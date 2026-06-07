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Health insurance: आरोग्य विमा आणि अपघात भरपाई

Importance of health insurance in medical emergencies: अपघातातील नुकसानभरपाईतून मेडिक्लेमची रक्कम वजा करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल पीडितांच्या हिताचे संरक्षण करणारा
Financial Protection Through Health Insurance and Accident Benefits

Financial Protection Through Health Insurance and Accident Benefits

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सकाळ डिजिटल टीम
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ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे अभ्यासक

एखाद्या व्यक्तीला अपघात झाल्यानंतर वैद्यकीय उपचार, त्यासाठीचा खर्च, विमा पॉलिसीतून खर्च मिळविण्यासाठी करावी लागणारी धडपड आणि अपघात भरपाई मिळण्यासाठी न्यायालयात माराव्या लागणाऱ्या चकरा अशा दिव्यातून जावे लागते. ज्यांच्यावर दुर्दैवाने अशी वेळ असेल, त्यांनाच यातील वेदना समजतील. अशाच एका प्रकरणात मोटार अपघात भरपाई न्यायाधिकरणाकडून (MACT) मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईतून आरोग्य विमा (Mediclaim) पॉलिसीमधून मिळालेली रक्कम वजा करता येईल का? असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला.

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