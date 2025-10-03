Premium|Health insurance portability :आरोग्य विमा पॉलिसी ‘पोर्ट’ करायची असेल तर काय करायचं?

IRDAI Rules for Porting Health Insurance: What You Must Knowकौस्तुभ केळकर, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक kmkelkar@rediffmail.comजीवनातील अनिश्चितता आणि वैद्यकीय उपचारांच्या वाढत्या खर्चांमुळे, एक चांगला आरोग्य विमा आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला आर्थिक संकटापासून वाचवू शकतो. आरोग्य विमा देणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. आरोग्य विम्याचे महत्त्व, तो ‘पोर्ट’ कसा करायचे, त्याचे फायदे आणि संबंधित महत्त्वाचे नियम याबद्दल ऊहापोह करणारा हा लेख...आरोग्य विमा ही कुटुंबासाठी एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. आरोग्य विमा म्हणजे फक्त आजारपणात उपचारांसाठी पैसे मिळवणे नव्हे, तर तो तुमच्या आयुष्याची आणि बचतीची सुरक्षा करतो. यातून मिळणारे फायदे आणि संरक्षण याबद्दल जाणून घेऊ या..वैद्यकीय महागाईपासून संरक्षण : हॉस्पिटलमधील खर्च दर वर्षी १० ते १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. हृदयविकार, कर्करोग किंवा इतर गंभीर विकारांच्या उपचारांवर लाखो रुपयांचा खर्च येतो. आरोग्य विमा असला, तर ही मोठी आर्थिक जबाबदारी विमा कंपनी उचलते. त्यामुळे तुमच्या आयुष्याची कमाई एका झटक्यात संपत नाही.कॅशलेस उपचारांची सुविधा : बहुतेक विमा कंपन्यांची अनेक मोठ्या हॉस्पिटलशी भागीदारी असते. अशा ‘नेटवर्क हॉस्पिटल’मध्ये तुम्ही कॅशलेस उपचार घेऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला उपचारांचा खर्च आधी स्वतःच्या खिशातून भरावा लागत नाही. तुम्ही फक्त रुग्णालयात दाखल होता, विमा कंपनीला सूचित केले जाते आणि तुमच्यावरील उपचार पूर्ण झाल्यावर बिलाचा बऱ्याच अंशी भरणा थेट विमा कंपनी करते. परंतु, आपल्याला भविष्यात उपचार घ्यावे लागू शकतील, त्या हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस सुविधा आहे याची खातरजमा करून घ्यावी..Premium|women health insurance : महिलाकेंद्रित आरोग्य विम्याची उत्क्रांती.उदाहरण : एखाद्या व्यक्तीला अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले. शस्त्रक्रियेचा खर्च पाच लाख रुपये आहे. त्या व्यक्तीकडे आरोग्य विमा असेल, तर विमा कंपनी त्या व्यक्तीच्या वतीने यातील मोठ्या प्रमाणावरील खर्च थेट हॉस्पिटलला देईल. विमा नसता, तर त्या व्यक्तीला ही रक्कम स्वतःच्या बचतीतून काढावी लागली असती.करलाभ : आरोग्य विम्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर प्राप्तिकर कलम ८०डी अंतर्गत दर वर्षी ७५ हजार रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळू शकते. आरोग्य विमा घेऊन तुम्ही स्वतःचे संरक्षण करता आणि यासोबत करबचतही होते, असा दुहेरी फायदा मिळतो..आरोग्य विमा पॉलिसी पोर्ट म्हणजे काय?काही वेळा तुम्ही तुमच्या सध्याच्या आरोग्य विमा कंपनीच्या सेवेवर समाधानी नसता. तसेच असेल तर तुम्हाला दुसरी चांगली विमा कंपनी निवडण्याचा पर्याय असतो. या प्रक्रियेला आरोग्य विमा ‘पोर्ट’ करणे असे संबोधले जाते. पोर्टिंगमुळे तुमची आरोग्य विमा पॉलिसी जुन्या कंपनीकडून नवीन कंपनीकडे हस्तांतरित होते; पण तुमच्या जुन्या पॉलिसीचे सर्व महत्त्वाचे फायदे, उदा. प्रतीक्षा कालावधी (Waiting Period) आणि नो-क्लेम बोनस (No-Claim Bonus) गमवावे लागत नाहीत..Premium|Health Insurance: आरोग्य विमा योजना मधुमेहासाठीचं कव्हरेज का वाढवतायत?.ग्राहक पॉलिसी ‘पोर्ट’ का करतात?पोर्टिंग करण्याचा निर्णय अनेकदा पुढील कारणांमुळे घेतला जातो- खराब ग्राहक सेवा : दाव्यांचा निपटारा होण्यास जास्त विलंब होत असेल किंवा दावा वारंवार नाकारला जात असेल.हॉस्पिटलचे अकार्यक्षम नेटवर्क : सध्याच्या कंपनीच्या नेटवर्क हॉस्पिटलची संख्या कमी असेल किंवा तुमची पसंतीची हॉस्पिटल त्यांच्या नेटवर्कमध्ये नसतील. चांगली सेवा देणारे हॉस्पिटल अतिशय महत्त्वाचे असते. कारण वैद्यकीय उपचार काही वेळा अगदी तातडीने करावे लागतात. अशा वेळेला परिस्थितीचे भान ठेवून लगेच उपचार मिळणे अत्यावश्यक असते. यामधील हॉस्पिटलची दिरंगाई महाग पडू शकते.प्रीमियममध्ये वाढ : जुन्या कंपनीने दर वर्षी प्रीमियममध्ये खूप जास्त वाढ केली असेल.चांगले फायदे : नवी कंपनी अधिक आकर्षक सुविधा (उदा. ओपीडी कव्हर, आंतरराष्ट्रीय उपचार) आणि कमी प्रीमियम देत असेल..पोर्ट करण्याची प्रक्रिया आणि नियम वर्ष २०२५ मधील नव्या माहितीनुसार, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDAI) नियमांनुसार, पोर्टिंगची प्रक्रिया खूप सोपी आणि पारदर्शक झाली आहे. यातील नियम आणि पोर्टिंगची प्रक्रिया काही उदाहरणांसह दिली आहे. या उदाहरणातील नावे काल्पनिक आहेत. केव्हा पोर्ट करावे? : पोर्टिंगची विनंती केवळ पॉलिसीचे नूतनीकरण करण्याच्या वेळीच करता येते. वेळेची मर्यादा : तुम्हाला तुमच्या नवीन विमा कंपनीला तुमच्या जुन्या पॉलिसीच्या नूतनीकरणाच्या किमान ४५ ते ६० दिवसांपूर्वी सूचित करणे आवश्यक आहे. यामुळे दोन्ही कंपन्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास पुरेसा वेळ मिळतो. आवश्यक कागदपत्रे : तुम्हाला नवीन कंपनीकडे पोर्टेबिलिटी फॉर्म, प्रस्तावाचा फॉर्म, केवायसी कागदपत्रे आणि जुन्या पॉलिसीचा संपूर्ण तपशील (गेल्या काही वर्षांतील दाव्यांचा इतिहास, पॉलिसी क्रमांक, इत्यादी) सादर करावा लागतो. माहितीची पडताळणी : नवीन विमा कंपनी तुमच्या जुन्या कंपनीकडून तुमची सर्व माहिती IRDAIच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मिळवते. आवश्यक असल्यास, ते तुम्हाला वैद्यकीय चाचणीसाठीसुद्धा बोलावू शकतात. मंजुरी आणि प्रीमियम : सर्व माहितीची तपासणी झाल्यावर नवीन कंपनी तुमची विनंती मंजूर करते आणि तुम्हाला नवीन प्रीमियम भरण्यास सांगितले जाते..महत्त्वाचे नियम प्रतीक्षा कालावधी (Waiting Period) : तुम्ही जुन्या पॉलिसीमध्ये पूर्ण केलेला प्रतीक्षा कालावधी नव्या पॉलिसीमध्येही विचारात घेतला जातो. त्यामुळे तुम्हाला नवीन कंपनीत पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागत नाही.उदाहरण : सीमा यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून आरोग्य विमा घेतला आहे आणि त्यांची जुन्या आजारांसाठीचा प्रतीक्षा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यांनी सर्व नियम पाळून पॉलिसी 'पोर्ट' केल्यावर नवीन कंपनीमध्ये त्यांना पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.नो-क्लेम बोनस : पोर्टिंग करताना तुमचा जमा झालेला नो-क्लेम बोनस सुरक्षित राहतो.उदाहरण : राहुल यांच्याकडे सध्या पाच लाख रुपयांची पॉलिसी आहे आणि त्यांना दोन लाख रुपयांचा नो-क्लेम बोनस मिळाला आहे. त्यांनी सर्व नियम पाळून पॉलिसी 'पोर्ट' केल्यावर नवीन कंपनी त्यांना सात लाख रुपयांच्या पॉलिसीचा लाभ देईल (५ लाख रुपये + २ लाख रुपये).विमा रक्कम वाढविल्यास...तुम्ही पोर्टिंग करताना तुमची विमा रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेतला, तर वाढविलेल्या रकमेसाठी नवा प्रतीक्षा कालावधी लागू होऊ शकतो, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.उदाहरण : प्रिया यांची जुनी पॉलिसी पाच लाख रुपयांची आहे. पोर्टिंग करताना त्यांनी ती पॉलिसी १० लाख रुपयांची केली. अशा वेळी जुन्या पाच लाख रुपयांवर प्रतीक्षा कालावधी लागू होणार नाही; पण नवीन वाढविलेल्या पाच लाख रुपयांवर प्रतीक्ष 