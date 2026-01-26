mutual funds : स्मॉल-कॅप फंडात संधी कायम

निखिल गिरमे- ‘ॲम्फी’ नोंदणीकृत म्युच्युअल फंड वितरकगेल्या काही वर्षांत शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. डी-मॅट खात्यांची वाढती संख्या आणि म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणुकीचा ओघ यामुळे भारताच्या दीर्घकालीन विकासगाथेवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचे दिसते. विविध फंड विभागांमध्ये, उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या उदयोन्मुख कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा ओढा स्मॉल-कॅप फंडांकडे वाढला आहे. भारताच्या उदयोन्मुख उद्योगांची दीर्घकालीन वाटचाल आशादायक असली, तरी स्मॉल-कॅप विभागातील मूल्यांकन सध्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा वरच्या पातळीवर आहे. अर्थात, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात काही प्रमाणात नरमाई आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी निवडक संधी उपलब्ध होत आहेत. मात्र, अस्थिरता आणि जोखीम अधिक असल्याने थेट स्मॉल-कॅप शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणे अधिक शहाणपणाचे ठरते..सध्या कोणते धोरण योग्य?जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि नफ्याच्या असमान उत्पन्नवाढीच्या पार्श्वभूमीवर शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन आज अधिक गरजेचा आहे. अनुभवी व्यवस्थापन टीम असलेल्या आणि संशोधनावर आधारित फंड हाउसच्या माध्यमातून स्मॉल-कॅप फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार गुंतवणूकदार करू शकतात. भरीव कामगिरीची पार्श्वभूमी असलेले आणि बाजारातील अल्पकालीन हालचालींना न भुलता शाश्वत वाढीची क्षमता असलेल्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करणारे दीर्घकालीन धोरण अवलंबणारे फंड प्राधान्याने निवडायला हवेत..‘एसआयपी’पासून दूर राहू नका!इक्विटी आधारित कोणत्याही योजनेसाठी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’ हा योग्य मार्ग मानला जातो. स्मॉल-कॅप विभागातील अस्थिरतेमुळे येथे ‘एसआयपी’ला अधिक महत्त्व आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी स्मॉल-कॅपच्या वाढीच्या यशोगाथेत सहभागी होण्यासाठी ‘एसआयपी’ हा सर्वांत प्रभावी मार्ग ठरतो.स्मॉल-कॅप गुंतवणुकीत संयम व शिस्त यांना मोठे महत्त्व असते. गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय आणि वाजवी मूल्यांकनावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या फंडाचे धोरण दीर्घकालीन वाढीच्या संधी मिळविताना अस्थिरता नियंत्रित ठेवण्यास सक्षम ठरते..Premium|Indian stock market : सेन्सेक्सच्या चाळिशीत काय बदलले? भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा.एचडीएफसी स्मॉल-कॅप फंडाचा पर्यायगेल्या १८ वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास असलेला एचडीएफसी स्मॉल-कॅप फंड गुंतवणूकदारांसाठी एक व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देतो.• एचडीएफसी स्मॉल-कॅप फंडात स्थापनेपासून (तीन एप्रिल २००८) दरमहा १० हजार रुपयांची ‘एसआयपी’ केलेली असल्यास आतापर्यंत ही गुंतवणूक सुमारे १.२८ कोटी रुपयांवर पोचली असेल, तर ‘बेंचमार्क’मध्ये (बीएसई २५० स्मॉल-कॅप इंडेक्स टीआरआय) ती सुमारे ८९.१९ लाख रुपयांपर्यंत वाढली. (एकूण गुंतवणूक : रु. २१.३० लाख)- ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत.• स्थापनेच्या वेळी (तीन एप्रिल २००८) एक लाख रुपयांची एकरकमी गुंतवणूक केलेली असल्यास एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंडात ती आतापर्यंत सुमारे १३.८ लाख रुपयांंवर गेली असेल, तर ‘बेंचमार्क’मध्ये ती सुमारे ६.२० लाख रुपये झाली. (३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत.)(डिस्क्लेमरः म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते, त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.