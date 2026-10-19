Housing Society: हाउसिंग सोसायटीच्या कामांना द्या गती!

स्वाती ताटके, अकाउंटिंग आणि ऑडिटिंग क्षेत्रातील अभ्यासकसहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ऑक्टोबर महिना महत्त्वाच्या कामांसोबतच आगामी सण आणि सोसायटीच्या विकासकामांच्या नियोजनासाठी महत्त्वाचा असतो. सप्टेंबरअखेर वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) पूर्ण झाल्यानंतर तिच्या निर्णयांची अंमलबजावणी, करसंबंधित प्रक्रिया आणि सोसायटीच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामे वेळेत सुरू करणे आवश्यक असते. यासाठी व्यवस्थापन समितीने पुढील कामांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...ऑडिटरच्या नेमणुकीची माहितीसंस्थेच्या ३० सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आर्थिक वर्ष २०२७-२८ साठी लेखापरीक्षण करण्यासाठी निवड झालेल्या ऑडिटरची आवश्यक माहिती संबंधित निबंधक कार्यालयाकडे वेळेत सादर करावी; तसेच निवड झालेल्या ऑडिटरला संस्थेच्या वतीने लेखी नेमणूकपत्र देणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्यास पुढील लेखापरीक्षणाचे काम सुरळीतपणे करता येते..विवरणपत्र वेळेत दाखल करणेगृहनिर्माण संस्थेच्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर आहे. संस्थेच्या ठेवी, उत्पन्न, खर्च आणि इतर आवश्यक आर्थिक विवरणांची माहिती तयार करून सल्लागाराच्या मदतीने विवरणपत्र वेळेत दाखल करावे. करसंबंधित कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी व्यवस्थित ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..सभेचे इतिवृत्तसप्टेंबरअखेर झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे सविस्तर इतिवृत्त ऑक्टोबरमध्ये तयार करावे. समिती सदस्यांकडून त्याची पडताळणी व मंजुरी घेऊन आवश्यक ती प्रत संबंधित कार्यालयात सादर करावी; तसेच सभासदांनाही इतिवृत्ताची प्रत किंवा त्यातील निर्णयांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. सभेत मंजूर झालेले वर्गणीतील बदल, दुरुस्तीची कामे किंवा इतर महत्त्वाचे निर्णय यामुळे सर्व सभासदांना स्पष्टपणे समजतात..मंजूर कामांना सुरुवातआता नवरात्र, दसरा आणि दिवाळी यांसारखे सण येतात. त्यामुळे सोसायटीमध्ये रोषणाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इतर उपक्रमांचे नियोजन समितीने करावे. त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मंजूर करून घ्यावे; तसेच सभासदांनी सुचविलेली आणि मंजूर झालेली विकासकामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत. वर्षातील उर्वरित सहा महिन्यांचा योग्य वापर केल्यास मंजूर कामे आर्थिक वर्षअखेर पूर्ण करता येऊ शकतात..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...देखभाल व स्वच्छतापावसाळा संपल्यानंतर सोसायटीतील गळती, छताची दुरुस्ती, ड्रेनेज, पाण्याचा निचरा आणि परिसराची स्वच्छता यासाठी आर्थिक तरतूद करावी. आवश्यकतेनुसार रोगप्रतिबंधक फवारणी करून परिसर आरोग्यदायी ठेवण्यासाठीदेखील आर्थिक तरतूद करावी. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सोसायटी स्वच्छ, सुरक्षित आणि आकर्षक ठेवण्यासाठी विशेष स्वच्छता मोहीमही राबवता येईल. ऑक्टोबर महिना म्हणजे केवळ सणांचा नाही, तर सोसायटीच्या पुढील सहा महिन्यांच्या कामाला दिशा देण्याचा काळ आहे. त्यामुळे या महिन्यात प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, आर्थिक शिस्त, देखभाल आणि विकासकामे यांचा समन्वय साधून वर्षअखेरीस सोसायटी अधिक सक्षम आणि सुस्थितीत ठेवण्याचे नियोजन करता येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.