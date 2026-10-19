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Housing Society: हाउसिंग सोसायटीच्या कामांना द्या गती!

Speed Up Pending Housing Society Repairs and Civic Works: हाउसिंग सोसायटीच्या कामांना गती द्या! रहिवाशांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज
Housing Society Development Maharashtra Residents Seek Faster Action on Pending Repairs Maintenance and Infrastructure Work

Housing Society Development Maharashtra Residents Seek Faster Action on Pending Repairs Maintenance and Infrastructure Work

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सकाळ वृत्तसेवा
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स्वाती ताटके, अकाउंटिंग आणि ऑडिटिंग क्षेत्रातील अभ्यासक

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ऑक्टोबर महिना महत्त्वाच्या कामांसोबतच आगामी सण आणि सोसायटीच्या विकासकामांच्या नियोजनासाठी महत्त्वाचा असतो. सप्टेंबरअखेर वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) पूर्ण झाल्यानंतर तिच्या निर्णयांची अंमलबजावणी, करसंबंधित प्रक्रिया आणि सोसायटीच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामे वेळेत सुरू करणे आवश्यक असते. यासाठी व्यवस्थापन समितीने पुढील कामांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

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Maintenance
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