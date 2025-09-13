Premium|Business Credit Management : उधारी आणि व्यवसायाचं गणित

चकोर गांधीchakorgandhi@gmail.comआतापर्यंत आपण बॅलन्सशीटचे वेगवेगळे घटक पाहिले. त्यामध्ये ॲसेट बाजूला येणे असते, त्यालाच आपण धंद्यातील उधारी म्हणतो. उधारी खरंच ॲसेट आहे की लायबिलिटी, हे आपल्यावर अवलंबून असते. सर्व व्यवसाय-धंद्यांमध्ये हे खूप महत्त्वाचे असते. उधारीशिवाय व्यापार-धंदा होतच नाही, हे खरे असले, तरी ती किती, कशी, कोणत्या स्वरूपात असावी, हे महत्त्वाचे ठरते.अनेक दुकानांमध्ये आपण एक पाटी कायम पाहतो, ती म्हणजे ‘आज रोख, उद्या उधार!’ याचा अर्थ असतो, उधारी मिळणार नाही. परंतु, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, काही धंदे फक्त उधारीवरच चालतात, तर काही धंदे कोणत्याही उधारीशिवाय चालतात. काही व्यापाऱ्यांना खूप उधारी असली, की बरे वाटते, तर काही जणांना उधारी वाढली तर झोप येत नाही. हे सर्व आपण कसा धंदा करतो व आपली मानसिकता कशी आहे, याच्यावर ठरते. एक निश्चित आहे खूप जास्त उधारी व न वसूल होणारी उधारी व बुडीत उधारी हे एखाद्या चांगल्या धंद्याची वाट लावू शकते..उधारीचा कालावधी महत्त्वाचा!उधारीशिवाय धंदा होत नाही; पण ती उधारी कशा प्रकारची आहे व किती काळासाठी आहे, हे महत्त्वाचे आहे. बिनभरवशाची उधारी निश्चितच वाईट आहे. त्याचबरोबर भरवशाची उधारी गरज पडल्यास देण्यास हरकत नाही. सात दिवस, पंधरा दिवस ते एक महिना जास्तीत जास्त दीड महिन्यापर्यंत गरज पडल्यास हरकत नाही. त्यापेक्षा जास्त व बेभरवशाची उधारी देणे हे निश्चित काहीतरी चुकत असल्याचे लक्षण आहे. यामध्ये पहिला प्रश्न असा येतो, की माल विकला जात आहे की उधारी विकली जात आहे. बेभरवशाची दीर्घकालीन उधारी द्यावी लागणे म्हणजे तो धंदा राहत नाही, तर तो फायनान्सचा धंदा होतो. आपण ठरवावे आपला धंदा फायनान्सचा आहे का? फायनान्सचा असेल, तर मग सर्व खटाटोप कशासाठी? धंदा बाजूला ठेवून मग सरळ फायनान्सचा धंदा करावा. यात एक प्रश्न असा उद्भवतो, बँक जर आपला धंदा करत नसेल, तर आपण बँकेचा धंदा करायला कशाला जायचे? कित्येक व्यापाऱ्यांना खूप जास्त उधारी वाटण्यात बरे वाटते. खास करून स्वतःचे भांडवल असल्यास त्यांना पैसे उधारीत असल्यास सुरक्षित वाटते. परंतु, जास्त पैसे असल्यास ते मालात किंवा नवी धंद्यात गुंतवले, तर जास्त मोबदला मिळू शकतो..कमी उधारी; अधिक भांडवल हातीउधारी कधीच ॲप्रिसिएट होत नाही. धंद्यात, कदाचित मालात, किंवा बँकेतसुद्धा भांडवल जास्त वाढते. जास्त मार्जिनच्या मोहामध्ये उधारी वाटली जाते. कितीही जास्त मार्जिन लावल्यास त्याच्यापेक्षा जास्त कॅशमध्ये कमी मार्जिनमध्ये काम केल्यास पैशाचे रोटेशन वाढवून नफा वाढतो. जो व्यापारी, उद्योजक कमीतकमी उधारी देतो, त्याची वाढ निश्चित खूप व लवकर होते. आपल्या पैशावर गिऱ्हाईक मोठे होते व आपण तेथेच राहतो. दुसऱ्या अर्थाने आपण ग्राहकाला फायनान्स पुरवतो, जो आपला धंदा नाही. हे सर्व गणित मांडून पाहावे. धंद्यामध्ये नुसता नफा-तोटा न पाहता कॅश फ्लो पाहणे खूप गरजेचे आहे. कमीतकमी उधारी दिल्यास कॅश फ्लो सुधारतो. हातात जास्त भांडवल राहते. त्याचबरोबर कॅशमध्ये किंवा कमी उधारीमध्ये काम केल्यास चांगल्या गिऱ्हाईकांशी धंदा होतो. जास्त उधारीमध्ये अडकून पडल्यास अधिक गिऱ्हाईकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. दीर्घकाळच्या उधारीमुळे त्याच गिऱ्हाईकांमध्ये व्यापारी अडकून पडतो. अधिक उधारीमुळे खरेदीवरही परिणाम होतो. पैसे कमी पडल्यामुळे कॅश डिस्काउंट घेऊन खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे अधिक किंमत देऊन खरेदी करावी लागते. त्याचबरोबर चांगल्या सप्लायरशी संबंध कमी होतात. कॅशमध्ये खरेदी केल्यास सप्लायर प्रत्येक गोष्टीत आपल्याला प्राधान्य देतो. चांगल्या सप्लायरशी संबंध वाढणे, हे चांगल्या धंद्याचे लक्षण आहे..Premium : आर्थिक ‘गब्बर’ अन् गुंतवणुक! ‘शोले’ आपल्याला गुंतवणुकीचे काही महत्त्वाचे धडे शिकवतो .उधारी वसुली करण्यामध्ये जे श्रम, व्याप व ताप होतो, त्याचे आपण कधी गणित मांडत नाही. आपलेच पैसे वेळेवर न आल्यास आपली बुद्धी व श्रम विनाकारण वाया जातात. हातातले काम सोडून आपण उधारी वसुलीच्या कामात अडकून जातो. वेळेवर पैसे न दिल्याने मनस्ताप होतो, त्याचा तब्येतीवर परिणाम होतो. चिंतेमुळे व्याधी मागे लागतात. अनेकदा उधारी वसुलीमध्ये सर्व पैसे परत मिळतातच असे नाही. मग, आपलेच पैसे असे बाजारात वाटून पदरी काय पडते. अनेकदा ग्राहकाशी असलेले चांगले संबंधही खराब होतात आणि हातीही काही येत नाही..Premium : Cash Loan : दोस्ताकडून पैसे घेताय? मग दंड भरावा लागेल! कसं ते वाचा.भांडवलाची गरज वाढते...!खास करून कमी मार्जिनच्या धंद्यामध्ये एखाद्या मोठ्या ग्राहकाने पैसे बुडवले, तर पूर्ण वर्षाची कमाई जाऊ शकते. आपण त्यासाठी काम करतो. कित्येकदा दुसरा व्यापारी उधारी देतो म्हणून आपणही द्यायला हवी, असा विचार करून अनेकजण या शर्यतीत उतरतात आणि नुकसान करून घेतात. उधारी करणारे गिऱ्हाईक दुसऱ्याला सोडून आपल्याकडे आल्यास, पहिला विचार हा करायला हवा की तो त्याची उधारी थकवून आपल्याकडे येत आहे का? खूप धंदा करायच्या घाईमध्ये आपण दुसऱ्या व्यापाऱ्याला विचारायलाही जात नाही. घाईघाईत उधारी देतो. आपल्या तीन-चार रुपयांच्या मार्जिनकरिता शंभर रुपये आपण अडकवायचे का? हा साधा विचार आहे. आपली बॅलन्सशीट खराब होते. दीर्घकालीन उधारीमुळे भांडवल कमी होते व धंदा-व्यापार करायला अधिक पैशाची गरज पडते. धंदा विशेष न वाढता अधिक पैशाची गरज लागणे ही गोष्ट काहीतरी चुकत असल्याचे लक्षण आहे. हुशार व्यापारी दीर्घकालीन उधारीचे गिऱ्हाईक त्याच्या स्पर्धकांवर सोडतो, त्यामुळे त्याची स्पर्धा आपोआप कमी होते. स्पर्धकाने विचार न केल्यास आपण रिकामे होतो व तो अडकतो. बँक तारण ठेवल्याशिवाय व जामीनदार घेतल्याशिवाय कोणतेही कर्ज देत नाही. व्यापारी, कोणतीही हमी न घेता सहज उधारी वाटतो. तो गिऱ्हाईक कुठे राहतो किंवा इतर चौकशीही करत नाही. वसुली न झाल्यास एक एक गोष्ट लक्षात येते. उधारी वसूल न झाल्यास कोर्टात जाणे, दावा लावणे यामध्ये खूप वेळ श्रम वाया जातात वा हातात काहीही येत नाही. अक्षरशः पैसे सोडून द्यावे लागतात. अगदीच उधारी द्यायची वेळ आली, तर ती दीर्घकाळची नसावी, भरवशाची असावी व योग्य ती गॅरंटी घेऊनच द्यावी. तुमचा धंदा चांगला असेल, चांगले प्रॉडक्ट असेल, तर विकायला उधारीच द्यावी लागू नये. चांगला धंदा, व्यापार, कारखानदारी म्हणजे ॲडव्हान्स किंवा कॅशवर माल विकला गेला पाहिजे. म्हणूनच 'आज रोख, उद्या उधार!' हेच योग्य तत्त्व आहे.(लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत. ) 