा ७.७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक परतावा दिला आहे. ३१ जुलै २०२५ पर्यंत, फंडाच्या पोर्टफोलिओचा ‘वायटीएम’ ६.८८ टक्के आहे. फंड गटाची ‘वायटीएम’ सरासरी ६.७ टक्के आहे. फंडाच्या कामगिरीतील सातत्य हा महत्त्वाचा निकष आहे. हा फंड कामगिरीत सातत्य राखणारा असल्याने आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्ती करणारा आहे..(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 