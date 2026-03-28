Premium|Health Insurance Myths : आरोग्य विम्याचे गैरसमज; आर्थिक सुरक्षिततेसाठी योग्य माहिती आवश्यक

अमिताभ जैन आरोग्य विमा हा आज केवळ एक पर्याय राहिलेला नसून, अनेक भारतीय कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय ठरला आहे. वैद्यकीय खर्च अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहेत. आरोग्य विम्याबाबत असलेल्या गैरसमजांमुळे लोक चुकीचे निर्णय घेतात आणि त्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य विम्याबाबतचे दहा सर्वसाधारण गैरसमज दूर करण्याचा हा प्रयत्न...आरोग्य विमा घेण्याबाबत जागरूकता वाढली असली तरी नेमका आपल्याला आवश्यक आरोग्य विमा कोणता आहे, तो कसा निवडावा, विमा कधी घ्यावा, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावतात. अनेकदा आरोग्य विम्याचे पैसे परत मिळत नसल्याने कशाला पैसे वाया घालवायचे या विचाराने अनेकजण त्यापासून दूर राहतात आणि मोठ्या वैद्यकीय खर्चाचे संकट ओढवले, की मोठा फटका बसतो. त्यामुळे आरोग्य विमा घेताना त्याबाबत स्पष्टता असणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्वसाधारणपणे आढळून येणारे दहा गैरसमज आणि वास्तव याची माहिती जाणून घेऊ या..पॉलिसी घेतल्यापासून त्वरित संरक्षणअनेकांना वाटते, की पॉलिसी खरेदी करताच सर्व उपचारांवर तत्काळ विमा संरक्षण मिळते. प्रत्यक्षात प्रत्येक आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये विशिष्ट आजार आणि उपचारांसाठी प्रतीक्षा कालावधी (वेटिंग पिरियड असतो. हर्निया, मोतिबिंदू यांसारख्या शस्त्रक्रिया किंवा मधुमेहाशी संबंधित गुंतागुंत यांसाठी ठराविक प्रतीक्षा कालावधी लागू असतो. हा नियम दावा नाकारण्यासाठी नसून, जोखीम संतुलित करण्यासाठी असतो. त्यामुळे पॉलिसी घेताना प्रतीक्षा कालावधीची स्पष्ट माहिती घेणे आवश्यक आहे.पूर्वीपासूनचे आजार असल्यास...आरोग्य विमा घेताना पूर्वीपासून असलेले आजार जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे. माहिती लपविल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो. परंतु, आजार जाहीर केल्याने प्रतीक्षा कालावधी रद्द होत नाही. जाहीर केलेल्या आजारांसाठी त्वरित विमा संरक्षण सुरू होत नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अशा आजारांसाठी साधारणपणे दोन ते चार वर्षांचा प्रतीक्षा कालावधी असतो. त्यामुळे पॉलिसी घेताना सर्व माहिती प्रामाणिकपणे देणे आणि विमा संरक्षण कधी सुरू होईल, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..कर्करोग, मधुमेहग्रस्तांना विमा नाहीधूम्रपान व मद्यपान करणारे किंवा कर्करोगमुक्त झालेले, उच्च रक्तदाब असलेले लोक; तसेच मधुमेही व्यक्तींना आरोग्य विमा मिळू शकत नाही, असा एक गैरसमज सर्रास दिसून येतो. मात्र, ही वस्तुस्थिती नाही. आरोग्यविषयक समस्या किंवा जीवनशैलीच्या सवयी असल्या तरी संपूर्ण माहिती दिल्यास विमा मिळू शकतो. माहिती लपविल्यास मात्र, दावा नाकारला जाण्याची शक्यता वाढते. उलटपक्षी, सर्व माहिती स्पष्ट दिल्यास पॉलिसी वैध राहते. प्रीमियम थोडा जास्त असू शकतो किंवा प्रतीक्षा कालावधी लागू होऊ शकतो; पण त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक जोखीम टळते.खोलीची भाडेमर्यादा महत्त्वाची नसतेहॉस्पिटलमधील खोलीची भाडेमर्यादा ही पॉलिसीतील अत्यंत महत्त्वाची अट आहे. हॉस्पिटलमधील खोलीच्या प्रकारानुसार डॉक्टरांची फी, नर्सिंग चार्जेस आणि इतर खर्च बदलतात. पॉलिसीत नमूद मर्यादेपेक्षा महागडी रूम निवडली, तर विमा कंपनी त्या प्रमाणानुसार कपात लागू करू शकते. त्यामुळे खोलीची योग्य निवड करणे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याची ठरते.सध्याची रक्कम उपचारांसाठी पुरेशीअनेकजण भूतकाळातील खर्चाच्या आधारे विम्याची रक्कम ठरवतात. परंतु, आज कर्करोग उपचार किंवा हृदय शस्त्रक्रिया यांसारख्या मोठ्या उपचारांचा खर्च सहजपणे २० ते ३० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. आरोग्य क्षेत्रातील महागाई वार्षिक १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढत असल्याने काळानुरुप त्यात वाढ होणे साहजिक आहे. पाच वर्षांपूर्वी पुरेसे वाटणारे विमा संरक्षण आज कमी पडू शकते, त्यामुळे दर काही वर्षांनी आपल्या विमा संरक्षणाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.कंपनीचा ग्रुप इन्शुरन्स पुरेसा आहेकंपनीकडून देण्यात येणारा आरोग्य विमा अत्यंत मोलाचा असतो आणि अनेकदा त्यात चांगले फायदेदेखील मिळतात. पण, हा विमा कायमस्वरूपी नसतो. कंपन्या दरवर्षी त्यांच्या विमा संरक्षणामध्ये बदल करू शकतात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एखादा कर्मचारी नोकरी सोडतो किंवा निवृत्त होतो, त्याच क्षणी ही पॉलिसी संपते. याच काळात व्यक्तींना नवा विमा खरेदी करताना संघर्ष करावा लागतो, कारण वय वाढलेले असते आणि आरोग्याबाबत जोखीमदेखील वाढलेली असते, त्यामुळे वैयक्तिक पॉलिसी घेणे गरजेचे असते. वैयक्तिक पॉलिसी घेतल्यास नोकरीतील बदलांचा परिणाम विमा संरक्षणावर होत नाही..स्वस्त प्रीमियम हा सर्वोत्तम निर्णयकमी किमतीला प्राधान्य देणे हा मानवी स्वभाव आहे. दोन पॉलिसी सारख्याच दिसतात, तेव्हा अनेक व्यक्ती स्वस्त पर्याय निवडतात. कमी प्रीमियम असलेल्या पॉलिसीमध्ये सह-पेमेंट, मर्यादित कव्हर, नेटवर्क हॉस्पिटलची मर्यादा किंवा इतर अटी असू शकतात. हॉस्पिटलमध्ये भरती झाल्यावर अशी स्वस्त पॉलिसी खूप महाग पडू शकते. त्यामुळे फक्त किंमत न पाहता विम्याची रक्कम, अटी आणि मर्यादा यांची तुलना करून निर्णय घेणे योग्य ठरते.दावा मंजूर झाल्यावर त्वरित पैसे मिळतातदावा मंजूर झाल्यानंतरदेखील विमा कंपन्यांना बिलांची आणि कागदपत्रांची अचूकता; तसेच पॉलिसीच्या अटींचे पालन तपासणे आवश्यक असते. हे ग्राहकांच्या संरक्षणासाठीदेखील असते, कारण यामुळे बिलांमधील चुका किंवा वाढीव शुल्क रोखण्यास मदत होते. कॅशलेस क्लेममध्ये रक्कम थेट हॉस्पिटलला दिली जाते. रिएम्बर्समेंट प्रकरणात कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे विलंब होऊ शकतो. डिजिटल प्रक्रियेमुळे आता दावा निराकरण होण्याचा कालावधी कमी झाला आहे; पण या प्रमाणित प्रक्रिया समजून घेतल्यास पॉलिसीधारकांना योग्य अपेक्षा ठेवण्यास मदत होते.निरोगी व्यक्तींना विम्याची गरज नसतेतरुण वयामध्ये उत्तम आरोग्य असल्याने आपल्याला भविष्यात काहीच होणार नाही, असे अनेकांना वाटते. परंतु, वैद्यकीय आपत्ती वय पाहून येत नाही. अपघात किंवा अचानक आजार कोणालाही होऊ शकतो. तरुण वयात विमा घेतल्यास प्रीमियम कमी असतो आणि प्रतीक्षा कालावधी लवकर पूर्ण होतो. त्यामुळे भविष्यातील जोखीम कमी होते.कागदपत्रे वाचण्याची गरज नाहीआरोग्य विमा घेताना विमा एजंट आणि सल्लागार महत्त्वाची भूमिका बजावतात; पण पॉलिसी समजून घेण्याची अंतिम जबाबदारी ग्राहकाची असते. आरोग्य विम्याची कागदपत्रे कदाचित लांबच लांब आणि तांत्रिक वाटू शकतात. मात्र, त्यामध्ये विम्याची रक्कम, वगळलेले आजार, मर्यादा, प्रतीक्षा कालावधी आणि दावा करण्याची प्रक्रिया आदी बाबींची सविस्तर माहिती असते. थोडा वेळ देऊन ही कागदपत्रे वाचल्यास भविष्यातील गोंधळ आणि तणाव टाळता येतो. विशेषतः आपत्कालीन स्थितीमध्ये, जेव्हा स्पष्ट माहिती असणे महत्त्वाचे असते..सुरक्षिततेची गुरुकिल्ली!भारतातील आरोग्य विमा क्षेत्र झपाट्याने विकसित होत आहे. ओपीडी फायदे, टेलिकन्सल्टेशन, मानसिक आरोग्य संरक्षण आणि डिजिटल क्लेम सेटलमेंट यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होत आहेत. तरीही उपचारांसाठी स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च ही मोठी चिंता आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाने विमा घेताना संपूर्ण माहिती घेऊन निर्णय घ्यावा. आरोग्य विमा ही केवळ पॉलिसी नसून, आर्थिक संरक्षणाची हमी आहे. योग्य माहिती आणि स्पष्ट समज असल्यास वाद, तणाव आणि अनपेक्षित आर्थिक भार टाळता येतो आणि कुटुंबाला सर्वांत गरजेच्या वेळी आर्थिक आधार मिळतो, आर्थिक सुरक्षिततेबाबत आत्मविश्वास वाढतो.(लेखक स्टार हेल्थ अँड अलाइड इन्शुरन्स कंपनी लि.चे सीओओ आहेत.) Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.